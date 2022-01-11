ທ່ານ ໄບເດັນ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ກັນໃນ ເອທິໂອເປຍ ໃນການໂທລະສັບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສົນທະນາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທິໂອ ເປຍ ທ່ານ ອາບີ ອາເມັດ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບສົງຄາມທີ່ຕໍ່ ເນື່ອງພາຍໃນປະເທດ ແລະການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ອັນໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນໄປ ຫຼາຍສິບຄົນຢູ່ໃນບໍລິເວນຂົງເຂດ ທິເກຣ.
ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ຜູ້ນໍາຂອງທັງສອງປະເທດ “ໄດ້ຫາລືເຖິງວິທີການເຈລະຈາໃຫ້ໄວຂຶ້ນກ່ຽວ ກັບການເຈລະຈາການຢຸດຍິງ” ຫຼັງຊ່ວງເວລານຶ່ງປີແຫ່ງສົງຄາມກາງເມືອງພາຍໃນປະເທດ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິກຫຼາຍພັນຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທໍານຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງ “ຄວາມຮີບດ່ວນໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງດ້ານມະນຸດສະທໍາໄປທົ່ວປະເທດ ເອທິໂອເປຍ, ແລະຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊາວ ເອທິໂອເປຍ ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມເຖິງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການຈັບກຸມຄຸມຂັງປະຊາຊົນຊາວ ເອທິໂອເປຍ ພາຍໃຕ້ພາວະສຸກເສີນຂອງລັດຖະ ບານ.”
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບ ປະຕິກິລິຍາຂອງທ່ານ ອາບີ ຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຜູ້ນໍາ ສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການໂທລະສັບຂອງທໍານຽບຂາວ ທ່ານ ໄບເດັນ “ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າຄວາມເປັນປໍລະປັກທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຮວມທັງການໂຈມຕີທາງອາກາດເມື່ອໄວໆມານີ້ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮວມກັບສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ໃນຂົງເຂດເພື່ອຊ່ວຍຊາວ ເອທິໂອເປຍ ແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ວຍສັນຕິວິທີ.”
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ພວກຜູ້ນຳທັງສອງຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເອທິໂອເປຍ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໜັກແໜ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໂທລະສັບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດງານໃນເຂດ ທິເກຣ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເອທິໂອເປຍໃກ້ຊາຍແດນຂອງ ເອຣິເທຣຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນແລງວັນສຸກແລ້ວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອົບພະຍົບພົນລະເຮືອນທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງ 56 ຄົນເສຍຊີວິດແລະ ອີກ 30 ຄົນບາດເຈັບ.
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