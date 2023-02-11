ປະຫວັດການບິນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ເມື່ອບໍລິສັດອະວະກາດໂບອິ້ງ (Boeing) ຂອງສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງມອບເຮືອບິນໂດຍສານ 747 ທີ່ມີຊື່ສຽງລຳສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ນາຕາຊ່າ ໂມຊໂກວາຢາ (Natasha Mozgovaya) ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ຈາກລັດວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງອັດນາສັກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ, ລູກຄ້າ ແລະພະນັກງານຂອງ Boeing ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ທີ່ໂຮງງານຢູ່ເມືອງເອເວີເຣັທ ລັດວໍຊິງຕັນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອອຳລາຍົນ 747 - ທີ່ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "ລາຊິນີແຫ່ງທ້ອງຟ້າ" - ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງມອບເຮືອບິນອາຍພົ່ນ jumbo jet ລຳສຸດທ້າຍຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິສັດການຂົນສົ່ງທາງອາ ກາດ Atlas Air ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ ສະແຕນ ດຽລ, ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງເຮືອບິນການຄ້າ Boeing ກ່າວວ່າ:
"ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຫນ້າໃໝ່ໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປິດຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້. ມັນເປັນພຽງແຕ່ບົດນຶ່ງ. ພວກເຮົາຈະມີບົດອື່ນຂອງເຮືອບິນ 747. ເຮືອບິນນີ້ຈະ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ."
ທ່ານ. ຈອນ ທຣາໂວຕ້າ, ນັກສະແດງ ແລະ ນັກບິນ ກ່າວວ່າ:
"ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການບິນ, ມັນບໍ່ມີຫຍັງ ຄືກັນກັບການເຫັນເຮືອບິນ 747 ອອກບິນ ເພື່ອເຕືອນທ່ານວ່າມັນມີມົນວິເສດ ຢູ່ທີ່ນີ້ສະເໝີ."
ສໍາລັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ການກ່າວຄຳອຳລາ ແມ່ນຄວາມຂົມຂື່ນ. ທ່ານ. ໂອມາ ອິສເມລ ຮາຣຸນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບເຮືອບິນ 747 ລຳສຸດທ້າຍ.
ທ່ານໂອມາ ອິສເມລ ຮາຣຸນ, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ Boeing ກ່າວວ່າ:
"ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າໃນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກແລ້ວ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີກ່ຽວກັບມັນ, ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ, ເພາະວ່າມັນເປັນຍົນທີ່ສົມບູນແບບ, ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນຍົນທີ່ດີເລີດ ຂ້ອຍມັກມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນແມ່ນການ ຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດມັນ"
ຍົນລຳທໍາອິດທີ່ມີຂະໜາດລຳເຮືອກວ້າງກວ່າຍົນລຸ້ນກ່ອນນັ້ນ ເຖິງສອງເທົ່າ ໄດ້ອອກບິນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1969 ແລະ ມັນໄດ້ຊ່ວຍນຳໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງການເດີນ ທາງຂອງຄົນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່. ທ່ານຢູຈິນ ເວັດເຊັດຕີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຢູ່ພິພິດທະພັນການບິນ ໃນນະຄອນ Seattle ເຄີຍເປັນອະດີດນັກບິນ 747.
ທ່ານຢູຈິນ ເວຊເຊັດຕີ ກ່າວວ່າ:
"ສາຍການບິນ Pan Am ມາທີ່ບໍລິສັດ Boeing, ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮືອບິນ ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບບ່ອນນັ່ງ ຕໍ່ໄມລ໌, ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດ Boeing ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງທີ່ຈະສ້າງເຮືອບິນ 747 ທີ່ມີຂະໜາດ 360 ບ່ອນນັ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງຄິດອີກວ່າ ມັນຈະຫຼຸດຄວາມແອອັດຢູ່ ສະຫນາມ ບິນລົງເພາະວ່າເຈົ້າສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ໂດຍສານຈໍານວນຫຼວງ ຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນ ເຮືອບິນນຶ່ງລໍາ."
ສໍາລັບ 55 ປີຕໍ່ມາ, ບໍລິສັດ Boeing ໄດ້ສືບຕໍ່ຜະລິດເຮືອບິນ 747 ເຊິ່ງໃນ ໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ມັນໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດພິເສດ ເຊັ່ນ: ການຮັບໃຊ້ໃນການເດີນທາງຂອງບັນດາປະທານາທິບໍດີຂອງອາເມຣິກາ ...… ນໍາສະແດງໃນຮູບເງົາ James Bond … ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພິເສດ — ລວມທັງປາວານ, ປາສະຫຼາມ ແລະ ກອງທັບນັກລົບທະຫານດິນເຜົາ (terra cotta warriors).
ມັນໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນ 'ຫ້ອງການບັງຄັບບັນຊາ’ ຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ, ແລະ ຍ້ອນຂະຫນາດ ແລະ ປີກທີ່ຕ່ໍາຂອງມັນ, ມັນໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຂົນສົ່ງຍານອະວະກາດໄປກັບຂອງອົງການ NASA.
ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານທົ່ວໄປ, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖ້ຽວບິນທາງໄກມີລາຄາຈັບຈ່າຍໄດ້ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
ທ່ານ ຢູຈິນ ເວຊເຊັດຕີ ກ່າວວ່າ: "ຂ້ອຍກຳລັງນັ່ງຢູ່ໃນຊັ້ນເທິງຂອງລຸ້ນທີ 1, ເຮືອບິນ 747 ລໍາທຳອິດ ທີ່ບິນໃນວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພາ, ປີ 1969. ຊັ້ນເທິງ - ແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງການເດີນທາງທີ່ຫລູຫລາ ໃນຊຸມປີ 70. ນີ້ແມ່ນທາງອອກສຸກເສີນຊັ້ນເທິງ — ເຈົ້າສາມາດນຶກພາບໄດ້ວ່າທາງສະໄລມັນຍາວ ປານໃດ.”
ທ່ານ ເວັດຊເຊດຕີ ເວົ້າວ່າ ແບບຂອງ 747 ແມ່ນບໍ່ເຂົ້າກັນ.
ທ່ານ. ຢູຈິນ ເວັດຊເຊັດຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ເຄື່ອງຈັກ 4 ເຄື່ອງ ແມ່ນເກີນຄວາມຈຳເປັນສຳລັບມັນ. ທ່ານສາມາດສູນເສຍເຄື່ອງຈັກນຶ່ງເຄື່ອງ, ເຄື່ອງຈັກສອງເຄື່ອງ, ແມ້ແຕ່ເຄື່ອງຈັກໜ່ວຍທີ່ສາມ, ແລະ ມັນຈະບິນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ພຽງ 1 ເຄື່ອງ."
ເຮືອງບິນ 747 ນັບເປັນຮ້ອຍໆລຳ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການ ຊື່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖ້ຽວ ບິນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Boeing ກ່າວວ່າ ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ຂອງສາຍການບິນ ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ເກີດນະວັດຕະກໍາໃນມື້ນີ້.