ທ່ານ ໄບເດັນ ເຊັນດຳລັດ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນ ນະໂຍບາຍ ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ ທ່ານ ທຣຳ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຊັນດຳລັດຫຼາຍສະບັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອເລີ່ມທີ່ຈະຮື້ຖອນນະໂຍບາຍການຈຳກັດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ລວມທັງການນຳເອົາຄອບຄົວທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກກັບມາໂຮມກັນຄືນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຊັນດຳລັດຕ່າງໆວ່າ “ຂ້າພະເຂົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດກົດໝາຍໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງກຳຈັດນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ດີ.”
ໃນຊົ່ວໂມງຕົ້ນໆຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ດຳເນີນການຢຸດການກໍ່ສ້າງກຳແພງທີ່ມີມູນຄ່າ 16 ຕື້ ໂດລາຂອງທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ແລະ ສົ່ງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາ, ບ່ອນທີ່ບັນດານັກການເມືອງໄດ້ພົບທາງຕັນລະຫວ່າງ ພວກຫົວເສລີນິຍົມກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງທາງການຂໍສັນຊາດ ສະຫະລັດ ແລະພວກອະນຸລັກນິຍົມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍັບຢັ້ງຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນເຂດຊາຍແດນຍາວ 2,300 ກິໂລແມັດທາງພາກໃຕ້ທີ່ຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນ ຖານຫຼາຍພັນຄົນຈາກປະເທດ ເມັກຊິໂກ, ຮອນດູຣັສ, ແອລ ຊາລວາດໍ ແລະ ກວາເຕມາລາ ເຂົ້າ ມາໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ນຳພາການສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຳແພງຊາຍແດນ ແລະ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍການກັກຂັງ ແລະ ເນລະເທດທີ່ຮຸນແຮງສຳລັບຄົນທີ່ໄດ້ຂ້າມພື້ນທີ່ເຂດຊາຍແດນທີ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.
ນຶ່ງໃນດຳລັດທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຊັນ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດການພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມເດັກນ້ອຍຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນກັບພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ແຍກພວກເຂົາອອກຈາກກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃນປີ 2017 ແລະ 2018. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເອົາ ບົດບາດທີ່ຂະຫຍັນຂັນແຂງໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນພິທີເຊັນດຳລັດຕ່າງໆນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຫວັງທີ່ຈະກຳຈັດ “ຂໍ້ຕຳໜິ” ຂອງການແຍກຄອບຄົວ. ທ່ານ ໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໃດໆຈາກບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.