ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ມີປະມານ 20 ປະເທດກຳລັງສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ຫຼາຍປະເທດໄດ້ບໍລິຈາກລູກປືນໃຫຍ່ທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລະບົບປ້ອງກັນຝັ່ງທະເລ, ລົດຖັງ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະອື່ນໆ. ປະເທດອື່ນອີກ ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມ ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາໃຫມ່ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມກໍາລັງທະຫານຂອງຢູ ເຄຣນ ແລະຮັກສາລະບົບການທະຫານຂອງຕົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອອສຕິນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເດັນມາກກ່າວວ່າ ຈະສະໜອງເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟຕ້ານກຳປັ່ນລົບ ຫລື harpoon ແລະລູກສອນໄຟຕ້ານເຮືອບິນໃຫ້ແກ່ກຳລັງຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ສາທາລະນະລັດເຊັກ ໄດ້ບໍລິຈາກເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີສຳລັບທຳການໂຈມຕີ, ລົດຖັງ ແລະລະບົບຈະຫລວດ.
ກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນວານນີ້ ລວມມີ 47 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍນ໌, ອີງຕາມທ່ານນາຍພົນມາກ ມີລລີ (Mark Milley), ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບອາເມຣິກາ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທະຫານຊັ້ນສູງສຸດຜູ້ນຶ່ງ. ອອສເຕຣຍ, ໂຄລອມເບຍ ແລະໄອຣ໌ແລນ ກໍນອນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃຫມ່.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາຢູ່ນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌.
"ທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສົງຄາມນີ້, ແລະເຂົາເຈົ້າຂະຫຍາຍ ອອກໄປໄກເກີນຂອບເຂດຂອງຢູໂຣບອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອອສຕິນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ "ຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ດ້ວຍມູນຄ່າອັນສູງສຳ ລັບຄວາມປ່າເຖື່ອນຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ກະທຳຢູ່ໃນຢູເຄຣນ."
ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງຖ້ອຍຄຳ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີການລົງໂທດໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ "ຖ້າໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ພາຍຫຼັງທີ່ລາວເຮັດສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ, ມີການເຊື່ອມສັນທະວະໄມຕີກັນລະຫວ່າງຄົນຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ ແລະການລົງໂທດບໍ່ໄດ້ຖືກສືບຕໍ່ແບບຍືນຍົງໄປໃນຫຼາຍດ້ານ, ແລ້ວມັນຈະເປັນສັນຍານອັນໃດ ທີ່ສົ່ງໃຫ້ຈີນຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຍຶດເອົາໄຕ້ຫວັນໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ?"