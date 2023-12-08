ເຕັກໂນໂລຈີເລເຊີ້ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສາມາດຊ່ວຍພາລະກິດໄປດາວພະອັງຄານຂອງອົງການ NASA ໃນອະນາຄົດໄດ້

ສະຖານີຮັບແສງພາກພື້ນດິນແຫ່ງໃໝ່ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະ ລັດເຊັ່ນ ອົງການ NASA ແລະອົງການສຳຫຼວດອະວະກາດອື່ນໆ ໃຫ້ໄປຮອດດາວອັງຄານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ທີມງານຈາກອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ພັດທະນາການສື່ສານທາງອະວະກາດໃນລັກ ສະນະໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ເລເຊີ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວທຽມ ແລະຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ທີ່ມີຈຸບິນ ທີ່ໄກອອກໄປກວ່າວົງໂຄຈອນອ້ອມໂລກໃນໄລຍະຕ່ໍາ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນໂດຍການລິເລີ້ມຈາກດວງເດືອນໄປຫາດາວພະອັງຄານ ຂອງອົງການອະວະກາດອອສເຕຣເລຍ.
ສະຖານີຮັບແສງພາກພື້ນດິນ ກວນຕໍາ (Quantum) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການ ເມົາທ໌ ສຕຣອມໂມ (Mount Stromlo Observatory), ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ. ເປັນກ້ອງໂທລະ ທັດເບິ່ງດາວປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມໄວທາງດ້ານການສື່ ສານອັນກ້າວຫນ້າ ກັບດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຈາກວົງໂຄຈອນຕໍ່າຂອງໂລກໄປຫາດວງເດືອນ.
ທ່ານນາງເຄດທ໌ ເຟີກູຊອນ (Kate Ferguson), ຜູ້ອຳນວຍການຮ່ວມສໍາລັບໂຄງການຍຸດທະສາດ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນອະວະກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ລະບົບສື່ສານໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບວິທະຍຸ ສາມາດສ້າງຄວາມຫຼ້າຊ້າ ແລະຫຍຸ້ງຍາກໄດ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາບາງຄົນຍັງຈື່ພາບເມັດນ້ອຍໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃນການລົງຈອດ ຢູ່ເທິງດວງເດືອນທີ່ມາຈາກຍຸກຂອງຍານອະວະກາດ ອາພອລໂລ (Apollo). ດັ່ງນັ້ນ, ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ, ລະບົບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນປັດຈຸບັນ, ພວກມັນເຫຼົ່ານີ້ມີອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ຊ້າລົງຫຼາຍ ແລະໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນໄລ ຍະທີ່ຫ່າງໄກອີຫຼີ. ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍເລີຍຊ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ດ້ວຍການສື່ສານທາງວິທະຍາສາດດ້ວຍແສງ ພວກເຮົາຈະສາມາດເພີ່ມອັດ ຕາການສື່ສານນັ້ນໄດ້.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ລະບົບໃຫມ່ອີງໃສ່ເລເຊີປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາຕົນເອງໄດ້, ເຊິ່ງຈະເປັນການຫັນປ່ຽນການສື່ສານ ໃນລະບົບອະວະກາດ.
ທ່ານນາງ ເຟີກູຊອນ ກ່າວວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຈະດໍາເນີນການແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງຈາກພາລະກິດຂອງຈຸບິນໃນອະນາຄົດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບນັກບິນອະວະກາດໃນລັກສະນະຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ມັນຈະປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງພາລະກິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ. ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນງານຢູ່ນີ້ ແມ່ນການສື່ສານດ້ວຍແສງ, ເຊິ່ງໃຊ້ລໍາແສງເລເຊີ້ໃນການສື່ສານ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມໄວສູງ ພ້ອມທັງເພີ້ມຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າລະບົບໃນປັດ ຈຸບັນ, ເຊິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນແທ້ໆສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນມາໃຊ້ ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ມັນໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້.”
ນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ລະບົບຂອງອອສເຕຣເລຍທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ ກັບພາລະກິດຂອງອົງການ NASA.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນໍາໃຊ້ແສງເລເຊີ ຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງນັກບິນອະວະກາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກຈາກດວງເດືອນ ແລະຍັງສາມາດສົ່ງວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງຈາກດວງເດືອນ ແລະດາວພະອັງຄານໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ອົງການ NASA ໄດ້ກ່າວໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນວ່າ ນັກບິນອະວະກາດສາມາດຖືກສົ່ງໄປພາລະກິດສູ່ດາວເຄາະສີແດງ ໄດ້ໃນຊ່ວງກາງຫາທ້າຍປີ 2030 ນີ້.