ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະຊີກ ທາມິມ ບິນ ຮາມາດ ອາລ ທານີ (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani) ຂອງກາຕາ ໄດ້ພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້. ບັນຫາຢູ່ແຖວໜ້າໃນການເຈລະຈາຂອງພວກເພິ່ນ ແມ່ນການສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື້ອງ ການສະຫນອງອາຍແກັສ ທໍາມະຊາດຂອງກາຕາ ໃຫ້ແກ່ຢູໂຣບຖ້າມີການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ ຢູເຄຣນ.
ກ່ອນໜ້າການພົບປະຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ພັນລະນາກ່ຽວກັບກາຕາວ່າເປັນ “ພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້” ແລະປະມຸກຂອງກາຕາເປັນ “ເພື່ອນທີ່ດີ ແລະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.”
ທ່ານໄບເດັນ ບອກຊີກ ທາມິມ (Sheikh Tamim) ວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຕໍ່ປະເທດ ຊາດແລະມິດຕະພາບຂອງທ່ານ."
ສ່ວນປະມຸກຂອງກາຕາທີ່ເປັນຜູ້ນໍາອ່າວເປີເຊຍຄົນທໍາອິດທີ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ໄບເດັນ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີໄດ້ນຶ່ງປີນັ້ນກ່າວວ່າ ກາຕາແລະສະຫະລັດມີ "ຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຫລາຍ." ຊີກ ທາມິມກ່າວອີກວ່າ ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ "ສິດທິເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌" ກັບທ່ານໄບເດັນ ແລະວິທີການເພື່ອ ສືບຕໍ່ຊອກຫາສັນຕິພາບໃນຕາເວັນອອກກາງ.
ເວລາຂອງການພົບປະດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງບັງເອີນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຝ່າຍຕາເວັນຕົກກັງວົນໃຈວ່າ ຖ້າຫາກມີການວາງ ມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຣັດເຊຍເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍຈະແກ້ແຄ້ນຄືນດ້ວຍການຕັດການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ບັນດາປະເທດຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ.
ຣັດເຊຍສະໜອງພະລັງງານປະມານ 1/3 ຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານທັງໝົດຂອງຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ. ກາຕາ, ປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນປະມານ 2.9 ລ້ານຄົນ, ເປັນປະເທດທີ່ສົ່ງອອກອາຍແກັສທໍາມະຊາດເປັນອັນດັບສອງ ຂອງໂລກ, ລອງລົງມາຈາກສະຫະລັດພຽງເລັກນ້ອຍ, ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດພະລັງງານຂອງໂລກ.
ເນື່ອງຈາກວ່າໂດຮາ ມີສັນຍາພະລັງງານກັບບັນດາປະເທດເອເຊຍແລ້ວ, ນັກວິ ເຄາະກ່າວວ່າມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ກາຕາຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອາຍແກັສ ເພື່ອຊ່ວຍສະຫນອງໃຫ້ຢູໂຣບຫລືບໍ່.
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ພະຍາຍາມຈັດວາງສະພາບຕ່າງໆ ໃນກໍລະນີທີ່ມົສກູ ບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ