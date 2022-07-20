ທາງການລາວ ຈະເພີ້ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ໃນການຄວບຄຸມລາຄາ ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ໃຫ້ໄດ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ

ທາງການລາວ ຈະເພີ້ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ໃນການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ໃຫ້ໄດ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນກວ່າ 23 ເປີເຊັນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານນາງຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການກວດກາ ແລະຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ເກີດການສວຍໂອກາດປັບລາຄາສິນຄ້າຂຶ້ນຕາມລຳພັງໃຈ ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບກິດຈະການຄ້າ ໃນປັດຈຸ ບັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນ 8 ດ້ານ ກໍຄືອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ສາທາ ລະນະສຸກ ເທັກໂນໂລຈີ ການສື່ສານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ການສຶກສາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍແນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນລາວ ແລະສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນ ແລະສິນຄ້າອຸປໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ຈະເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ ກໍຄືສິນຄ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງຈັນສຸກ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາທ ໂດກຳນົດໂຄງປະກອບລາຄາຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມລາຄານັ້ນ ຊຶ່ງຜ່ານມາ ກະ ຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ກໍແມ່ນໄດ້ມີການກຳນົດສິນຄ້າປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ອາຍແກັສ ຊຶ່ງພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າແຂວງນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໂຄງປະກອບລາຄາສິນຄ້າປະເພດເຂົ້າກິນ ໝູ ປານິນ ໃນນີ້ ກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ກຳນົດໂຄງປະກອບລາຄາໄຂ່ໄກ່ ແລະສິນຄ້າອື່ນທີ່ເຫັນວ່າ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນ.”
ທັງນີ້ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ມີການປັບລາຄາສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍທີ່ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາໄດ້ເລີຍ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງເພາະວ່າ ເປັນສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນລາວ ກໍມີຕົ້ນທຶນສູງ ເພາະການນຳເຂົ້າປັດໄຈການຜະລິດທີ່ສຳຄັນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນກັນ ກໍຄືນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆນັ້ນ ໂດຍການນຳເຂົ້າສິນຄ້າດັ່ງກ່າວກໍຍັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 12.8 ເປີເຊັນ ເປັນ 23.6 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ກໍໄດ້ມີຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈາກການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າດ້ວຍການແຕ່ຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ເພື່ອກວດກາລາຄາສິນຄ້າ ແລະມີອຳນາດລົງໂທດພໍ່ຄ້າທີ່ສວຍໂອກາດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີ່ຈຳເປັນໄວ້ຫຼາຍລາຍການ ເຊັ່ນ ເຂົ້າໜຽວຊັ້ນ 1 ແລະຊັ້ນ 2 ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍໄວ້ ທີ່ລະດັບ 9,000 ກີບ ແລະ 8,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນງົວ-ຄວາຍປະເພດ 1 ແລະ 2 ລາຄາ 70,000 ກີບ ແລະ 65,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ແລະ 2 ລາຄາ 40,000 ກີບ ແລະ 35,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໄຂ່ໄກ່ເບີ 1 ແລະ ເບີ 2 ລາຄາ ແຕະລະ 35,000 ກີບ ແລະ 30,000 ກີບ ສ່ວນໄຂ່ໄກ່ເບີ 3-4-5 ແຕະລະບໍ່ເກີນ 28,000 ກີບ ຊີ້ນໄກ່ພັນ-ໄກ່ລາດ ລາຄາ 25,000 ກີບ ແລະ 50,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ປານິນ-ປາດຸກ 25,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໝີ່ໄວໄວ-ໝີ່ຍຳຍຳ 45,000 ກີບຕໍ່ແກັດ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ວ່າ ລາຄາຂາຍຈິງນັ້ນ ສູງກວ່າລາຄາທີ່ກຳນົດເກີນ 35 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ລາວ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກລາຄານ້ຳມັນແລະສິນຄ້າທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ລາວ ກໍຍັງມີບັນຫາຂາດດຸນການຊຳລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອ ກໍຄືເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ໂອນເຂົ້າມາລາວ ພຽງ 30 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້ມີການໂອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກລາວ ໄປຕ່າງປະເທດເກີນ 98 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົ້ສທັງໝົດ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເງະນກີບອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານການເງິນຕາຂນອງບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນທະນາຄານກັບໃນຕະຫຼາດ ແລະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຖິງ 144.5 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.
ທັງນີ້ ການກວດກາໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ພົບວ່າ ມີຮ້ານແລກປ່ຽນລະເມີດລະບຽບການ 137 ລາຍໃນນີ້ 101 ລາຍຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດກັບ 36 ລາຍ ຖືກປັບໃໝ ແລະຍັງສືບຕໍ່ກວດກາ 410 ລາຍ ແຕ່ການດຳເນີນມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລາວ ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນບັບຊີການຊຳລະເງິນຕາສູງກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ (GDP) ອັນເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳມາໃຊ້ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວາລາຍຮັບ ແລະເຮັດໃຫ້ໜີຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 70 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ເປັນສູງກວ່າ 75 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2022 ກໍຄືການມີໜີ້ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 15,500 ລ້ານໂດລາ ນັ້ນເອງ.
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