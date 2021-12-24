ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໂດຍແຮງງານແບບຂ້າທາດຂອງຊາວີເກີ້.
ກົດໝາຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບຂອງຊາວວີເກີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກມີການເຈລະຈາເປັນເວລານຶ່ງປີ ແມ່ນຫ້າມການນຳເຂົ້າທັງໝົດ ຈາກຂົງເຂດຊິນຈຽງຂອງຈີນ ມາສູ່ສະຫະລັດ ນອກຈາກວ່າ ບັນດາບໍລິສັດສາມາດສະແດງໃຫ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ເຫັນ ວ່າ “ມີ
ຫລັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ” ຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ ຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານແບບຂ້າທາດຂອງຊາວມຸສລິມ ຢູ່ຕາມສູນຕ່າງໆຂອງຈີນ.
ປັກກິ່ງກ່າວເຖິງສູນຕ່າງໆວ່າ ເປັນ “ສູນສຳມະນາ” ໂດຍບັນດາສະຖານທີ່ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອປາບປາມຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. ການຊຸກຍູ້ຄັ້ງໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ຈີນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າການແຂ່ງຂັນກິລາໂອ ລິມປິກລະດູໜາວ ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. ສະຫະ ລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ການກະທຳຂອງຈີນຕໍ່ຊາວວີເກີ້ ໃນຕົ້ນປີນີ້ເປັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະໄດ້ປະກາດໃນການບອຍຄອດດ້ານການທູດຕໍ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສານອິດສະຫຼະ ພົບເຫັນວ່າ ພວກຜູ້ນຳອະວຸໂສຂອງຈີນ “ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ” ທີ່ໄດ້ທຳການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຊາວວີເກີ້. ຈີນໄດ້ປະນາມ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານສາວ ລີຈຽນ (Zhao Lijian) ໄດ້ກ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ຈີນຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ການແຊກແຊງຂອງສະພາສະຫະລັດ ຢູ່ໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງຈີນ ໂດຍໃຊ້ບັນ ຫາເຂດຊິນຈຽງເປັນຂໍ້ອ້າງ. ດ້ວຍການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເລື້ອງຂີ້ຕົວະ ແລະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບເລຶ້ອງດັ່ງກ່າວ ພວກນັກການເມືອງສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຢາກຄວບຄຸມຈີນແລະຖ່ວງດຶງການພັດທະນາຂອງຈີນ ໂດຍໃຊ້ເລ້ຫຼ່ຽມທາງການເມືອງແລະການຂົ່ມຂູ່ທາງເສດຖະກິດ ໃນນາມສິດທິມະນຸດ.”
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