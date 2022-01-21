ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ບ່ອນທີ່ທ່ານພົບປະ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອບ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການພົບປະກັນເທື່ອທີ 4 ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ປະເທດຕາເວັນຕົກທວງໃຫ້ຣັດເຊຍ ຖອນທະຫານແລະອາວຸດຂອງຕົນອອກໄປຈາກບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ມົສກູຢາກໃຫ້ອົງການເນໂຕ້ຫຼຸດການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດພາກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ ແລະຢືນຢັດວ່າພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາການຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານບລິງເກັນປະກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ “ຢ່າງວ່ອງໄວແລະຂະໜາດໃຫຍ່” ໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫາກຮຸກຮານຢູເຄຣນ ແຕ່ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຍັງສາມາດເລືອກເອົາການແກ້ໄຂທາງດ້ານການທູດໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຢ່າງຈະແຈ້ງຕະຫຼອດມາ” ວ່າ ຖ້າທະຫານຣັດເຊຍໃດໆກໍຕາມຫາກບຸກຂ້າມຊາຍແດນຢູເຄຣນເຂົ້າໄປ “ພວກເຂົາຈະພົບກັບການຕອບໂຕ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຮຸນແຮງ ສາມັກຄີຈາກສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດ ແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ.”
ລຸນຫຼັງການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງອັນນາເລນາ ແບບັອກ ແລ້ວ ທ່ານບລິງເກັນກໍກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນ ມີທາງເລືອກ ລະຫວ່າງ “ການເຈລະຈາແລະການທູດໃນດ້ານນຶ່ງ ແລະການຂັດແຍ້ງພ້ອມກັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ. ທ່ານຄວນຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເອົາໃນທິດທາງໃດ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມາຮອດບ່ອນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການປະເຊີນໜ້າລະຫວ່າງປະເທດຕາເວັນຕົກແລະມົສກູ ກ່ຽວກັບການເຕົ້າໂຮມມກຳລັງທະຫານ 100,000 ຄົນ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຢ່າງເດັດດ່ຽວວ່າ ການຮຸກຮານທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນນັ້ນ ຈະຖືກຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວແລະສຳຄັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະອົງການເນໂຕ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງປານໃດວ່າ ປະເທດຕາເວັນຕົກຈະເຮັດແນວໃດ ໃນກໍລະນີທີ່ຣັດເຊຍທຳການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ຫຼືເອົາບາດກ້າວອື່ນໆຕໍ່ລັດຖະບານກີຢິບ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງປານໃດ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການບຸກລຸກເລັກນ້ອຍນັ້ນ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ