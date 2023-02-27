ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ລູຄາເຊັນໂກ ປະທານາທິບໍດີເບລາຣຸສ ແລະເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງໃນອາທິດນີ້, ຂະນະທີ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນວ່າ ຈີນກຳລັງພິຈາລະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງທະຫານແກ່ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP)
ໂຄສົກຮົວ ຈູນຢິງ (Hua Chunying) ກ່າວວ່າ ທ່ານລູຄາເຊັນໂກ ມີກຳນົດຈະໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ ໃນວັນອັງຄານ ຫາ ວັນພະຫັດນີ້, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວາລະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເບລາຣຸສ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ມົສກູຢ່າງແຂງຂັນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ດິນແດນຂອງຕົນ ເປັນບ່ອນຕັ້ງເພື່ອເລີ້ມເປີດສາກບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ນຶ່ງປີ ກ່ອນນັ້ນ.
ທ່ານລູຄາເຊັນໂກ ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນດຽວຂອງເບລາຣຸສ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການຕັ້ງ ຕຳແໜ່ງນີ້ຂຶ້ນມາໃນປີ 1994, ແລະໄດ້ທຳລາຍການປະທ້ວງໃນປີ 2020 ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຂອງທ່ານ ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຝ່າຍຄ້ານ ແລະບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຖືວ່າ ເປັນການສໍ້ໂກງນັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເຕືອນຈີນຄືນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານແກ່ຣັດເຊຍ ໃນສົງຄາມຢູເຄຣນ, ໂດຍກ່າວວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມມາຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການສືບລັບສູນກາງ ຫລື CIA, ທ່ານວິລລຽມ ເບີນສ໌ ໄດ້ ກ່າວຢ້ຳຄືນ ຄໍາຖະແຫຼງກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດທີ່ຈະອອກອາກາດ ໃນໂທລະພາບຊ່ອງ CBS ຂອງອາເມຣິກັນ ໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈວ່າ ການນຳຂອງຈີນກໍາລັງພິຈາລະນາການສະຫນອງອຸປະ ກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານເບີນສ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ພວກເຮົາຍັງບໍ່ເຫັນການຕັດສິນໃຈ ຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອ ແລະພວກເຮົາບໍ່ເຫັນຫຼັກຖານຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ອຸປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດນັ້ນເທື່ອ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ "ຈະເປັນການເດີມພັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະບໍ່ສະຫລາດ."
ປັກກິ່ງອ້າງວ່າ ຕົນມີທ່າທີເປັນກາງໃນສົງຄາມທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ, ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຕົນມີ "ມິດຕະພາບທີ່ບໍ່ຈຳກັດຂອບເຂດ" ກັບຣັດເຊຍ ແລະໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມວິຈານການບຸກລຸກຂອງມົສກູ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເອີ້ນມັນວ່າເປັນການບຸກລຸກກໍບໍ່ເອີ້ນ. ຈີນໄດ້ກ່າວຫາປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ແລະ "ເປົ່າໄຟ" ໃສ່ການຂັດແຍ້ງໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ ໂດຍການສະຫນອງອຸປະກອນປ້ອງກັນປະເທດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.