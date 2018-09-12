ການຄວບຄຸມລັດຖະສະພາ ແມ່ນບໍ່ມີການເໜັງຕີງໄປມາ ໃນເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງເປັນ
ເດືອນເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງສະຫະລັດ. ໃນທຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ ທີ່ມີສະພາບການເມືອງ
ທີ່ແບ່ງແຍກກັນທີ່ສຸດ, ພັກຣີພັບບລີກັນ ກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ຕ່າງກໍມີບົດບາດໜຽວແໜ້ນ
ໃນການຍຶດຖືທ່າທີຂອງຕົນໄວ້ ໃນເລື້ອງບັນຫາສຳຄັນ ແລະການໂຕ້ວາທີກັນ ກໍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພໍທໍ່ໃດ ທີ່ຈະໂນ້ມໜ່ຽວພວກເຂົາເຈົ້າ. ນັ້ນຄືບັນຫາໃນລັດຖະບານ ທີ່ກາງຕໍ່ໃສ່ການ
ປະນີປະນອມກັນ. ນັກສັງຄົມວິທະຍາ ໄດ້ພາກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ພາກັນຈັດຕັ້ງອອກເປັນກຸ່ມໆ ຕາມແນວທາງທີ່ວ່າ ກຸ່ມໃດມັກເຣັດແບບໃດ. ມາບັດນີ້
ວິທະຍາສາດທາງສະໝອງ ອາດຈະສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງ ພວກຜູ້ຄົນ
ຈຶ່ງບໍ່ມັກຈະປ່ຽນທ່າທີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ໄດ້ຝັງເລິກມາ, ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຈະໄດ້ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຫຼັກຖານຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ ກໍຕາມ. ວັນນະສອນ
ມີລາຍລະອຽດ ຈາກນັກຂ່າວວີໂອເອ ສຕີບວ໌ ບາຣາໂກນາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ໂຈນາສ ແກແປລນ ນັກປະສາດວິທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດຄາລີ
ຟໍເນຍພາກໃຕ້ ຫຼື University of Southern California ໄດ້ກ່າວ ຈາກຍຸກໂບຮານ
ຂອງກຣິກມາສູ່ຍຸກຄົ້ນພົບສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະກາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ປະຊາທິປະໄຕ
ທຸກຮູບແບບ ແມ່ນຈະຢືນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງການເອົາໃຫ້ແລະການໄດມາ ຫຼືແບບຊີ້ນ
ໄປປາມາ.
ທ່ານກາແປລນ ກ່າວວ່າ “ການສົນທະນາອາດ ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຄິດໄດ້ ແລະ
ຖ້າຫາກພວກເຮົາສົນທະນາກັນເລື້ອງແນວຄິດ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ພວກເຮົາ ກໍຈະສາ
ມາດຮຽນຮູ້ຈາກກັນແລະກັນ ແລະດັດແປງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໄດ້.”
ແຕ່ ບັນຫາທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໄວ້ແລ້ວ ເຊັ່ນການສົມລົດຂອງພວກກະເທີຍ ຫຼືການຄວບ
ຄຸມປືນ ການສົນທະນາເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະປ່ຽນແປງຍາກທີ່ສຸດ.
ທ່ານແກແປລນ ຢາກຈະຊາບວ່າ ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນສະໝອງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການ
ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາຫຽຸ້ງຍາກແທ້. ສະນັ້ນຄະນະຂອງພວກເພິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ສຶກ
ສາພວກຜູ້ຄົນ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງສເກນສະໝອງ.
ທ່ານແກແປລນ ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ໃນໜ້າຈໍ ທຳອິດ ພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ,
ຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອແນວໃດ. ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເອົາຂໍ້ຄວາມ5 ຢ່າງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ ຊຶ່ງເປັນການທ້າທາຍ ຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ແລ້ວຕໍ່ໄປ ຄະນະຂອງທ່ານແກແປລນ ກໍໄດ້ທົດສອບເບິ່ງວ່າ ພວກຜູ້ຄົນ ໄດ້ປ່ຽນແປງ
ແນວຄິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍໍ່.
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງສະໝອງຂອງພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ມີການ
ປ່ຽນແປງ ແລະພວກທີ່ບໍ່ປ່ຽນ ໃນກໍລະນີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາລົມ.
ທ່ານແກແປລນ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄົ້ນພົບ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກຜູ້ຄົນທີ່ພາກັນໃຊ້
ພາກສ່ວນຂອງອາລົມຫຼາຍກວ່າ ຈະແມ່ນພວກທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມຄິດໜ້ອຍກວ່າ.”
ພວກຜູ້ຄົນທີ່ຫົວດື້ ຫຼືຫົວແຂງ ແມ່ນພວກທີ່ມີກິດຈະກຳໃນສະໝອງຝັ່ງ ອາມີກດາລາ (amygdala), ທີ່ຮັບຮູ້ໄວ ຕໍ່ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະການຂົ່ມຂູ່ ແລະການມີຄວາມສູ້ສຶກ
ທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ, ແລະໃນສະມອງສ່ວນທີ່ເອີ້ນວ່າ insular cortex ທີ່ນຳເອົາຄວາມ
ຮູ້ສຶກຈາກຮ່າງກາຍເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ທຳການຕັດສິນໃຈ.
ທ່ານແກແປລນກ່າວວ່າ ລະບົບຕ່າງໆ ໄດ້ມີການວິວັດທະນາການມາເພື່ອປົກປ້ອງ
ພວກເຮົາ
ທ່ານແກແປລນ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສະມອງສ່ວນ insular cortex ອູ້ມຊູຄວາມຮູ້ສຶກ
ທີ່ໜ້າຂີ້ດຽດທີ່ພວກເຮົາ ອາດຈະປະເຊີນ ຕອນທີ່ພວກເຮົາເຫັນອາຫານທີ່ເນົ່າເໝັນ
ເຊັ່ນນັ້ນເປັນຕົ້ນ. ແລະຕອນນີ້ພວກເຮົາ ໄດ້ເຫັນລະບົບທີ່ກັບຄືນໄປຫາຈຸດທີ່ຈະຊ່ອຍ
ປົກປ້ອງພວກເຮົາ ຈາກການຂົ່ມຂູ່ອັນໃໝ່ --ການຂົ່ມຂູ່ແບບບໍ່ເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍ
ກວ່າ. ໃນກໍລະນີນີ້ມັນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ສະໝອງຄິດວ່າ ມັນອາດຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ພວກເຮົາ.”
ທ່ານແກແປລນ ກ່າວວ່າ ສຳລັບຜູ້ຄົນຫຼາຍໆຄົນແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອທາງການເມືອງແມ່ນ
ສ່ວນສຳຄັນຂອງຄວາມເປັນໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະພວກຜູ້ຄົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືວ່າ
ເປັນໝູ່ຄູ່ແລະພາຄີເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານແກແປລນ ກ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຍຶດໝັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນ
ສະໝອງຂອງຄົນ. ໃນການປ່ຽນແປງຄວາມຄິດອ່ານກ່ຽວກັບການເມືອງ ອາດຈະພົວ
ພັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະປ່ຽນແປງຄວາມເຊືີ່ອ ແຕ່ຈະ ກະທົບຕໍ່ສາຍພົວພັນຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນກໍເປັນໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານອາດຄິດວ່າ ບັດນີ້ “ພວກຜູ້ຄົນຈະຄິດກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າແນວ
ໃດ””
ອາລົມແມ່ນມີບົດບາດຫຼາຍ ໃນການຕັດສິນໃຈ ຕອນທີ່ພວກເຮົາຮຽນຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ.
ແຕ່ທ່ານແກແປລນ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ, ອັນອາດສາມາດ ກີດກັນ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້.
ທ່ານແກແປລນ ກ່າວວ່າ “ໃຫ້ລະວັງດີໆໃນຄວາມຄິດຄວາມອ່ານ ວ່າເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ວ່າມັນຈະມີອິດທິພົນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຂໍ້ມູນ ວ່າອາດຈະຊ່ອຍໄດ້ບໍ່.”
ໃນທຸກມື້ນີ້ ໃນສະຖານະການທີ່ແບ່ງແຍກພັກຝ່າຍ ນັ້ນອາດຈະເປັນການຍາກ ແລະສຳຄັນກວ່າເກົ່າສຳລັບພວກຜູ້ປ່ອນບັດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດເພີ້ມຕື່ມ
From ancient Greece to the founding of America and beyond, every democracy rests on the principle of give and take, says University of Southern California neuroscientist Jonas Kaplan.
JONAS KAPLAN, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
"...that conversation can change minds, and if we discuss ideas with each other, we can learn from each other and actually adjust our beliefs."
But on contentious issues such as gay marriage or gun control - conversations only rarely change beliefs.
Kaplan wanted to know what is going on in our brains that makes changing our minds so hard.
So his team studied people using a brain scanner.
JONAS KAPLAN, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
"And on a screen we showed them, first, a statement that we knew they believed in. And after that we showed them a series of five statements that challenged those beliefs."
Kaplan's team then tested whether people had changed their minds.
They found differences between the brains of people who did and those who didn't -- in regions that deal with emotions.
JONAS KAPLAN, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
"What we found is that the people who activated these emotional brain regions more, were less likely to change their minds."
The most stubborn people had the most activity in the amygdala, which responds to fear and threats and other strong emotions, and in the insular cortex, which inputs feelings from our bodies into decision making.
These systems evolved to protect us, Kaplan says.
JONAS KAPLAN, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
"The insular cortex supports feelings of disgust that we might encounter when we see rancid food, for example. And now we're seeing those systems re-purposed to help protect us against new kinds of threats -- threats that are more abstract. In this case, it's information that the brain thinks might be harmful to us."
Kaplan says for many people, political beliefs are an important part of who they are, and who they call their friends and allies.
JONAS KAPLAN, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
"That raises the stakes for changing one's mind. To change a particular belief about politics might involve not just changing your belief but affecting your relationships with other people. 'What are people going to think of me now?'"
Emotions do play a role in judgment when we learn new information. But Kaplan adds, they can also get in the way of making good decisions.
JONAS KAPLAN, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
"Just being mindful of how we feel and how those feelings are influencing how we're responding to that information might help."
In today's hyper-partisan environment, that may be harder and more important than usual for voters.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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