​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແມ່ນ​ບໍ່ມີການເໜັງຕີງໄປມາ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​

ເດືອນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ໃນ​ທຸກມື້​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມື້ ​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບການ​ເມືອງ

ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ​ທີ່​ສຸດ, ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ກັບພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຕ່າງກໍມີ​ບົດ​ບາດ​ໜຽວແໜ້ນ

ໃນ​ການຍຶດຖືທ່າທີຂອງຕົນໄວ້ ໃນເລື້ອງບັນ​ຫາສຳຄັນ ແລະ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີກັນ ກໍບໍ່ໄດ້​ມີ​ສ່ວນພໍທໍ່ໃດ ທີ່​ຈະ​ໂນ້ມ​ໜ່ຽວ​ພວກ​ເຂົ​າເຈົ້າ. ນັ້ນຄືບັນ​ຫາ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ກາງ​ຕໍ່ໃສ່ການ​

ປະ​ນີປະ​ນອມກັນ. ນັກ​ສັງ​ຄົມ​ວິທະ​ຍາ ໄດ້​ພາກັນສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄດ້ພາກັນຈັດຕັ້ງອອກເປັນກຸ່ມໆ ຕາມແນວທາງ​ທີ່ວ່າ ກຸ່ມໃດມັກເຣັດແບບໃດ. ​ມາບັດນີ້

​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທາງ​ສະ​ໝອງ ອາດຈະ​ສາ​ມາດອະ​ທິ​ບາຍ​ໄດ້​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ ພວກ​ຜູ້​ຄົນ

ຈຶ່ງບໍ່ມັກຈະ​ປ່ຽນ​ທ່າທີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖືທີ່ໄດ້​ຝັງ​ເລິກມາ, ເຖິງ​ແມ່ນ

​ວ່າຈະໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ເຖິງ​ຫຼັກ​ຖານຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ ກໍ​ຕາມ. ວັນ​ນະ​ສອນ

ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ສ​ຕີບ​ວ໌ ບາ​ຣາ​ໂກ​ນາ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານ ໂຈນາສ ແກ​ແປ​ລນ ນັກປະສາດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລແຫ່ງ​ລັດ​ຄາ​ລີ

​ຟໍ​ເນຍພາກ​ໃຕ້ ຫຼື University of Southern California ໄດ້​ກ່າວ ຈາກ​ຍຸກ​ໂບ​ຮານ​

ຂອງກ​ຣິກມາສູ່​ຍຸກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະ​ກາຍ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ, ປະຊາທິປະໄຕ

ທຸກຮູບແບບ ແມ່ນຈະຢືນ​ຢູ່​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງການ​ເອົາໃຫ້​ແລະ​ການໄດມາ​ ຫຼືແບບຊີ້ນ

ໄປປາມາ.

ທ່ານກາ​ແປ​ລນ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ອາດ ສາ​ມາດປ່ຽນແປງ​ຄວາມ​ຄິດ​ໄດ້ ແລະ

​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ເລື້ອງ​ແນວຄິດ ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ ພວກ​ເຮົາ ກໍຈະສາ​

ມາດ​ຮຽນ​ຮູ້ຈາກ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ແລະ​ດັດ​ແປງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ພວກເຮົາ​ໄດ້.”

ແຕ່​ ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ​ໄວ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ​ການ​ສົມ​ລົດ​ຂອງ​ພວກກະເທີຍ ຫຼື​ການ​ຄວບ

​ຄຸມປືນ ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະປ່ຽນ​ແປງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​.

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ຢາກ​ຈະ​ຊາບ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະໝອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ

​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຽຸ້ງຍາກ​ແທ້. ສະ​ນັ້ນ​ຄະ​ນະ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້​ສຶກ

​ສາ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງ​ສ​ເກນ​ສະ​ໝອງ.

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່​ມ​ວ່າ “ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ ທຳ​ອິດ ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າເບິ່ງ, ​

ຂໍ້ຄວາມທີ່​ພວກ​ເຮົາຮູ້​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ແນວໃດ. ແລ້ວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ກໍໄດ້​ເອົາຂໍ້ຄວາມ​5 ຢ່າງໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ ຊຶ່ງເປັນການ​ທ້າ​ທ​າຍ ຕໍ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ

​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ແລ້ວຕໍ່ໄປ ຄະ​ນະ​ຂອງທ່ານແກແປ​ລນ ກໍໄດ້​ທົດ​ສອບ​ເບິ່ງວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ

ແນວຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍໍ່.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ ​ລະ​ຫວ່າງສະ​ໝອງຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ທີ່​ມີການ

ປ່ຽນແປງ ແລະ​ພວກທີ່ບໍ່​ປ່ຽນ ໃນ​ກໍລະນີ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງກັບອາລົມ.

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄົ້ນ​ພົບ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນທີ່ພາກັນໃຊ້

ພາກສ່ວນຂອງອາລົມຫຼາຍກວ່າ ຈະ​ແມ່ນພວກທີ່ຈະ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດໜ້ອຍກວ່າ.”

ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຫົວ​ດື້ ຫຼືຫົວແຂງ ແມ່ນພວກ​ທີ່​ມີ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃນ​ສະ​ໝອງ​ຝັ່ງ ອາ​ມີກ​ດາ​ລາ (amygdala), ທີ່​ຮັບຮູ້ໄວ ຕໍ່ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ແລະ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ສູ້​ສຶກ

​ທີ່​ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ​, ແລະ​ໃນ​ສະ​ມອງ​ສ່ວນທີ່ເອີ້ນວ່າ insular cortex ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ

​ຮູ້​ສຶກ​ຈາກ​ຮ່າງ​ກາຍ​ເຂົ້າມາເພື່ອ​ໃຫ້ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​.

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ​ກ່າວ​ວ່າ ລະ​ບົບຕ່າງໆ ໄດ້ມີການວິວັດທະນາການມາ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ

​ພວກ​ເຮົາ ​

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ສະ​ມອງ​ສ່ວນ insular cortex ອູ້ມຊູ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ

ທີ່ໜ້າຂີ້ດຽດທີ່​ພວກ​ເຮົາ ອາດ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ອາ​ຫານທີ່​ເນົ່າ​ເໝັນ

​ເຊັ່ນນັ້ນເປັນ​ຕົ້ນ. ແລະ​ຕອນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ ໄດ້​ເຫັນ​ລະ​ບົບທີ່​ກັບ​ຄືນ​ໄປຫາ​ຈຸດ​ທີ່ຈະ​ຊ່ອຍ

​ປົກ​ປ້ອງພວກ​ເຮົາ ຈາກ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອັນ​ໃໝ່ --ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ແບບບໍ່​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳຫຼາຍ​

ກວ່າ. ໃນ​ກໍ​ລະນີ​ນີ້ມັນ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສະ​ໝອງ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​

ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ກ່າວ​ວ່າ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຄົນຫຼາຍໆ​ຄົນ​ແລ້ວ ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທາງການ​ເມືອງແມ່ນ

ສ່ວນສຳ​ຄັນຂອງ​ຄວາມ​ເປັນໂຕຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖື​ວ່າ

ເປັນ​ໝູ່ຄູ່​ແລະ​ພາ​ຄີ​ເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໄດ້​ເ​ຮັດ​ໃຫ້ມີການຍຶດໝັ້ນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ບໍ່ມີການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ

ສະ​ໝອງ​ຂອງຄົນ. ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ຄິດ​ອ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເມືອງ ອາດ​ຈະ​ພົວ

​ພັນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ເຊືີ່ອ ແຕ່​ຈະ ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນກໍເປັນໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານອາດຄິດວ່າ ບັດນີ້ “ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າແນວ​

ໃດ”​”

​ອາ​ລົມ​ແມ່ນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ຫຼາຍ ໃນ​ການ​ຕັດສິນໃຈ​ ຕອນ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ຮຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່ໆ.

ແຕ່​ທ່ານແກ​ແປ​ລນ ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ, ອັນອາດ​ສາ​ມາດ ກີດ​ກັນ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈທີ່ດີຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້.

ທ່ານແກແປ​ລນ ກ່າວ​ວ່າ “ໃຫ້​ລະ​ວັງດີໆ​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ອ່ານ ວ່າເຮົາມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ແນວໃດ ວ່າມັນຈະ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ຂໍ້​ມູນ ວ່າ​ອາດ​ຈະ​ຊ່ອຍ​ໄດ້ບໍ່.”

ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້ ໃນສະຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ພັກ​ຝ່າຍ ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍາກ ແລະ​ສຳ​ຄັນ​ກວ່າເກົ່າ​ສຳລັບ​ພວກ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​.

