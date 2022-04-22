ຫຼັງຈາກຢຸດແຫວ່ທີ່ນະຄອນພອດແລນ, ລັດອໍຣີກອນແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນກໍໄດ້ມຸ້ງຫນ້າໄປຍັງນະຄອນຊີອາໂຕ. ຢູ່ທັງສອງນະຄອນນີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງງານໂຮມຊຸມນຸມຕ່າງໆ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຄະນະກໍາ ມະການແຫ່ງຊາດ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຫລື DNC ທີ່ມີຜູ້ໃຫ້ທຶນຊຶ່ງຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນກໍຮັ່ງມີທີ່ສຸດເຂົ້າຮ່ວມຟັງທ່ານປະທານາທິບໍດີເວົ້າ ແລະຕອບຄໍາຖາມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປິດລັບ.
ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວເປັນການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຫລ້າຊ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ, ທີ່ເຂົ້າຮັບ ຕໍາແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງ ກອນປີ 2021. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາອັນສຳຄັນຂອງເງິນບໍລິຈາກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ພັກການເມືອງຂອງພວກເພິ່ນ, ແຕ່ວ່າການຈັດການໂອ້ລົມແບບ ສ່ວນຕົວທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ຮັ່ງມີເຂົ້າເຖິງປະທານາທິບໍດີໄດ້ນັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຖືກຈໍາກັ ດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍມາດຕະການລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ເງິນຈຳນວນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບບໍລິຈາກມາໃນນາມຂອງ DNC ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກຢູ່ໃນລັດ ແລະເອົາໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຄາດວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 2 ຍັງຈັດການລະດົມ ທຶນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ, ບາງຄັ້ງກໍຈັດຮ່ວມ ກັນກັບຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຂອງພັກ. ນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີທັງຈາກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລິກັນປະຕິບັດກັນມາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການລະດົມທຶນເນື່ອງຈາກວ່າ ການດໍາເນີນການໂຄສະນາຫາສຽງທາງການເມືອງຢ່າງສໍາເລັດຜົນ ໃນສະຫະລັດໄດ້ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍສູງຫລາຍເປັນພິເສດ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍອົງການເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຫລື Open Secrets ທີ່ຕິດຕາມການບໍລິຈາກ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ໃຊ້ເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງ 7 ຕື້ 600 ລ້ານໂດລາ ຢູ່ໃນຮອບການເລືອກຕັ້ງສອງປີໃນ 2020. ເມື່ອບວກເງິນທີ່ພັກການເມືອງຕ່າງໆ ແລະກຸ່ມສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນພາຍນອກໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃສ່ກັນແລ້ວ ເງິນລວມທັງໝົດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14 ຕື້ 400 ລ້ານໂດລາ.