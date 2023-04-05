ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຊະນິດໃໝ່ ເພື່ອກວດຫາລະເບີດຝັງດິນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍອົງການວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ. ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື CSIRO ກ່າວວ່າ ອຸປະກອນສໍາລັບຖືໄປມາໄດ້ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນເຄື່ອງມືກວດຫາວັດຖຸໄດ້ໄວກວ່າ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງມືກວດຫາເຫຼັກທໍາມະດາທົ່ວໄປ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອຸປະກອນຂອງອອສເຕຣເລຍທີ່ໃຊ້ຄື້ນສຽງຂອງແມ່ເຫຼັກສາມາດລະບຸລັກສະນະ ຂອງໂມເລກຸນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສ່ວນປະກອບຂອງລະເບີດຝັງດິນ. ມັນບໍ່ຄືກັນກັບເຄື່ອງກວດຫາເຫຼັກ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ມັນຈະບໍ່ລະບຸສ່ວນເທິງຂອງລະເບີດ, ສະເກັດ ຫຼືຊີ້ນສ່ວນເສດເຫຼັກອື່ນໆທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເວລາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມຜູ້ກວດຫາລະເບີດຝັງດິນ ຫຼຸດລົງ.
ເທັກໂນໂລຈີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍການໃຊ້ຄື້ນວິທະຍຸ ໄດ້ຊ່ວຍເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ເພື່ອແຍກແຮ່ທາດທີ່ມີຄ່າອອກຈາກຫິນທໍາມະດາທົ່ວໄປ.
ນັກວິທະຍາສາດຈາກອົງການ CSIRO ທ່ານເດວິດ ມີລຈາກ (David Miljak) ບອກກັບ VOA ວ່າ ເທັກໂນໂລຈີສໍາລັບກວດຫາລະເບີດຝັງດິນ ຍັງມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອຸປະກອນທາງດ້ານການແພດ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບເຄື່ອງມືທີ່ພວກທ່ານສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ເຊິ່ງເປັນການຖ່າຍພາບດ້ວຍຄື້ນສຽງແມ່ເຫຼັກ ຫຼື MRI, ແຕ່ມັນກໍ່ມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນແບບໜ້ອຍນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເທັກນິກດັ່ງກ່າວທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງໃຊ້ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງແມ່ເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ກັບຄົນຄືດັ່ງໃນໂຮງໝໍ, ມັນເປັນການນໍາໃຊ້ພຽງຄື້ນວິທະຍຸ ແລະພວກເຮົາກໍຊອກຫາພຽງແຕ່ໂມເລກຸນຈໍາເພາະຂອງລະເບີດ ທີ່ອາດຈະຢູ່ໃນພື້ນດິນ ຫຼືປົນຢູ່ໃນເສດດິນເທົ່ານັ້ນ.”
ອົງການວິທະຍາສາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງກວດຫາລະເບີດຝັງດິນແບບຫິ້ວໄດ້ ໄປໃຫ້ບາງຂົງເຂດຢູ່ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນປີ 2024.
ທ່ານມີລຈາກ ກ່າວວ່າ ຈະມີການດໍາເນີນງານໂດຍອົງການເພື່ອມະນຸດສະທໍາທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ພ້ອມທັງອົງການ HALO Trust, ເຊິ່ງດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານມີລຈາກ ກ່າວວ່າ:
“ແຜນການດັ່ງກ່າວມານັ້ນແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນປີໜ້າ ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຮູບແບບມາດຕະຖານທີ່ກ້າວໜ້າທາງຫ້ອງທົດລອງຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງດໍາເນີນງານໄດ້ ດີຫຼາຍ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມແຂງແຮງແລະພໍດີກັບຈຸດປະສົງຢູ່ໃນພາກສະ ໜາມ ອີຫຼີ, ແລະນັ້ນ ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການຮ່ວມກັບບໍລິສັດພາຄີໃໝ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຮ້ອງວ່າ Mread ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ອົງການ HALO Trust.”
ມີການຄາດການໄວ້ວ່າ ມີລະເບີດຝັງດິນທີ່ຢັ່ງຢາຍຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານລູກໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດທົ່ວໂລກ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 6,500 ຄົນຕໍ່ປີ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະກາດໃຫ້ວັນທີ 4 ເມສາເປັນວັນສາກົນເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະການດໍາເນີນງານຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບລະເບີດລະເບີດຝັງດິນ.