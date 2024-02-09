ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍ ເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 95 ຕື້ໂດລາໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ 118 ຕື້ໂດລາ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະອິສຣາແອລ. ນັກຂ່າວ VOA ປະຈໍາສະພາ ແຄັດເທີຣິນ ກິບສັນ (Katherine Gypson) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
60 ຕື້ໂດລາ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ຢູເຄຣນ ແລະ 14 ຕື້ໂດລາ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ອິສຣາແອລ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງ ປະເທດຊຸດໃໝ່ມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງພິຈາລະນາ ຢູ່ໃນສະ ພາສູງຂອງສະຫະລັດ ຫລັງຈາກສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຂັດ ຂວາງຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຊາຍແດນທີ່ມີມູນຄ່າ 118 ຕື້ໂດລາ.
ທ່ານຊັກ ຊູມເມີ (Chuck Schumer), ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາສູງ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຮູ້ປະມານນຶ່ງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າມາສ້າງຄວາມສັບສົນ, ແລະກ່າວວ່າ, ທ່ານຮູ້ບໍ, ຢາກໃຫ້ມັນເປັນໄປ ໃນທິດທາງການເມືອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານເລືອກຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ເພາະວ່າທ່ານຄິດວ່າມັນຊ່ວຍທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງມີທາງເລືອກແຍກຈາກກັນ."
ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ ຈະເພີ້ມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການກັກຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງ, ຍຸຕິການດໍາເນີນງານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ໃນສະ ຫະລັດໃນລະຫວ່າງຮຽກຮ້ອງຂໍການລີ້ໄພ, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີປິດດ່ານຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ຊົ່ວຄາວ ຖ້າການຂ້າມຊາຍແດນໄປເຖິງລະດັບໃດນຶ່ງ. ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ອັນໃດພຽງພໍ.
ທ່ານເທັດ ຄຣຸສ (Ted Cruz), ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວວ່າ:
“ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂ. ເຂົ້າໃຈວ່າ ວິກິດການດ້ານຊາຍແດນ ດັ່ງ ກ່າວນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາ. ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກການຕັດສິນໃຈພຽງຝ່າຍດຽວຂອງທ່ານ.”
ແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຝ່າຍໃດ ທ່ານເຄີດສເຕິນ ຊີເນມາ (Kyrsten Sinema), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນສາມສະມາຊິກ ທີ່ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງກ່າວວ່າ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນການຄິດໄລ່ທາງດ້ານການເມືອງ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລຸນຫລັງພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກພັກຣີພັບບລິກັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ພາກັນປ່ຽນໃຈ. ປາ ກົດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການການສົນທະນາທັງຫມົດ ແລະບໍ່ມີການດໍາເນີນການ. ປາກົດວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນພຽງແຕ່ຈຸດສົນທະນາສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.”
ແລະພັກເດໂມແຄຣັດເຕືອນວ່າ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຕິດຕາມມາຂອງການບໍ່ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ຈະມີກວ້າງໄກໄປກວ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງແພັດຕີ້ ເມີເຣ (Patty Murray), ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ:
"ພັກຣີພັບບລີກັນຈະບອກກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້, ໂດຍບອກກັບຜູ້ຜະເດັດການເຊັ່ນ ທ່ານ ປູຕິນ ວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກເຮົາບໍ່ຮ້າຍແຮງ. ການບອກໃຫ້ໂລກຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ຖືກກີດກັນ ດ້ວຍການຂັດຂວາງ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ.”
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເວລາມາຮອດສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍສະເພາະ ຂອງສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ອິສຣາແອລ ແມ່ນປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຕອນແລງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ:
“ບໍ່ມີເຫດຜົນອັນໃດ ສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ເນື້ອໄນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດດັ່ງນັ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ. ມັນເປັນສິ່ງບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພີ້ມການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄາດວ່າ ຈະດໍາເນີນງານຈົນຮອດທ້າຍອາທິດນີ້ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບການຜ່ານຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ.
The US Senate considered a $95 billion foreign aid bill Wednesday after Senate Republicans earlier blocked a $118 billion bipartisan agreement on border security and aid to Ukraine and Israel. VOA congressional correspondent Katherine Gypson reports.
Sixty billion dollars in aid to Ukraine and $14 billion in aid to Israel — part of a new $95 billion foreign assistance package now under consideration in the U.S. Senate — after Senate Republicans blocked a larger $118 billion bipartisan agreement on border security.
Chuck Schumer, Senate Majority Leader.
“We knew about a week ago when Trump mixed in and said, you know, wanted it to be political. He said he preferred chaos at the border because he thinks it helps him electorally. We knew that we might have to have a separate option.”
The bipartisan agreement would have increased immigration detention capacity, ended the practice of allowing migrants to remain in the United States while claiming asylum, and allowed presidents to temporarily shut down the U.S.-Mexico border if crossings reached certain levels. Conservative Senate Republicans said the bill didn’t do enough.
Sen. Ted Cruz, Republican.
“This bill doesn't fix it. Understand this border crisis is deliberate. Joe Biden caused it. He caused it by his own unilateral decisions.”
But Independent Senator Kyrsten Sinema - one of three senators who negotiated the agreement - said the opposition was a political calculation.
Sen. Kyrsten Sinema, Independent.
“Less than 24 hours after we released the bill, my Republican colleagues changed their minds. Turns out they want all talk and no action. It turns out, border security is not actually a risk to our national security. It's just a talking point for the election.”
And Democrats warned the consequences of not passing aid to Ukraine would be far-reaching.
Sen. Patty Murray, Democrat.
“Republicans will be telling our allies our word cannot be trusted, telling dictators like Putin that our threats are not serious. Telling the world American leadership has been hollowed out by Republican obstructionism.”
Earlier this week, Speaker Mike Johnson said the bipartisan agreement would be dead on arrival in the U.S. House. But House Republicans’ standalone bill to send aid to Israel failed Tuesday night.
Mike Johnson, House Speaker.
“There is no reason whatsoever for them to object to the contents of that bill. They’re doing it for political purposes. It’s bad for national security.”
Republican senators have asked to add border security amendments to the foreign assistance bill. Lawmakers are expected to work through the weekend to vote on passage of the aid package.
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