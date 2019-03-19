ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວ ຊີແລນ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ຂາດໂຮງຮຽນ
ໃນວັນປະຕິບັດການທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ. ໃນລັດ ນິວ ຊ້າວທ໌
ເວລສ໌, ພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍຢືນ
ຢັດວ່າ ໂລກແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນ “ຂັ້ນວິກິດຢ່າງແທ້ຈິງ.” ນັກຂ່າວ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ
ຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ຂະບວນການນັດກັນຂາດໂຮງຮຽນ 4 ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດໃຊ້
ພະລັງງານທົດແທນເຕັມ 100 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ເກືອດຫ້າມບໍ່ຖ່ານຫີນ
ທີ່ ອິນເດຍ ເປັນເຈົ້າຂອງໃນລັດ ຄວີນສແລນ.
ການໂຮມຊຸມນຸມໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວ ຊີແລນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງວັນ
ປະຕິບັດການທົ່ວໂລກ ໃນເກືອບ 100 ປະເທດ, ລວມທັງປະເທດ ເປນ ແລະ ເຢຍຣະ
ມັນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກນາງ ເກຣຕ້າ ທັນເບີກ
(Greta Thunberg), ຊາວໜຸ່ມຈາກປະເທດ ສວີເດັນ, ເຊິ່ງປີກາຍນີ້ ລາວໄດ້ຂາດ
ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໄປປະທ້ວງພ້ອມກັບປ້າຍທີ່ຖືກແຕ້ມດ້ວຍມື ຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດ
ສວີເດັນ.
ການນັດກັນຂາດໂຮງຮຽນມີແຜນຈັດຂຶ້ນຢູ່ 60 ເມືອງ ແລະ ຕົວເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະ
ເທດ ອອສເຕຣເລຍ.
ພວກປະທ້ວງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອຶດອັດ ກັບການບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ຂອງພວກຜູ້
ໃຫຍ່ ເພື່ອເອົາມາດຕະການ ປ້ອງກັນຫາຍານະ ຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ,
ແລະວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຫ່ວງຕໍ່ ອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ບັນທຶກລະດູຮ້ອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ບັນທຶກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນລັດ ນິວ ຊ້າວທ໌ ເວລສ໌ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ, ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ
ໄມເກິລ ເດລີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກນັກຮຽນໃຫ້ຂາດໂຮງຮຽນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມ
ນຸມສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.
ທ່ານ ເດລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ສືບທອດ ຈາກພວກເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນ
ໂລກທີ່ໃກ້ຈະເປັນອັນຕະລາຍ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໄມໂຄຣໂຟນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີສິດຢ່າງເປັນ
ປະຊາທິປະໄຕເພື່ອການຊຸມນຸມ. ເຂົາເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະປະທ້ວງ. ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະ
ໜູນຊາວໜຸ່ມພວກນີ້ ແລະ ການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນມີໂອ
ກາດທີ່ແທ້ຈິງ ສຳລັບພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ຈະຮູ້ເຖິງອຳນາດສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຄວີນສແລນ ທ່ານນາງ ກລາດິສ ເບເຣຈິຄລຽນ (Gladis Berejiklian)
ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ເດລີ ໃຫ້ພວກນັກຮຽນປະທ້ວງ ແມ່ນ “ບໍ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຍິ່ງ.”
ນັກວິຈານຫົວອະນຸລັກນິຍົມຄົນອື່ນໆໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກຮຽນ ແມ່ນພວກໄດ້ຮັບ
ເຄາະຂອງ “ການສິດສອນທີ່ຖືວ່າຖືກຕ້ອງຕາມການເມືອງ” ແລະ ການໂຄສະນາ
ແມ່ນແຜນການເພື່ອ “ໃຊ້ເດັກນ້ອຍໃຫ້ເປັນອາວຸດສຳລັບຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການສຶກສາກ່າວວ່າ ນັກຮຽນທຸກຄົນຢູ່ໂຮງຮຽນລັດ ແມ່ນຄາດວ່າ
ຈະເຂົ້າຮຽນ ແລະ ອາດປະເຊີນກັບການລົງໂທດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊຸມ
ນຸມໃນວັນສຸກນັ້ນ.
ໃນປະເທດ ນິວ ຊີແລນ, ການຊຸມນຸມ ໂດຍພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນນະຄອນ
ໄຄຣສ໌ເຈີຈ໌ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ລຸນຫຼັງການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ວັດອິສລາມສອງແຫ່ງ ທີ່ມີ
ຄົນເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ.
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