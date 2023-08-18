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ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ອອກມາເຕືອນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນວິທະຍາເຂດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ແຟ້ມຮູບ-ນັກສຶກສາ ຍ່າງຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນິວເຊົາທ໌ເວລ, ໃນນະຄອນຊິດນີ, ອອສເຕຣເລຍ, ວັນທີ 1 ທັນວາ 2020.

ນຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍກໍາລັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດານັກຮຽນສຶກ​ສາແລະພະນັກງານດ້ານວິຊາການທັງຫຼາຍ ລາຍງານ​ໃຫ້​ຊາບ ກ່ຽວ​ກັບ “ການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ” ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ ວິທະຍາເຂດ. ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາກຸ່ມທີ່ນິຍົມຈີນ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ພວກນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງ​ຕິວິ​ພາກວິຈານພັກຄອມມູນິສຈີນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະ​ນຳ​ເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ມີການເຕືອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ອອສເຕເລຍ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດໃນວິທະຍາເຂດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ມະຫາວິທະຍາ​ໄລລັດນິວເຊົາທ໌ເວລໃນນະຄອນຊິດນີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ສາ​ມາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຮູບການ​ຮາ​ວີລົບກວນ, ການຂົ່ມຂູ່ ຫຼືມີພຶດຕິກໍາຄຸກຄາມໂດຍກົງໃສ່ນັກສຶກສາ ແລະພະນັກງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນນາມລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ.”

ມະຫາວິທະຍາໄລກ່າວວ່າ “ລັກສະນະຂອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເປັນໄພຂົ່ມ​ຂູ່ຕໍ່ສິດເສລີພາບໃນດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ​ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ.”

​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ອີ​ເມ​ລ​ໄປ​ຫາ​ພວກນັກສຶກສາ ແລະພະນັກງານ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມິຖຸນາແລະເດືອນກໍລະກົດ ​ເພື່ອ​ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງການແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນວິ​ທະ​ຍາເຂດ​ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021, ບົດລາຍງານຂອງອົງການ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸ​ດ Human Rights Watch ອອສເຕຣເລຍ ຫຼື HRW ຢືນຢັນວ່າ “ລັດຖະບານຈີນ ຍັງສືບ​ຕໍ່ຕິດຕາມສອດແນມ​ເບິ່ງບັນດານັກສຶກສາຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະນັກສຶກສາຮົງກົງ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ​ຮາ​ວີ​ລົບ​ກວນ ແລະຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງ ຈາກເພື່ອນນັກສຶກສາຈີນ ໃນຫ້ອງຮຽນດຽວກັນ.”

ໃນການສະແດງຄວາມ​ເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງປີ 2021 ນັ້ນ, ສະຖານທູດຈີນປະຈໍານະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຢືນຢັນຂອງອົງການ HRW ເຊິ່ງຮ້ອງອົງການ HRW ວ່າ “ມີອະຄະຕິ.”

ທ່ານນາງແດນຽລລາ ກາບວ໌ຊອນ (Daniela Gavshon), ຜູ້ອໍານວຍການອົງ ການ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸ​ດ Human Rights Watch ອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່.

ທ່ານນາງກາບວ໌ຊັນ ກ່າວວ່າ:

“ບັນດາສາດສະດາຈານ ແລະນັກວິຊາການກ່າວວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ນິຍົມຈີນ ບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມາຈາກກອງກໍາລັງພາຍນອກໂດຍກົງ ຫຼືນໍາພາໂດຍກອງກໍາລັງພາຍນອກ, ແຕ່ພວກທ່ານຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາມີແຮງຈູງໃຈສ່ວນໂຕຂອງພວກເຂົາເອງ ​ທີ່​ຢາກ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ມີການດູຖູກຕໍ່ຈີນ ຫຼື ຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆຂອງຈີນ, ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຖືກບັງຄັບໃຫ້ປົກປ້ອງປະເທດຂອງພວກເຂົາໃນທັນທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຈະເຮັດ ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆເຊັ່ນ ​ຂູ່​ເຂ​ຂັນ, ຂົ່ມຂູ່ ເປີດ​ເຜີຍ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຂອງນັກຮຽນຄົນອື່ນໆ. ສະນັ້ນ ເຈົ້າຮູ້ວ່າ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ບ່ອນ​ຢູ່ນັ້ນ ແລະ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບພຶດຕິກໍາຂອງການຂົ່ມຂູ່.”

ສະຖານທູດຈີນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ບໍ່ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບ​ໃດໆ ຕໍ່ການ​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນຂອງ VOA ກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

ນອກ​ຈາກ ການກ່າວຫາຈີນ ກ່ຽວກັບການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາດເຂດຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລອີກແລ້ວ, ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຍັງໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານ ແລະ ຣວັນດາ ກ່ຽວກັບ “ການບີບບັງຄັບຂ້າມຊາດ” ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ເຊັ່ນກັນ.

ຈົນເຖິງຂະນະນີ້, ຍັງບໍ່ມີການໃຫ້​ຄຳ​ຕອບໃດໆຈາກລັດຖະບານເຫຼົ່ານີ້ ​ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.

ໃນເດືອນເມສາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ເຕືອນ​ວ່າ ບັນ ດານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ອາດມີຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ໂດຍເປີດ​ໃຫ້​ວິ​ທະ​ຍາເຂດຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຖືກ​ແຊກ​ແຊງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ໃນປີ 2019, ອະດີດລັດຖະບານ ທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມຂອງແຄນເບີຣາ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນອາດໃຊ້ອິດທິພົນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຕົນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລຕ່າງໆ.

ພວກນັກສຶກສາທີ່ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງເພື່ອສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນຮົງກົງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກ​ຕິດ​ຕາມ​ສອດ​ແນມ​ເບິ່ງໂດຍບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປັກກິ່ງ.

ອົງການຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງການແຊກແຊງ​ຂອງຕ່າງປະເທດ​ໃນມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນອອສເຕຣເລຍ ເມື່ອເດືອນພະຈິກ ປີ 2019, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍວິທີທາງເພື່ອຊ່ວຍຍຸຕິການລົບກວນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ໃນເວລາດຽວກັນ, ນັກວິຊາການບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງ ຢູ່ໃນການອະ​ພິ​ປາຍກ່ຽວກັບການ​ກ່າວຫາວ່າປັກກິ່ງ ມີອິດທິພົນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນອອສເຕຣເລຍນັ້ນ ​ແມ່ນດໍາເນີນງານໂດຍ “ພວກທີ່ມີແນວຄິດຕໍ່ຕ້ານຈີນ.”

ອ່ານບົດລາຍງານເປັນພາສາອັງກິດ

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