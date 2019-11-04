ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິລ ທ່ານ ຈາແອ ໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ” ດ້ວຍນ້ຳມັນຮົ່ວທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫາດຊາຍ ຫຼາຍກວ່າ 200 ແຫ່ງຢູ່ເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບ Record ວ່າ “ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກັບມາໄດ້ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ຳມັນເພີ່ມເຕີມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າ “ທຸກຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄື້ນທະເລໄດ້ພັດມັນເຂົ້າໄປໃນຊາຍຝັ່ງຂອງ ບຣາຊິລ.”
ຄາບນ້ຳມັນໄດ້ປາກົດຢູ່ນອກຊາຍກ້ຳຝັ່ງຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ບຣາຊິລ ເປັນເວລາສາມເດືອນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫາດຊາຍຕ່າງໆໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນແຄມຝັ່ງທີ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ບຣາຊິລ 2,000 ກິໂລແມັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ອາສາສະໝັກ ໄດ້ອະນາໄມນ້ຳມັນຫຼາຍໂຕນຢູ່ຕາມຫາດຊາຍຕ່າງໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາມາດບອກຈຳນວນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດຈາກຄາບນ້ຳມັນນັ້ນ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ເອີ້ນກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ຕິດທຸງຊາດ ກຣີສ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄາບນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ.
ກຳປັ່ນ ບູບູລີນາ ໄດ້ໄປເອົານ້ຳມັນໃນປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດ ສິງກະໂປ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອົງການອະວະກາດ ອິນເປ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມັນອາດຍັງມີນ້ຳມັນຢູ່ທະເລ ຖືກພັດຂຶ້ນໂດຍຄື້ນທະເລ ແລະ ອາພັດໄປຮອດລັດ ເອສປີຣິຕູ ຊານໂຕ ແລະ ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ບຣາຊິລ.