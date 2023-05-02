ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຟີລິບປິນຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ປະເທດໝູ່ເກາະເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຍັງຍຶດໝັ້ນໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຟີລິບປິນ, ລວມທັງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້, ແລະພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການຫັນທາງທະຫານຂອງຟີລິບປິນໃຫ້ທັນສະໄໝ."
ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດສະບັບໃໝ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຟີລິບປິນແລະສະໜັບສະໜູນການ ປັບປຸງກອງທັບໃຫ້ທັນສະໄໝ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການສະຫລຸບລົງ ຂອງການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມນມາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນອາທິດແລ້ວ ນີ້ພ້ອມທັງຂໍ້ຕົກລົງໃນຕົ້ນປີນີ້ ທີ່ຟີລິບປິນເຫັນດີ ທີ່ຈະໃຫ້ສະຫະລັດ ເຂົ້າໄປໃຊ້ຖານທັບອີກ 4 ແຫ່ງໃນປະເທດເກາະດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ, ທ່ານເຟີດີນານ ມາກົສ ຈູເນຍ (Ferdinand Marcos Jr.) ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານໃນຊື່ວ່າ “ບອງບອງ” ("Bongbong") ນັ້ນ ແມ່ນລູກຊາຍຂອງມື້ລາງຈອມຜະເດັດການ, ທ່ານເຟີດີນານ ມາກົສ (Ferdinand Marcos). ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານກ່າວວ່າ ປະເທດໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງແຖວໜ້າ ໃນການເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.