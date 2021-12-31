ສະພາຂອງອາເຈີບາຍຈານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສື່ ມວນຊົນສະບັບໃໝ່ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມກັງວົນຈາກພວກນັກຂ່າວທີ່ເວົ້າວ່າ ມັນສາມາດທີ່ຈະຈຳກັດການລາຍງານຂ່າວຢ່າງເປັນອິດສະຫລະເພີ້ມອີກກໍຕາມ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີກຳນົດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນພາຍຫຼັງໄດ້ລົງນາມໂດຍປະທານາທິບໍດີອາເຈີບາຍຈານຊຶ່ງລວມມີການລົງທະບຽນນັກຂ່າວແລະຈະນຳໃຊ້ກັບອົງການສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດພ້ອມທັງຜູ້ອອກອາກາດ ຫຼືເຜີຍແຜ່ຂ່າວຕໍ່ຜູ້ຟັງຜູ້ຊົມຊາວອາເຈີບາຍຈານ.
ນັກຂ່າວຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາກູໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ຢ່າງໜ້ອຍມີນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ຫລື RSF.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າກົດຫມາຍນີ້ສາມາດອະນຸ ຍາດໃຫ້ລັດຖະບານກໍານົດຜູ້ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນນັກຂ່າວ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນວ່າ ການລົງທະບຽນຈະປະກອບມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບນັກຂ່າວ ແລະຂໍ້ມູນເພື່ອການຕິດຕໍ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສໍາລັບສື່ມວນຊົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ ປະເທດທີ່ຈະສືບຕໍ່ລາຍງານໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດ, ແລະປະກອບມີຂໍ້ກໍານົດທີ່ຫ້າມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ອີງຕາມກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ແລະ RSF.
ທ່ານອາລາສກາ ແມມແມດລີ (Alasgar Mammadli) ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງບາກູກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຖິງແມ່ນ ຈະມີການຄັດຄ້ານຢ່າງຈິງຈັງຈາກສື່ມວນຊົນກໍຕາມ ແຕ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກໍຍັງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍບໍ່ມີການດັດແປງແນວໃດ, ຍົກເວັ້ນລາຍລະອຽດ ເລັກນ້ອຍສອງຢ່າງ.
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