ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານປູຕິນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນຢູເຄຣນ

ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຈາກວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງສອງຄຳປາໄສທີ່ສຳຄັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແລະປະເທດຊາດຂອງທ່ານ ແລະປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສະຫະລັດຈະສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນຢ່າງຍືນຍົງ.
ທ່ານໄບເດັນ ມີກຳນົດຈະກ່າວຖະແຫລງຈາກວໍຊໍ ທີ່ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງໂປແລນ ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຢູເຄຣນ ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດລ່ວງໜ້າ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ຈະເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປຸກລະດົມການສະໜັບສະໜຸນຂອງໂລກ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ແລະຄວາມໝັນໝາຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຢູເຄຣນ “ດົນເທົ່າໃດທີ່ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ.”
“ນຶ່ງປີຜ່ານມາ ກີຢິບຍັງຢືນຢູ່. ແລະຢູເຄຣນກໍຢືນຢູ່. ປະຊາທິປະໄຕກໍຢືນຢູ່” ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຂຍະນະທີ່ກ່າວຖະແຫລງຢູ່ຄຽງຂ້າງປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ. ແລະທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຊາວອາເມຣິກັນຢືນຢູ່ກັບທ່ານ ແລະໂລກຢືນຢູ່ກັບທ່ານ.”
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃໝ່ໃນມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະມີມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນອາທິດນີ້.
ການເດີນທາງໄປຍັງຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກປົກປິດໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ເຊິ່ງລວມທັງຖ້ຽວບິນຈາກວໍຊິງຕັນຂອງທ່ານໄບເດັນ, ບ່ອນຢຸດແວ່ຢູ່ທີ່ຖານທັບຂອງສະຫະລັດໃນເຢຍຣະມັນ ແລະຖ້ຽວບິນອື່ນໆໄປຍັງປະເທດໂປແລນ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ 10 ຊົ່ວໂມງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ໃນທັງໝົດນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນກໍໄດ້ໄປຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບເປັນເວລາປະມານ ຫ້າຊົ່ວໂມງ ໂດຍໃຊ້ເວລາສ່ວນນຶ່ງໃນການພົບປະ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດຂອງອາເມຣິກາ.
ສ່ວນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຣັດເຊຍຊາບ ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງອອກຈາກວໍຊິງຕັນຂອງທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບແຜນການໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ “ເພື່ອຈຸດປະສົງຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງບັນຫາຂັດແຍ້ງ” ທີ່ຈະຫລີກລ່ຽງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະທະກັນແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ.