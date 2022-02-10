ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣີສ ຈອນສັນກໍາລັງປະຊຸມກັບຜູ້ນໍາຂອງໂປແລນແລະເນໂຕ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິ່ງທີ່ ຫ້ອງເຮັດການຂອງທ່ານເອີ້ນວ່າ "ຄວາມສາມັກຄີກັນກັບພັນທະມິດເນໂຕ້ທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ."
ທ່ານຈອນສັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານອັງກິດ 1,000 ຄົນ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບວິ ກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູເຄຣນ.
ທ່ານຈອນສັນກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນ ກໍຄືການທູດທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ແມ່ນການທູດແບບບີບບັງຄັບ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນພັນທະມິດປະເທດນຶ່ງ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມເສັ້ນເທິງຫິມະ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງວ່າ ມີຫຼັກການທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດປະນີປະນອມ ໄດ້. ນັ້ນລວມເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຸກໆປະເທດພັນທະມິດເນໂຕ້ ແລະສິດ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕໃນຢູໂຣບທີ່ມຸ້ງຫວັງຢາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້.”
ລັດຖະບານຝ່າຍຕາເວັນຕົກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍເອົາບາດກ້າວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຣັດເຊຍເອົາກຳລັງທະຫານ 100,000 ຄົນໄປໄວ້ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນ, ສົ່ງກຳປັ່ນລົບໄປທະເລດຳ ແລະສົ່ງກຳລັງທະຫານ ແລະ ອຸປະ ກອນທາງທະຫານເພີ້ມອີກ ໄປຍັງເບລາຣຸສປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຢູເຄຣນອີກປະເທດນຶ່ງເພື່ອກຳການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດ ວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະສະ ຫະລັດຫວັງວ່າສະພາບການນັ້ນຈະມີການປ່ຽນແປງ.
ທ່ານນາງຊາກີ ກ່າວອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງການ ກະກຽມການຊ້ອມລົບຂອງທະຫານເຫຼົ່ານີ້, ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ອັນນີ້ແນ່ນອນແມ່ນເປັນການເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນການກະທຳ ທີ່ຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ ຍ້ອນມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທະຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານດັ່ງກ່າວ."
ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເບລາຣຸສ ໃນວັນພຸດ ວານນີ້, ໂດຍມີກໍານົດຈະໄປເບິ່ງທະຫານຣັດເຊຍ 30,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາຊ້ອມລົບມາເປັນເວລາ 10 ວັນແລ້ວ ກັບທະຫານຂອງເບລາຣຸສ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຍ້າຍລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນຂຶ້ນໄປອາກາດ ແລະເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຈຳນວນນຶ່ງໄປຍັງເບລາຣຸສ ເພື່ອດຳເນີນການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີພົນເອກວາເລີຣີ ເຈີຣາຊີມອຟ (Valery Gerasimov), ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ບັນຊາການໃນການຊ້ອມລົບທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
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