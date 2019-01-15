ສະພາຂອງອັງກິດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຖອນໂຕທີ່ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເທຣີຊາ ເມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງກ່ອນໃນເດືອນທັນວາ ຜ່ານມາ ເມື່ອຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜຸນພຽງພໍ ທີ່ຈະ
ຮັບຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກໍປາກົດວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງຫລາຍ.
ພວກສະມາຊິກສະພາທັງຂອງຝ່າຍສະໜັບສະໜຸນ ແລະຄັດຄ້ານຕໍ່ການຖອນໂຕຂອງອັງກິດອອກຈາກອີຢູ ຫລື Brexit ລ້ວນແຕ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂ
ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະລວບລວມເອົາສຽງສະໜັບສະໜຸນໃນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍການຂໍໃຫ້ພວກສະມາຊິກສະພາກວດກາເບິ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນຄືນອີກ ໃນຂະນະທີ່ເຕືອນໃຫ້ພວກເພິ່ນຮູ້ເຖິງຜົນຕາມມາຂອງມັນ ຖ້າຫາກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ.
ຈຸດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນການຈັດແຈງໃນເລື້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຊາຍແດນລະຫວ່າງໄອຣ໌ແລນເໜືອ ກັບປະເທດໄອຣ໌ແລນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອີຢູນັ້ນ ເປີດໄວ້ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອັງກິດມີການຜູກພັນກັບ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າຂອງອີຢູໃນແບບໃດແບບນຶ່ງ ຈົນກວ່າວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ຈະສາມາດເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າສະບັບໃໝ່ນຳກັນໄດ້.
ພວກຜູ້ນຳຂອງອີຢູ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຈັດແຈງ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຕິດຕໍ່ກັນທາງດ້ານຫຼັງ" ຍັງຈະມີຂຶ້ນຢູ່ ຕາບໃດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.
ພວກນັກເຈລະຈາຈາກອັງກິດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດ ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງເບຣັກຊິດ (Brexit) ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເຈລະຈາກັນຢ່າງຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຖ້າຫາກສະພາຂອງອັງກິດ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ມັນກໍຈະເກີດມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງ ເມ ມີເວລາຮອດວັນຈັນໜ້ານີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະທຳການຍື່ນ ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າອັງກິດ ອາດຕ້ອງຖອນໂຕອອກໃນວັນທີ 29 ມີນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍບໍ່ສາມາດບັນລຸການຕົກລົງໃດໆ ທີ່ສະ ເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະມີການພົວພັນກັບສະຫະພາບຢູໂຣບແບບໃດ ໃນເມື່ອວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະຫະພາບນັ້ນແລ້ວ.
ພວກສະມາຊິກສະພາບາງຄົນ ໄດ້ສະເໜີການລົງປະຊາມະຕິຄັ້ງທີສອງ ທີ່ຄືກັນກັບການລົງປະຊາມະຕິ ໃນປີ 2016 ທີ່ຈັດໃຫ້ມີເສັ້ນທາງແກ່ອັງກິດເພື່ອຖອນໂຕອອກຈາກອີຢູ (EU). ສ່ວນພວກສະມາຊິກສະພາຄົນອື່ນໆ ຜັດຢາກໃຫ້ສະພາເປັນຜູ້ເອົາການຄວບຄຸມ ຂັ້ນຕອນການຖອນໂຕຂອງອັງກິດ ຈາກທ່ານນາງ ເມ ແລະຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ.
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