ຈີນກຳລັງສະເໜີວ່າຢາກຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ "ສຽງປືນຢູ່ໃນເຂດແຫຼມຮອນຂອງທະວີບ ອາຟຣິກກາ" ມິດງຽບລົງ ເຊິ່ງເປັນການດຳເນີນການທີ່ທະເຍີທະຍານໃນເມື່ອວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນພາກພື້ນນັ້ນ ມີຫລາຍຢ່າງ, ແລະເປັນການສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປັກກິ່ງອາດຈະກ້າວອອກຈາກຫຼັກໃນການ "ບໍ່ແຊກແຊງ" ແບບດັ້ງເດີມຂອງຕົນ ໄປສູ່ການພົວພັນທາງການທູດຢ່າງຫ້າວຫັນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທູດພິເສດຂອງຈີນປະຈໍາເຂດແຫຼມຮອນຂອງອາຟຣິກາ, ທ່ານຊູ ບິງ (Xue Bing), ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສັນຕິພາບທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງອາດິສ ອາບາບາ. ລັດຖະບານຈີນໃນປະຫວັດສາດແມ່ນໄດ້ຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າໄປພົວພັນກັບການຂັດແຍ້ງຂອງຕ່າງປະ ເທດ, ແຕ່ຜູ້ສັງເກດການບາງຄົນເຫັນວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວເປັນຫຼັກຖານສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປັກກິ່ງຊອກຫາທາງເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບສະຫະລັດໃນຖານະຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດ. ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ກັບເຫັນວ່າ ມັນເປັນການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ໂດຍນັກລົງທຶນໃຫຍ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃຫ້ປອດໄພ.
ກອງປະຊຸມໃນຕົວມັນເອງແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຂໍ້ສະເໜີອັນສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນການແກ້ໄຂວິກິດການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຫລາຍຢ່າງທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ, ແຕ່ທູດ ພິເສດຂອງຈີນກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງຢາກເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫລາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານຊູ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນຕົ້ນປີນີ້ກ່າວວ່າ, “ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບຈີນທີ່ມີບົດບາດໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ” ໂດຍກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ປັກກິ່ງຢາກມີບົດບາດສຳຄັນຫລາຍຂຶ້ນ “ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານການຄ້າ ແລະການລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທັງຍັງໃນຂົງເຂດສັນຕິພາບ ແລະການພັດທະນາອີກດ້ວຍ.”
ໃນເອທິໂອເປຍພຽງປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ ຈີນມີໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະໂຄງການຜະລິດປະມານ 400 ໂຄງ ການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມສະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເທດເອທິໂອເປຍໄດ້ຕົກ ຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ ທາງດ້ານຊົນເຜົ່າທີ່ຮ້າຍແຮງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ໂດຍທີ່ລັດຖະບານກາງໃນອາດິສ ອາບາບາ ຕໍ່ສູ້ກັບກໍາລັງຂອງພວກກະບົດໃນເຂດທິເກຣ ຢູ່ທາງພາກເຫນືອຂອງປະເທດ.
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບແມ່ນມີກຳນົດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້, ແຕ່ມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍທີ່ທຳສົງຄາມກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດຄວນເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄວນເປັນສະຫະພາບອາຟຣິກາບໍ ຫຼື ເຄນຢາ.
ທ່ານຟອນເທ ອາຄຸມ (Fonteh Akum) ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານບໍລິຫານສະຖາບັນສຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນເປໂຕເຣຍຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ບອກວີໂອເອວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ຈີນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ ແລະໃນປະເທດທີ່ໄປລົງທຶນຫລັກໆ ເຊັ່ນເອທິໂອເປຍ.”