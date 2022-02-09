ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຕໍ່ຂົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ແລະອິນໂດ-ປາຊີຟິກໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປອອສເຕຣເລຍ, ໂດຍກ່າວວ່າການພົບປະກັບກຸ່ມທີ່ປະກອບມີສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະອິນເດຍ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ “ປະຊາຊົນໃນທົ່ວຂົງເຂດ ແລະໃນທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງກະກຽມສໍາລັບກອງປະຊຸມຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເອີ້ນວ່າຄວດ (Quad) ນັ້ນ.
"ຄວດ (Quad) ກໍາລັງກາຍເປັນກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຂົນສົ່ງ, ຊ່ວຍ ເຫຼືອໃນການສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ, ເອົາຢາວັກຊີນຈໍາ ນວນຫຼວງຫຼາຍອອກໄປໃຫ້ຄົນຢູ່ຫັ້ນ, ເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພທາງທະເລ ເພື່ອຜັກດັນກັບການຮຸກຮານແລະການບັງຄັບໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່າມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໄປໃນທາງບວກ, ບໍ່ແມ່ນທາງລົບ, ແລະເພີ້ມຫົວຂໍ້ຂອງວຽກງານທີ່ຢາກເຮັດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເກັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າວຽກງານລະຫວ່າງ 4 ປະເທດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສະຫະລັດໃນຂົງເຂດອື່ນຂອງໂລກຊຶ່ງກໍຄື "ການສ້າງ, ການເສີມສ້າງໃຫ້ມີພະລັງ, ການຊຸກຍູ້ກຸ່ມປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ບາງຄັ້ງກໍຄືກັນ." ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວອີກວ່າການຈັບກຸ່ມກັນ ເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕ່າງໆສາມາດໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງສະເພາະຂອງເຂົາ ເຈົ້າເພື່ອສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂຄວິດ-19 ແລະເທັກໂນໂລຈີທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່.
ການຢ້ຽມຢາມອອສເຕຣເລຍຂອງທ່ານບລິງເກັນເປັນການເດີນທາງຄັ້ງທຳອິດ ໄປຍັງທີ່ນັ້ນ ຫຼັງຈາກການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສາມຝ່າຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ AUKUS - ອອສເຕຣເລຍ, ລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະສະຫະລັດທີ່ໄດ້ ປະກາດໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວລວມມີຂໍ້ຕົກລົງສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງນິວເຄຼຍຂອງອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍອິດທິພົນທາງທະຫານຂອງຈີນໃນທົ່ວຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການສົນທະນາຫາລືກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ ເທດຄວດ (Quad) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ນະຄອນແມລເບີນ "ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງ ທ້າທາຍທີ່ຈີນສ້າງຂຶ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານດານຽລ ຄຣິດເທັນບຣິງ (Daniel Kritenbrink), ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະປາຊີຟິກກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທາງໂທລະສັບ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້.
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