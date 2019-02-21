ໄຟໄໝ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ເຜົາໄໝ້ຕຶກທີ່ພັກອາໄສຫລາຍຫລັງ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ເປັນເຂດປະຫວັດສາດແຫ່ງນຶ່ງຂອງນະຄອນຫລວງປະເທດບັງກລາແດັສ.
ແປວໄຟໄດ້ເລີ້ມລຸກຂຶ້ນໃນຕອນຂ້ອນຄືນຂອງວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ຕຶກຫລັງນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດ Chawkbazar ຂອງນະຄອນດາກາ ກ່ອນຈະລາມໄປຢ່າງໄວວາຫາຕຶກອີກ 4 ຫລັງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງເວົ້າວ່າ ພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຫລາຍຄົນ ແມ່ນຖືກຄ້າງຢູ່ໃນຕຶກດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໜ້ອຍມີ 50 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຍັງມີການສອບສວນກັນຢູ່. ຕຶກດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ເປັນສາງເກັບທາດເຄມີ, ຢາງປລາສຕິກ, ແລະວັດຖຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍປະເພດອື່ນອີກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ.
ພວກອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນຫລາຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດການໄຟໄໝ້ຕຶກຕ່າງໆ ໃນນະຄອນດາກາໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຍ້ອນຂາດລະບຽບການໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການນັ້ນ. ເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນປີ 2010 ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງຫລາຍກວ່າ 120 ຄົນໄປ ຢູ່ໃນໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄັ້ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ.
A massive fire that destroyed several apartment buildings killed at least 70 people in a historic section of the capital of Bangladesh.
The blaze started late Wednesday night in one building in the Chawkbazar area of Dhaka before quickly spreading through at least four other buildings. Fire officials say many of the victims were trapped inside the buildings. At least 50 people were injured.
The cause of the inferno is under investigation. The buildings were also used as warehouses that stored chemicals, plastics and other combustible materials.
Officials expect the death toll to rise.
Numerous residents have been killed in building fires in Dhaka over the years due to lax safety regulations and enforcement. A similar fire in 2010 killed more than 120 people in one of the city's worst fire-related disasters.
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