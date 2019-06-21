ພວກປະທ້ວງທີ່ເປັນນັກສຶກສາຫລາຍພັນຄົນນຸ່ງຊຸດສີດຳຍ່າງຕາມຕົວເມືອງຂອງຮົງກົງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ກະທຳຜິດຂ້າມແດນທີ່ເປັນເລື້ອງໂຕ້ຖຽງກັນນັ້ນ ໂດຍເຕັມ ແລະໃຫ້ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam), ຜູ້ນຳຂອງຮົງກົງທີ່ນິຍົມປັກກິ່ງນັ້ນ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ມີຕອນນຶ່ງ ພວກປະທ້ວງພາກັນຂັດຂວາງການສັນຈອນ ແລະຕັນທາງດ່ວນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເລັງໄປຫາເຂດຫ້ອງການສະພານິຕິບັນຍັດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປິດໄວ້ແລ້ວສຳລັບມື້ນັ້ນ.
ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງຖອນຄຳເວົ້າ ທີ່ກ່າວເຖິງການປະທ້ວງໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ຜ່ານມານັ້ນ ວ່າ ເປັນການກໍ່ຄວາມໂກລະຫົນວຸ້ນວາຍ; ໃຫ້ປ່ອຍພວກປະທ້ວງທີ່ຖືກຈັບກຸມນັ້ນທັງໝົດ ແລະຍົກເລີກການກ່າວຫາຕໍ່ພວກເຂົາ; ແລະໃຫ້ດຳເນີນການສອບສວນຕໍ່ການໃຊ້ກຳລັງຂອງຕຳຫລວດຢູ່ໃນການປະທ້ວງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງໝໍ່ໆມາ ນີ້. ລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງເຫລົ່ານີ້ ໂດຍກົງເທື່ອ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ແລມໄດ້ຂໍຂະມາໂທດສຳລັບວິກິດການທາງການເມືອງ ແລະເຫດການວຸ້ນວາຍ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກກົດໝາຍ ທີ່ສະເໜີໄປນັ້ນ.
ການປະທ້ວງຕ່າງໆ ໃນຮົງກົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ ຂອງຈີນ ພົບບັນຫາທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ. ລັດຖະບານຈີນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ການສະເໜີໃຫ້ມີການສົ່ງຕົວຜູ້ກະທຳຜິດຂ້າມແດນ ແລະກ່າວຫາພວກຈັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງວ່າ ຮ່ວມມືກັບພວກລັດຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີແຜນທີ່ຈະສົນທະນາເລື້ອງຮົງກົງ ກັບທ່ານສີ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G20 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ (ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ມິຖຸນານີ້).
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
Thousands of student protesters dressed in black marched in Hong Kong Friday, demanding the full withdrawal of a controversial extradition bill and the resignation of the territory's pro-Beijing leader Carrie Lam.
For a time protesters disrupted traffic and blocked the main highway leading to the legislative complex, which the government closed for the day.
Friday's demonstrators also urged Hong Kong officials to retract the description of the June 12 protest as a riot; to release all the protesters arrested and drop charges against them; and to conduct an inquiry into the use of force by police during recent protests. The government has not responded directly to these demands.
On Tuesday, Lam had offered an apology for the political crisis and unrest sparked by the proposed law.
The Hong Kong protests pose the greatest challenge to Chinese President Xi Jinping since he took office in 2012. The Chinese government had supported the extradition proposal, and accused protest organizers of colluding with Western governments.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo has said President Donald Trump plans to discuss the Hong Kong issue with Xi at the upcoming G20 summit in Japan (28-29 June).
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