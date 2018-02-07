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ໂລກ

ອັງກິດ ຍິນດີ ນຳໂຄງການ ນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ແຕ່ ສຫລ ເປັນຫ່ວງ ໃນເລື່ອງນີ້

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານ​ນາງ​ເທຣີຊາ ​ເມ ກ່າວໃນ ການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ​ ທ່ານ ຫລີ ເກຈຽງ (Li Keqiang) ທີ່ຫໍສາລາປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, 31 ມັງກອນ 2018.

ອັງກິດ ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້ເຫັນ​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ ເຖິງຄວາມປາດ​ຖະໜາຂອງຕົນ ​ທີ່ຢາກ​ຈະ
​ເປັນພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ການ​ລິ​ເລີ່​ມ​ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ
(One Belt On Road) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເສົາຄໍ້າ​ຂອງ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສີ ຈິນພິງ ​
ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນຂອງຈີນ​ແລະອິດ​ທິພົນ​ຂ້າມ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ອາ​ຟຣິກາ. ​
ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນກໍ​ຕາມ ມັນ​ກໍຍັງ​ມີຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢູ່ ​ທາງດ້ານ​ການເງິນ​ແລະເລື່ອງ​ມະນຸດ
ສະທຳ ທີ່​ຈະ​ຖືກກະທົບ ຈາກ​ການ​ລົງທຶນ​ຢ່າງ​ມະຫາສານໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ​ທີ່​ໃຫຽ່ໂຕ ທີ່ກຳລັງ​ດຳ​ເນີນໄປຢູ່. ​ດັ່ງ​ທີ່ ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ແຮນຣີ ຣິຈ​ແວ​ລ ມີ​ລາຍ​ງານນັ້ນ
ກໍແມ່ນ​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຢ່າງ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ ຕາມທີ່ຕົນເຫັນວ່າ ​ເປັນ
​ໄພອັນຕະລາຍ ​ໃນ​ການພົວພັນ​ກັບ​ໂຄງການ​ລົງທຶນຢ່າງ​ມະຫາສານ​ຂອງຈີນນີ້
ຊຶ່ງ​ວັນນະສອນ​ ຈະນຳລາຍ​ອຽດມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລາຍງານກ່ຽວກັບໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງຈີນ
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ລິງໂດຍກົງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານ​ນາງ​ເທຣີຊາ ​ເມ ​ໄດ້​ນຳພາ​ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ​ພວກ​ນັກທຸລະກິດ ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໃນ​ສັບ​ປະດາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ເພື່ອ​ລົງ​ນາມໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໃນ
​ມູນ​ຄ່າ 12 ພັນ 7 ຮ້ອຍ ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຕ້ອນຮັບ​ຊ່ວງທີ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນຍຸກ​ຄຳ ຂອງ​ສາຍ​ພົວພັນ
ຊີ​ໂນ-​ອັງກິດ.

​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ​ໄດ້​ຮ່າງແນວທາງ​ໄວ້​ວ່າ ເຖິງຄວາມ
ຫວັງຂອງອັງກິດ​ ​ໃນການຮ່ວມມືໃນການ​ລິ​ເລີ່​ມໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ
(One Belt On Road) ຂອງຈີນ.

ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ອັງກິດ​ປະຈຳ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ນາງ ບາ​ຣ໌ບາຣາ ວູດວາຣ໌ດ
ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາຢາກ​ຈະ​ປະສານ​ງານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງການ
ພວກ​ນີ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ​. ​ອັນທີສອງມາ ໃນການຮ່ວມງານກັນນີ້ ກໍແມ່ນ ການ​ນຳ​
ເອົາ​ປະສົບການ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບ້ານ​ເມືອງ​ເຮົາ ຈາກລອນ​ດອນ ມາສູ່​ຈີນ.
​ເພາະວ່າ ໂຄງການທັງຫຼາຍ​ພວກ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເລື່ອງ​ໂຄງ​ລ່າງ
​ພື້ນຖານ. ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຕ້ອງການກອງທຶນ​ທີ່ເປັນກົນໄກແບບສະ​ຫລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ.”

​ອີ​ງຕາມ​ບາງຄົນແລ້ວແມ່ນວ່າ ມັນ​ສະ​ຫລັບສັບ​ຊ້ອນ​ເກີນໄປ ​ມັນຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຈົນກາຍ
ໄລຍະທາງລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງ​ຂອງອູ​ການ​ດາ ​ໄປຫາສະໜາມ​ບິນ,​ ​ໂຄງການ​ທາງ​
ດ່ວນ​ໃໝ່ດັ່ງກ່າວຍາວ 51 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ມີກຳນົດຈະ​ແລ້ວ​ເສັດໃນເດືອນພຶດສະພານີ້.
ທາງ​ດ່ວນ ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ບໍລິສັດຄົມມະນາຄົມກໍ່ສ້າງ ຫຼື China Commu-
nications Construction Company ຂອງ​ຈີນ ມູນ​ຄ່າ 580 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ດ້ວຍ​ເງິນ
ກູ້ຢືມ​ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ. ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງ​ນະຄອນກຳ​ປາລາ ກ່າວ​ວ່າ ມັນແພງ​ໂພດ.

ທ່ານ ອີຣີອາສ ລຸກ​ວາ​ໂກ (Erias Lukago) ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງ​ເມືອງຄຳ​ປາລາ ກ່າວ​ວ່າ
“ແມ່ນ​ແຕ່ ຄົນ​ຈີນ​ພວກ​ນີ້ທີ່ມາ​ທີ່​ມາຈາກ ... ​ແມ່ນແຕ່ພວກ​ທະນາຄານພານິດທັງຫຼາຍ
ເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ພວກ​ເຮົາ ​ຢືມ​ເງິນນຳ ​ຄືທະນາຄານ​ຂາ​ອອກ-​ຂາ​ເຂົ້າ ຫຼື (Export-Import) ​
ແລະແມ່​ນຫຍັງ​ກໍ​ຕາມ​, ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ພາລະ​ແບກ​ຫາບ​ ກໍ​ຈະຕົກ​ເປັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
ຊາວ​ອູ​ການ​ດາ, ພວກ​ລູກຫຼານຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ໄດ້ແບກ​ຫາບ​ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ
ໂຊກຮ້າຍແທ້ໆ​.”

ເຊີນຊົມ: ລາຍງານກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງອັງກິດ ເຂົ້າໃນໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ແຕ່ສະຫະລັດ ເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

Britain Buys Into China's 'One Belt' Initiative, but Washington Offers Warning
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ລິງໂດຍກົງ

ຈີນ ​ໄດ້​ລົງ​ທຶນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ອາ​ຟຣິກາ ​ເອ​ເຊຍ ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ພາຍ​ໃຕ້​ອັນ​ທີ່​
ເອີ້ນ​ວ່າ​ ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt On Road) ​ແລະ​ແມ່ນແຕ່
​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບນຳ. ອັງກິດ​ ຄວນ​ຈະພິຈາລະນາຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະວັງ​
ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ຊຶ່ງ​ທ່ານ ບາຣ໌ນາ​ບີ ວິລລິ​ຕສ-ຄິງ (Barnaby Willitts-King) ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ
ການ​ພັດທະນາຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ທ່ານ ບາຣ໌ນາ​ບີ ວິລລິ​ຕສ-ຄິງ ກ່າວ​ວ່າ “​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ບອບ​ບາງ​ຂອງ​ໂລກ
ບ່ອນ​ທີ່ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt On Road) ທີ່​ກຳລັງ​ຈະ​ແລ່ນ
​ຜ່ານ, ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​
ໃຍ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ແລະດ້ານສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ, ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ການເພັ່ງ​
ເລັງໃສ່ພຽງ​ແຕ່​ຂໍ້​ຕົກລົງທາງ​ການ​ຄ້ານັ້ນ ​ອາດ​ຈະ​ມອງ​ຂ້າມ​ໄປ. ​ແຕ່​ ກໍມີແນວດີຢູ່. ອັງກິດ
​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ແລະລົງທຶນມາຫຼາຍແລ້ວ ​ໃສ່​ປະ​ເທດ​ພວກ​ນີ້. ​ແລະ​ອັງກິດຈຶ່ງ​ຈະ​ສາມາດ
​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່ນຳ​ໄປ​ປະຕິບັດໄດ້​ແທ້ ຕໍ່​ຈີນ.”

ສ່ວນສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຕິຕຽນໄປຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ​ໃນ​ດ້ານ​ການຄ້າ​ ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ
​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຂອງ​ຈີນ. ລັດຖະມົນຕີີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ​ເຣັກສ
ທິລລິ​ສັນ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຕືອນ ກ່ອນ​ໜ້າການ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ອາ​ເມຣິກັນ ລາ​ຕິນ
​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດແລ້ວນີ້.

ທ່ານ ​ເຣັກສ ທິລລິ​ສັນ ກ່າວ​ວ່າ “ຈີນ ​ດັ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ຢູ່ໃນ​ຕະຫຼາດທີ່ພວມໂພ່ໂຕຂຶ້ນ
​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ໄດ້ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ກຳລັງເປັນ​ທີ່​ໜ້າຈັບຈິດຈັບໃຈ​ເພື່ອ​
ການພັດທະນາສ້າງສາ. ​ແຕ່ ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງແລ້ວ ມັນມັກ​ຈະມີຜົນດີ ທາງດ້ານ
ການ​ຄ້າ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ແຕ່ສຳລັບໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ ມັນຈະເປັນການ​ກາງ​ຕໍ່​ເພິ່ງອີງ.​”

​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເສດຖະກິດ​ທີ່​ກຳລັງ​ໂພ່ໂຕຂຶ້ນມາທັງຫຼາຍ ຈະຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບການ​ລົງທຶນ
​ຂອງ​ຈີນແລະ​ການ​ພົວພັນເຂົ້າ​ ຂອງປະ​ເທດຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ ອັງກິດນັ້ນ ແຕ່​ວ່າ ກໍມີຄວາມ
ເປັນ​ຫ່ວງເຣື່ອງ​ໜີ້​ສິນທີ່​ເພີ່ມ​ປະ​ວີ​ຄູນ ນັ້ນ ຊຶ່ງຈະ​ກາຍເປັນ​ບັນຫາ​ໜັກ ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ
ຂ້າງ​ໜ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຍວດຍານພາຫະນະໂລດແລ່ນໃນທາງດ່ວນ 4 ເລນ ທີ່ສ້າງໂດຍຈີນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 51 ກິໂລແມັດ (31 ໄມລ໌) ທີ່ເສື່ອມຕໍ່ ນະຄອນຫຼວງກຳປາລາ ຂອງອູການດາ ໄປຍັງສະໜາມບິນນາໆຊາດ ເອັນເຕບເບ (Entebbe), ໃນ ເມືອງຫຼວງກຳປາລາ (Kampala), ອູການດາ, 29 ມັງກອນ 2018.
ພວກຍວດຍານພາຫະນະໂລດແລ່ນໃນທາງດ່ວນ 4 ເລນ ທີ່ສ້າງໂດຍຈີນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 51 ກິໂລແມັດ (31 ໄມລ໌) ທີ່ເສື່ອມຕໍ່ ນະຄອນຫຼວງກຳປາລາ ຂອງອູການດາ ໄປຍັງສະໜາມບິນນາໆຊາດ ເອັນເຕບເບ (Entebbe), ໃນ ເມືອງຫຼວງກຳປາລາ (Kampala), ອູການດາ, 29 ມັງກອນ 2018.

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