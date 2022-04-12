ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຈະລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພານີ້

ເສດຖະກິດ, ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນອອສເຕຣເລຍ ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພານີ້. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ປະກາດວັນທີເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບທັງໝົດຈະຄອບງຳບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວອອສເຕຣເລຍ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພານີ້ຈະຖືກຕັດສິນໃນທີ່ສຸດໂດຍນຶ່ງບັນຫາຄື ສຸຂະພາບຂອງເສດຖະກິດອອສເຕຣເລຍ.
ລັດຖະບານປະສົມທີ່ມີແນວທາງກາງອຽງຂວາ ນຳໜ້າໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສີ່, ໃນຂະນະທີ່ພັກແຮງງານທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານແມ່ນຫວັງທີ່ຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ມໍຣິສສັນ ຈະຜ່າຍແພ້.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຄີຍໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທຳນາຍຕ່າງໆແມ່ນຜິດ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ມະຫັດສະຈັນ” ໃນປີ 2019.
ໂຄສົກການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານນາງ ແອນ ຣັສຕັນ, ຜູ້ທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີການບໍລິການສັງຄົມນັ້ນ, ເຊື່ອວ່າໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຊະນະໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາແມ່ນດີ.
ທ່ານນາງ ຣັສຕັນ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເພັ່ງເລັງໃສ່ ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ ແມ່ນການບອກປະຊາຊົນອອສເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຂອງພວກເຮົາສຳລັບເສດຖະກິດທີ່ແຂງແກ່ນ, ສຳລັບອະນາຄົດທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ, ທ່ານກໍຮູ້ເນາະ, ກ່ຽວກັບເກືອບທຸກມາດຕະການຟື້ນຟູຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈາກໂຣກລະບາດແມ່ນໄດ້ເປັນສິ່ງນຳໜ້າໝູ່ໃນໂລກ. ແຕ່, ທ່ານກໍຮູ້ເນາະ, ພວກເຮົາໄດ້ເພັ່ງເລັງຢ່າງແນ່ນອນໃສ່ການບອກສາທາລະນະ ອອສເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບອະນາຄົດ, ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາມີປະຫວັດທີ່ດີຫຼາຍຢູ່ທີ່ນີ້.”
ຜູ້ນຳພັກກຳມະກອນທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານແມ່ນທ່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ໌, ຜູ້ທີ່ໄດ້ແນະນຳຕົນເອງວ່າເປັນທາງເລືອກອື່ນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫົວກ້າວໜ້າເບົາໆຕໍ່ພັນທະມິດຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ.
ທ່ານໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະດຳເນີນການຢ່າງເດັດດ່ຽວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສະພາບໂລກຮ້ອນ.
ທ່ານ ອາລບານີສ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເອົາຈິງເອົາຈັງກັບບັນຫາສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ພິຈາລະນາມັນວ່າ ເປັນໂອກາດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງສິ່ງທ້າທາຍເທົ່ານັ້ນ. ເຈົ້າຈະມີພະລັງງານທົດແທນ 82 ເປີເຊັນພາຍໃນປີ 2030, ເຈົ້າຈະສ້າງວຽກງານໃໝ່ 604,000 ໜ້າວຽກ ແລະ ເຈົ້າຈະຫຼຸດຜ່ອນລາຄາພະລັງງານ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ສິ່ງນັ້ນເພື່ອສ້າງອຸດສາຫະກຳໃໝ່, ເພື່ອສ້າງວຽກງານໃນການຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະ.”
ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ, ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຄົບສະໄໝນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ຈອນ ຮາວເຫວີດ ໃນປີ 2007.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນກ່ອນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງໄດ້ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕໍ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ພາຍໃນພັກ.
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