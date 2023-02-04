ອອສເຕຣເລຍ ເຕືອນກ່ຽວກັບ ​ໄພອັນຕະລາຍ ແລະການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ 

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍເຕືອນວ່າ ທຸກໆປະເທດຕ້ອງຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ. ໃນການຖະແຫຼງການ ລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ພູມິພາກແຫ່ງນີ້ກໍາລັງກາຍມາເປັນຂົງເຂດ “ທີ່ອັນຕະລາຍແລະມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ຫຼາຍຂຶ້ນ.” ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນພູມິພາກອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຈົ່ງກໍານົດຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ໄຕ້ຫວັນ ຍັງຄົງເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງປັກກິ່ງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຕົນຕໍ່ເກາະແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງໃນປີກາຍ, ປັກກິ່ງ ໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດງານ “ທີ່ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ການດໍາເນີນງານຕ່າງໆທາງທະຫານ” ໃກ້ກັບເກາະໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມສະ ຖານະການໃນທັນທີ ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າ ການດໍາເດີນງານຕ່່າງໆຂອງຈີນ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈໄດ້.
ໃນການຖະແຫຼງການກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ທ່ານນາງວອງ ກ່າວວ່າ ສັນຕິພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຄືສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ໃນຖະນະທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນພູມິພາກດັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຍຸດທະສາດຂອງການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາພົບວ່າສະຖານະການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຂຶ້ນ ແລະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ສະເໝີວ່າ ຖ້າຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ ມັນຈະກາຍມາເປັນໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່.”
ຈົນເຖິງຂະນະນີ້, ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນໃດໆຈາກລັດຖະບານປັກກິ່ງ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ດິນແດນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານທາງທະຫານຢູ່ໃນບໍລິເວນປາຊີຟິກໃຕ້ ຂອງຈີນ ໄດ້ເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງລວມທັງປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ມີສັນຍານວ່າ ຄວາມຄັດແຍ້ງທາງການທູດເປັນເວລາຫຼາຍປີ ລະຫວ່າງ ປັກກິ່ງ ແລະ ແຄນເບີຣາ ກໍາລັງຫຼຸດຜ່ອນລົງ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຂອງທັງສອງປະເທດໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່.
ໃນປີ 2022, ຈີນ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນຈຸດຍຸດທະສາດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກາະ ເມລາເນຊຽນ (Melanesian), ເຊິ່ງເປັນໝູ່ເກາະຕ່ອງໂສ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນ ອອກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ນາຍພົນຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ເຕືອນສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະ ເທດພັນທະມິດ ລວມທັງອອສເຕຣເລຍວ່າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ “ມາດຕະການທຸກຢ່າງທີ່ມີ” ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ.
ນາຍພົນເດວິດ ເບີເກີ (David Berger) ຜູ້ບັນຊາການທະຫານມາຣີນ ໄດ້ຈັດການຫາລືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງທະຫານຂັ້ນສູງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ.
ທ່ານເບີເກີກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິຮູບການດໍາເນີນງານໃໝ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອຂັດຂວາງຈີນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຍຸດທະສາດຂອງວໍຊິງຕັນແມ່ນ “ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍການຂັດຂວາງ...ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຂັດແຍ້ງ.”
ອອສເຕຣເລຍ ເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານກັບສະຫະລັດ ນັບກັບຄືນຫຼັງແຕ່ຊ່ວງຊຸມປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຣີເຈີດ ມາເລັສ (Richard Marles) ແລະທ່ານນາງວອງ, ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຢູໂຣບ ເພື່ອສົນທະນາກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດສໍາຄັນ. ການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຝຣັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດ້ມີການສົນທະນາຫາລືກັບລັດຖະມົນຕີຢູ່ໃນອັງກິດຫຼັງຈາກນັ້ນ.