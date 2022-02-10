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ທ. ຈອນສັນ, ນາຍົກອັງກິດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຄວາມສາມັກຄີກັນໃນ​ການຕ້ານ 'ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ'

​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຢືນ​ຍາມ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນາຍ​ພົນ​ເອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປ້ອມ​ທະ​ຫານ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ແນວ​ໜ້າ​ຢູ່​ຂົງເຂດ Donetsk ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 9 ກຸມ​ພາ, 2022

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍ​ຣີ​ສ ຈອນ​ສັນກໍາລັງປະຊຸມກັບຜູ້ນໍາຂອງໂປແລນແລະເນ​ໂຕ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິ່ງ​ທີ່ ຫ້ອງເຮັດ​ການຂອງທ່ານເອີ້ນວ່າ "ຄວາມສາມັກຄີກັນກັບພັນທະມິດເນ​ໂຕ້ທີ່ໄດ້ ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງຈາກ​ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ."

​ທ່ານຈອນ​ສັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານອັງກິດ 1,000 ຄົນ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບ​ມື​ກັບວິ ກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດ​ເຊຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູເຄ​ຣນ.

ທ່ານຈອນ​ສັນກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນ ກໍ​ຄືການທູດທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ແມ່ນການທູດແບບບີບບັງຄັບ." ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ໃນ​ຖາ​ນະທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຕ້ມ​ເສັ້ນ​ເທິງ​ຫິມະ ​ແລະເຮັດ​ໃຫ້ມັນ​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ ​ມີ​ຫຼັກ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່ສາ​ມາດ​ປະ​ນີ​ປະ​ນອມ ໄດ້. ນັ້ນ​ລວມ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ທຸກໆປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດເນ​ໂຕ້ ແລະ​ສິດ​ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕໃນຢູ​ໂຣບທີ່​ມຸ້ງ​ຫວັງຢາກ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກຂອງ​ອົງ​ການເນ​ໂຕ້.”

ລັດຖະບານ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ ວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນຣັດ​ເຊຍ​ເອົາ​ກຳລັງ​ທະຫານ 100,000 ຄົນໄປ​ໄວ້​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ, ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ໄປ​ທະ​ເລ​ດຳ​ ແລະ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ທະຫານ ​ແລະ ອຸປະ ກອນທາງ​ທະຫານເພີ້ມອີກ ໄປ​ຍັງ​ເບ​ລາຣຸສ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນອີກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ເພື່ອກຳ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ທາງ​ທະຫານ.

ໂຄ​ສົກຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາ​ກີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດ ວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະສະ ຫະລັດຫວັງວ່າສະ​ພາບການນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ການປ່ຽນແປງ.

ທ່ານນາງຊາ​ກີ ກ່າວອີກວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງການ ກະກຽມການຊ້ອມລົບຂອງທະຫານເຫຼົ່ານີ້, ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ອັນນີ້ແນ່ນອນແມ່ນເປັນການເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນການກະທຳ ທີ່ຫລຸດ​ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ ຍ້ອນມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທະ​ຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານດັ່ງ​ກ່າວ."

ແຜນ​ທີ່​ບ່ອນ​ທີ່​ມີທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄປປະ​ຈຳ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ
ແຜນ​ທີ່​ບ່ອນ​ທີ່​ມີທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄປປະ​ຈຳ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເບລາຣຸສ ໃນວັນພຸດ ວານນີ້, ໂດຍມີກໍານົດຈະໄປເບິ່ງທະຫານຣັດເຊຍ 30,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາຊ້ອມລົບ​ມາເປັນເວລາ 10 ວັນແລ້ວ ກັບທະຫານຂອງເບລາຣຸ​ສ.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ລະບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ S-400 ທີ່​ຍິງ​ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ອາ​ກາດ ​ແລະ​ເຮືອບິນ​ລົບອາຍ​ພົ່ນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ເບ​ລາຣຸສ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໂດຍ​ມີ​ພົນ​ເອກວາ​ເລີ​ຣີ ເຈີ​ຣາ​ຊີມອ​ຟ (Valery Gerasimov), ຫົວໜ້າ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກອງ​ທັບຣັດ​ເຊຍ ເປັນ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ໃນການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້.

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