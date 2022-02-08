ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທໍ່ສົ່ງແກັສທຳມະຊາດຂອງຢູໂຣບ ຈະຍຸຕິລົງ ຖ້າຣັດເຊຍບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທໍ່ສົ່ງແກັສທຳມະຊາດຂອງ ຢູໂຣບທີ່ເອີ້ນວ່າ Nord Stream 2 ທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ຖ້າຣັດເຊຍ ບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມເຈລະຈາທາງການທູດໃນລະດັບສູງເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກັບຜູ້ນຳຂອງເຢຍຣະມັນທີ່ເດີນທາງ ມາຍັງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ກໍເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງມົສກູ ເພື່ອພະຍາຍາມຫລີກເວັ້ນການບຸກໂຈມຕີ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານໂອຣາຟ ໂຊລສ໌ ວ່າ “ຄັນຄິດວ່າ Nord Stream 2 ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ” ໃນເຫດການຂອງການບຸກໂຈມຕີໂດຍພວກລົດຖັງແລະກອງກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນວ່າ “ຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເລີຍ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາກັບທ່ານ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດອັນນັ້ນໄດ້” ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໄປ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.
ທ່ານໂຊລສ໌ ບໍ່ໄດ້ກ່າວໂດຍກົງ ວ່າ ເຢຍຣະມັນຈະຍົກເລີກໂຄງການທໍ່ສົ່ງແກັສດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເອົາທຸກບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນ ແລະທຸກຢ່າງຈະຖືກປະຕິບັດຮ່ວມກັນ” ກັບສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ອື່ນໆ.
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມການຕອບໂຕ້ທີ່ຈະຊ່ອຍພວກເຮົາຢ່າວ່ອງໄວຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ” ໃນເຫດການຂອງການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຢຣະມັນ ຈະບໍ່ “ໃຫ້ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງໃນສາທາລະນະ.”
ໂຄງການທໍ່ສົ່ງແກັສ Nord Stream 2 ເປັນການວາງທໍ່ຢູ່ໃຕ້ທະເລບາລຕິກ ທີ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອນຳເອົາແກັສທຳມະຊາດຂອງຣັດເຊຍ ໄປໃຫ້ເຢຍຣະມັນ. ທໍ່ແກັສນີ້ ໄດ້ສ້າງເປັນທີ່ສຳເລັດເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດຳເນີນການສົ່ງແກັດເທື່ອ.
ສະຫະລັດ ຮວມທັງປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ການຢຸດຢັ້ງ ກ່ຽວກັບໂຄງ ການທໍ່ແກັດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະກັດກັ້ນການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ ໂດຍຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນການກຳຈັດລາຍໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂອງຣັດເຊຍຈາກໂຄງການທໍ່ແກັສນັ້ນ.
ໃນການກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃຫ້ອອກໄປຈາກປະເທດນັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ສະຫຼາດ” ສຳລັບພວກເຂົາ ທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າ ໃຫ້ພະນັກງານ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ສາມາດອອກໄປຈາກປະເທດນີ້ ພ້ອມກັບສະມາຊິກຄອບ ຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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