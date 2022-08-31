ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄປຢ້ຽມຢາມລັດເພັນຊີລວາເນຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຮັກສາປະຫວັດຂອງທ່ານໃນເລື້ອງຄວາມປອດໄພ ຈາກການໃຊ້ປືນ ແລະເປີດເຜີຍແຜນການປ້ອງກັນອາດຊະຍາກຳທີ່ຊື່ວ່າ “ປະເທດອາເມຣິກາທີ່ປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນ” ຫລື “Safer America” ທີ່ມີມູນຄ່າ 37 ຕື້ ໂດລາ ທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຈະ “ຊ່ວຍກອບກູ້ຊີວິດຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນ.”
"ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະຊົນໃນສະຫະລັດແລ້ວ, ຄໍາຕອບ ບໍ່ແມ່ນການຢຸດໃຫ້ທຶນແກ່ຝ່າຍຕໍາຫຼວດ. ມັນແມ່ນການໃຫ້ທຶນແກ່ຕໍາຫຼວດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ໂດຍເອົາຕົວທ່ານອອກໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງສະມາຊິກສະພາບາງຄົນ ໃນຝ່າຍຫົວກ້າວໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໃຫ້ເອົາເງິນໜີໄປຈາກກົມຕໍາຫຼວດ.
ທ່ານໄບເດັນຕຳໜິບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຄັດຄ້ານຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານທີ່ຈະຟື້ນຟູການຫ້າມໃຊ້ອາວຸດປະເພດທີ່ໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີ, ລວມທັງອາວຸດປືນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບປືນ AR-15 ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການຍິງສັງຫານໝູ່ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຢຸດເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງທຸກໆຄົນ ໃຫ້ຢືນຢູ່ກາງແປວໄຟ ແລະຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນດີນຳການ ຫ້າມໃຊ້ອາວຸດປະເພດທີ່ໃຊ້ໂຈມຕີ, ແມ່ນບໍ່ ຫຼືບໍ່ແມ່ນ?" "ຖ້າຄໍາຕອບວ່າ ບໍ່ແມ່ນ, ກໍຈົ່ງລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຄັດຄ້ານເຂົາເຈົ້າຊະ."
ທ່ານໄບເດັນ ກໍາລັງເດີນທາງໄປເຮັດການໂຮມຊຸມນຸມ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຫວັງວ່າ ຈະຍຶດການຄວບຄຸມລັດຖະສະພາຄືນມາອີກ, ແລະເວົ້າຍ້ອງຍໍຕໍ່ໄຊຊະນະທີ່ຫາກໍ່ຍາດມາໄດ້ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໃນດ້ານນິຕິບັນຍັດ, ລວມທັງ ນິຕິກຳວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງປືນ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໂດຍມີຄະແນນສຽງສູສີກັນ ໃນການຮັບຜ່ານໂດຍການເຄື່ອນໄຫວແບບເຫັນພ້ອມນຳກັນຈາກທັງສອງພັກ ທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນຕົ້ນປີນີ້ ຫຼັງຈາກມີການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ໃນເມືອງບັບຟາໂລ, ລັດນິວຢອກ, ແລະໃນເມືອງຢູວາລເດ, ລັດເທັກຊັສ.
ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າພີວ (Pew Research) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຊາວອາເມຣິກັນ 63 ເປີເຊັນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກເຫັນສະພາຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍອີກຮອບນຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍການໃຊ້ປືນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີວ່າ ໄດ້ຊຸກຍູ້ມາດ ຕະການທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກ ແຍກກັນທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ຈະທໍາລາຍສິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໃນການມີອາວຸດ - ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ບົດແກ້ໄຂລັດຖະທໍາມະນູນຂໍ້ທີສອງຂອງສະຫະລັດ - ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດປອດໄພຂຶ້ນເລີຍ. ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄອບຄອງປືນໃນພວກທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນແມ່ນຫຼາຍກວ່າພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະຫະລັດ.