ສະມາຊິກສະພາສູງທີີ່ມີອິດທິພົນສອງຄົນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ປ່ຽນທິດທາງ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງສານພິເສດ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດໜຸນຫຼັງ ເພື່ອລົງໂທດບັນດາຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮຸກຮານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຢູເຄຣນ.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານເບັນ ຄາດິນ ແລະທ່ານທິມ ເຄນ ທັງສອງເປັນສະມາຊິກຄົນສຳຄົນຂອງຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສະເໜີຍັດຕິ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ “ໃຊ້ສຽງຂອງຕົນ ແລະລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນບັນດາສະຖາບັນສາກົນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຕັ້ງ ສານອາດຊະຍາກຳສາກົນພິເສດ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະສະໜັບສະໜູນການຮຸກຮານໃນຢູເຄຣນ.”
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໄປສູ່ແນວຄິດທີ່ເຫັນພ້ອມໂດຍຢູເຄຣນມາເປັນເວລານານ: ສານພິເສດ ເພື່ອພິຈາລະນາ “ອາດຊະຍາກຳໃນການຮຸກຮານ” ຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງຈະຖືກສະເໜີໂດຍກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດແລະການເຈລະ ຈາ ລະຫວ່າງຢູເຄຣນ ແລະສະຫະປະຊາຊາດ.
ອາດຊະຍາກຳໃນການຮຸກຮານ ແມ່ນຖືວ່າແຕກຕ່າງຢູ່ໃນກົດໝາຍສາກົນຈາກອາ ຊາຍະກຳສົງຄາມ ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ຫລືການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ. ອາຊະຍາກຳເຫຼົ່ານັ້ນກຳລັງຖືກສືບສວນໂດຍສານອາຍາສາກົນ ທີ່ນະຄອນເຮກ ແລະບັນດາໄອຍະການຢູເຄຣນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ວ່າລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ເຫັນພ້ອມກັບວິທີອື່ນ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີການກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນການຮຸກຮານ ຊຶ່ງຕີຄວາມໝາຍວ່າ “ວາງແຜນ ກະກຽມ ລິເລີ້ມ ຫລືປະຕິບັດ” ການຮຸກຮານ ເຊັ່ນວ່າ ການຮຸກຮານດ້ວຍອາວຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ສານອາຍາສາກົນ (ICC) ມີອຳນາດທີ່ທຳການສືບສວນອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແຕ່ອຳນາດໃນການລົງໂທດອາຊະຍາກຳໃນການຮຸກຮານ ແມ່ນກວມເອົາແຕ່ພຽງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດ Rome ທີ່ໄດ້ສາງຕັ້ງສານ. ຣັດເຊຍ ເຊັນດຽວກັບສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດພາຄີນີ້.
ໃນເດືອນມີນາ ທ່ານນາງແບັດ ວານ ແຊັກ ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບຄວາມຍຸຕິທຳໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ປະກາດເຫັນພ້ອມຂອງວໍຊິງຕັນ ຕໍ່ການຕັ້ງສານ “ລະຫວ່າງປະເທດ” ສຳລັບຣັດເຊຍເຂົ້າຢູ່ໃນລະ ບົບຢຸຕິທິທຳຂອງຢູເຄຣນ ແລະດຶງເອົາການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ.