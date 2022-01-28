ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເຕືອນປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ “ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຢ່າງຊັດແຈ້ງ” ທີ່ຣັດເຊຍອາດຈະບຸກຢູເຄຣນ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານນາງເອມີລີ ຮອນ (Emily Horne) ໂຄສົກ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນກ່າວວ່າ ມີຄວາມເປັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ ທີ່ຣັດເຊຍອາດຈະບຸກຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພານີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງເລື້ອງນີ້ ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.”
ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີ “ຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີພຽງເລັກນ້ອຍ” ທີ່ວ່າຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນ ທີ່ຢາກໃຫ້ມີການຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນອົງການເນໂຕ້ ແລະໃຫ້ປະເທດຕາເວັນຕົກຖອນທະຫານແລະອາວຸດຂອງຕົນອອກຈາກປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອບ ກ່າວວ່າ ຄຳຕອບຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນນັ້ນ “ບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ ໃນທາງບວກເລີຍ” ແຕ່ອົງປະກອບບາງຢ່າງຢູ່ໃນນັ້ນ ອາດຈະນຳໄປສູ່ “ການເລີ້ມຕົ້ນໃນການເຈລະຈາຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວ ກັບບັນຫາທີຮອງລົງມາ.” ສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນຂອງມົສກູນັ້ນວ່າບໍ່ໜ້າທີ່ຈະປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດໄດ້.
ຫົວໜ້ານັການທູດຂອງວັງເຄຣັມລິນກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ສະເໜີໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ. ທ່ານດີມີຕຣີ ເພັສຄັອບ ໂຄສົກຂອງທ່ານປູຕິນ ກ່າວວ່າ ປະຕິກິລິຍາຂອງຣັດເຊຍ ຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ແລະກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ມັນຈະມີໂອກາດສະເໝີສຳລັບການເຈລະຈາກັນຕໍ່. ມັນແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ທັງພວກເຮົາແລະຝ່າຍອາເມຣິກັນ.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີເຊເລນສ໌ກີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ທ່ານວ່າ ສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດ ສະໜັບສະໜຸນທ່ານໃນລະຫວ່າງທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ນຳຢູເຄຣນກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານແລະທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຕື່ມທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ຢູເຄຣນ.
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