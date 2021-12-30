ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈໄບເດັນຈະໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳ ແໜ່ງຣັດເຊຍຂອງທ່ານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າຜູ້ນຳສະຫະລັດຈະຊອກ ຫາວິທີທາງດ້ານການທູດສຳລັບແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍ ແດນຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາກຽມ ພ້ອມສຳລັບວິທີການທູດ ແລະເສັ້ນທາງການທູດຕໍ່ໄປໃນຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ພວກ ເຮົາກໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕອບໂຕ້ເຊັ່ນກັນ ຖ້າຫາກຣັດເຊຍບຸກກ້າວໄປຮຸກຮານຢູ ເຄຣນຕື່ມອີກ."
ການລົມກັນທາງໂທລະສັບທີ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີໂດຍປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແມ່ນມີຂຶ້ນກ່ອນການເຈລະຈາລະດັບສູງທີ່ຄາດວ່າຈະ ຈັດ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມັງກອນນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ. ຄາດວ່າປະທານາທິບໍດີທັງສອງທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ນີ້ເປັນການໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບຄັ້ງທີສອງແລ້ວໃນເດືອນນີ້ ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍສອງຄົນນີ້ ໂດຍທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາຜ່ານມາກ່ຽວກັບກອງທະຫານປະມານ 70,000 ຄົນທີ່ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ຕາມຊາຍແດນໃນເບື້ອງຂອງ ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງຝ່າຍສືບລັບໂດຍເບິ່ງຕາມຮູບພາບທີ່ ຖ່າຍຈາກດາວທຽມ. ແຕ່ນັກວິເຄາະຂ່າວລັບຂອງສະຫະລັດຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານປູຕິນໄດ້ວາງແຜນຈະເອົາກຳລັງທະຫານໄປເພີ້ມໃຫ້ຫລາຍເຖິງ 175,000 ຄົນ.
ສະຫະລັດໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ຢູເຄຣນຫຼາຍໆຄັ້ງວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ໜຄົງໃນມູນຄ່າຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ. ໃນວັນພຸດວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສກີ (Volodymyr Zelenskiy). ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານບລິງເຄັນ “ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນ” ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແນ່ວແນ່ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນໃນການປະເຊີນໜ້າກັນກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນທະຫານຣັດເຊຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນຢູເຄຣນ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ຈະມີ “ຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫລວງ” ຖ້າຫາກຣັດເຊຍທຳການບຸກລຸກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນລວມທັງການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະເພີ້ມທະວີການສະໜັບສະໜູນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແກ່ຢູເຄຣນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານເຊເລນສກີຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນວ່າຈະມີການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຈາກ [ສະຫະລັດ] ສໍາລັບ [ຢູເຄຣນ] ໃນການຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ." ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮູບທຸງຊາດເພື່ອຊີ້ບອກເຖິງປະເທດຕ່າງໆ.
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