ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 9 ຂອງບັນດາປະເທດ ອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງແມ່ນການເຕົ້າໂຮມກັນຂອງຜູ້ນຳຈາກປະເທດອາເມຣິກາເໜືອ, ໃຕ້ ແລະ ກາງ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະໃນທະເລຄາຣີບຽນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງພິທີເປີດຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດວ່າ “ພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາມັກຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນໃນທຸກໆຢ່າງ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເປັນປະຊາທິປະໄຕ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກຜ່ານຜ່າຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ການສົນທະນາ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຖືກຄອບງຳໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ໂບລີເວຍ, ກົວເຕມາລາ, ຮອນດູຣາສ ແລະ ເມັກຊິໂກ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາປະເທດ ຄິວບາ, ນິກາຣາກົວ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງກົດບັດປະຊາທິປະໄຕລະຫວ່າງ ອາເມຣິກາ ປີ 2001 ທີ່ເຄົາລົບປະຊາທິປະໄຕດັ່ງກັບມູນເຊື້ອຫຼັກຂອງການເຕົ້າໂຮມກັນ. ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ອູຣູກວາຍ ກໍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມກັນນັ້ນ ຫຼັງຈາກຖືກກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບ ໂຄວິດ-19.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເປີດສິ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດອາເມຣິກາ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ “ການຟື້ນຕົວທີ່ຍຸຕິທຳ” ຈາກໂຣກລະບາດ ເຊັ່ນດຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານໂດລາສຳລັບຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານຕໍ່ພາກພື້ນນຶ່ງ ທີ່ສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຈາກຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າວິໄສທັດໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານແມ່ນ “ອີງໃສ່ມູນເຊື້ອຫຼັກອັນດຽວກັນ” ດັ່ງກັບການຟື້ນຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ອາເມຣິກາ ຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດເຕີບໂຕຈາກລຸ່ມຂຶ້ນສູ່ລະດັບກາງ, ບໍ່ແມ່ນຈາກເທິງຫາລຸ່ມ. ເສດຖະກິດທີ່ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລ້ຳລວຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຫວັງທີ່ຈະນຳສະເໜີໂຄງຮ່າງ ແລະ ປຶກສາຫາລືມັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມໃນ “ສອງຫາສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ, ທີ່ແນເປົ້າເພື່ອເປີດການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ແຜນການດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ລວມມີຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃໝ່, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບວ່າວໍຊິງຕັນ ອາດຈະໃຫ້ເງິນຫຼາຍຊ່ຳໃດໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.