ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຈະເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງອາເມຣິກາຫລາຍຢ່າງ ທີ່ແນໃສ່ຄວບຄຸມສະພາບໂລກຮ້ອນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຈາກ 100 ກວ່າປະເທດໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນກລາສໂກ (Glasgow) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼື COP26.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍແບບທະເຍີທະຍານ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາງໄວ້ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ນຳກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງສະຫະລັດລົງ 50 ຫາ 52 ເປີເຊັນ ຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງປີ 2005 ນັ້ນໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030. "ພວກເຮົາຈະ ສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າສະຫະລັດບໍ່ພຽງແຕ່ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນໂຕະປະຊຸມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຫວັງວ່າຈະນໍາພາໂດຍການໃຊ້ພະລັງຂອງການເປັນແບບຢ່າງຂອງ ພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າແຕ່ກ່ອນມັນບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ, ແລະສະນັ້ນແຫລະ ຄະນະລັດຖະບານການບໍລິຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກຕະຫລອດເວລາເພື່ອສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ເລື້ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນການກະທໍາ, ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຄໍາເວົ້າ."
ເປົ້າໝາຍໃໝ່ເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ຂອງສະຫະລັດໃນດ້ານດິນຟ້າອາກາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂລກກ່ອນໜ້ານີ້: ການເປີດເຜີຍແຜນການສຳລັບແຜນການສຸກເສີນຂອງປະທານາທິບໍດີ 3 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອການປັບຕົວ ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮັບຮູ້ ດ້ານສະພາບອາກາດ, ການເງິນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບຕົວ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຊຸດໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນເລື້ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ກວ້າງ ກວ່າຂອງທ່ານ. ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈເທື່ອວ່າ ທ່ານສາມາດໃຫ້ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍານັ້ນໄດ້ຫລືບໍ່, ຊຶ່ງຍັງຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາກ່ອນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ຍົກຍ້ອງນິຕິກຳຫລາຍຢ່າງຢູ່ພາຍ ໃນປະເທດທີ່ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອາເມຣິກາປັບປຸງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕັດມົນລະພິດຈາກອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ບໍ່ສູງເກີນ 1 ຕື້ໂຕນ ຫລື gigaton ພາຍໃນປີ 2030.
ນິຕິກຳນັ້ນໄດ້ຄອບຄອງການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດມາເປັນ ເວລາຫຼາຍເດືອນ, ໂດຍທີ່ສະມາຊິກຂອງສະພານິຕິບັນຍັດ ກຳລັງເຈລະຈາກັນ ຢ່າງດຸເດືອດຢູ່ຕະຫຼອດ - ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ກ່ອນທີ່ ທ່ານໄບເດັນ ຈະອອກໄປຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ອາເມຣິກາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນເລື້ອງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄຂວ່ເຂວໄປ, ໂດຍທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນປີ 2017 ວ່າຈະຖອນອອກຈາກສັນຍາປາຣີ. ມັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນພະຈິກ 2020, ແຕ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກັບມາເຂົ້າຮ່ວມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ນັ້ນໃນມື້ທໍາອິດທີ່ທ່ານຢູ່ຂຶ້ນກຳຕໍາແຫນ່ງ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ຈີນ ແລະຣັດເຊຍຍັງບໍ່ທັນມີຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວອອກເທື່ອ.
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