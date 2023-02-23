ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ບູຄາແຣສ ໄນນ໌ (Bucharest Nine) ຫຼື B-9, ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຸດ ຂອງອົງການເນໂຕ້, ລວມມີ ບຸລກາເຣຍ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ, ແອັສໂທເນຍ, ຮັງກາຣີ, ລີທົວເນຍ, ລັດເວຍ, ໂປແລນ, ໂຣມາເນຍ ແລະສະໂລວາເກຍ.
ການຈັດກຸ່ມທີ່ຄົນບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຫລາຍນີ້ ແມ່ນການລິເລີ່ມທີ່ມີຂຶ້ນໃນປີ 2015 ໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຣມາເນຍ, ທ່ານຄລອສ ໂລຮານນິສ (Klaus Iohannis) ແລະປະທານາທິບໍດີໂປແລນ, ທ່ານອານເດຣສ ດູດາ (Andrzej Duda). ມັນແນໃສ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກໃໝ່ສຸດຂອງເນໂຕ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຈຸດປະສົງຂອງບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ໃນການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງທະເລບາລຕິກ ແລະທະເລດຳ.
ທ່ານດູດາ (Duda), ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມໃນ ວັນພຸດວານນີ້ ຈະກໍານົດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ກ່ອນຈະກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ B-9 ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນນະຄອນຫລວງ ບຣາຕິສລາວາ (Bratislava) ຂອງສະໂລວາເກຍ ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງເນໂຕ້ ໃນນະຄອນຫລວງວິລນຽສຂອງລີທົວເນຍ ພ້ອມທັງ "ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫລືອເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ."
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ປະເທດໃນກຸ່ມ B-9, ທີ່ມີປະເທດສະມາຊິກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານ ຫຼັງຈາກເຄີຍໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງມົສກູ ໃນສະໄໝສົງຄາມເຢັນ ແລະດຽວນີ້ ກຳລັງຫລຽວເບິ່ງຄວາມທະເຍີທະຍານໃນການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງມົສກູດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ.
"ມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າໃກ້ວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຫ່ງການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍເພີ້ມອີກ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຢືນຢູ່ນຳກັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຢ້ຳອີກເທື່ອນຶ່ງ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນອັນສັກສິດ” ຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ມາດຕາ 5 ຂອງເນໂຕ້ທີ່ລະບຸວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ປະເທດສະມາຊິກນຶ່ງ ແມ່ນການໂຈມຕີຕໍ່ທັງໝົດນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກທ່ານເປັນແຖວໜ້າຂອງການປ້ອງກັນລວມທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກທ່ານກໍຮູ້ດີກວ່າໃຜໝົດ ວ່າມີຫຍັງຄືເດີມພັນຢູ່ໃນຄວາມຂັດ ແຍ້ງນີ້." "ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງສໍາລັບເສລີພາບ ຂອງປະເທດປະຊາທິ ປະໄຕໃນທົ່ວຢູໂຣບ ແລະທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ."
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພົບປະກັນທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໃຫ້ ຂາດສະຖຽນລະພາບໂດຍມົສກູ ຢູ່ໃນປະເທດໂມລໂດວາ ຊຶ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆ ທີ່ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບອົງການເນໂຕ້ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຢູເຄຣນ ແລະໂຣມາເນຍ ບ່ອນທີ່ ທ່ານໂລຮານນິສ, ເຈົ້າພາບຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍ ດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນກໍາລັງດຳເນີນ "ແບບແຜນການປະພຶດ ແບບຮຸກຮານ" ຂອງທ່ານມາໄດ້ນຶ່ງປີ ຫລັງຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ.