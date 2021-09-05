ອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການເປັນຢູ່ທີ່ດີທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະຮ່າງກາຍ ຂອງຊາວອົບພະຍົບ ອັຟການິສຖານ

ທີ່ປຶກສາທີ່ຫາກໍ່ແຕ່ງຕັ້ງຂອງອອສເຕຣເລຍສໍາລັບຜູ້ອົບພະຍົບຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ຫລົບໜີຈາກກຸ່ມຕາລິບານ ກ່າວວ່າ ການອົບພະຍົບອອກຈາກປະເທດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນສໍາລັບຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກນໍາຊາວອົບພະຍົບ. ຟິວ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ຈະໃຫ້ສະຖານທີ່ຫລົບໄພແກ່ປະຊາຊົນ 3,000 ຄົນທີ່ຫລົບໜີອອກຈາກອັຟການິສຖານພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2022. ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາຊຸດໃໝ່ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຊາວອອສເຕຣເລຍ ເຊື້ອສາຍອັຟການິສຖານ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຜູ້ລີ້ໄພ ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການສ້າງຕັ້ງຊີວິດໃໝ່.
ທ່ານອາເລັກສ໌ ຮອກກີ (Alex Hawke) ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວໃນຖະແຫລງການເມື່ອວັນຈັນແລ້ວນີ້ວ່າ ສິ່ງສໍາຄັນອັນດັບທໍາອິດຄືການຄຸ້ມຄອງ “ສະພາບຈິດໃຈ ແລະຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ອົບພະ ຍົບ” ຜູ້ເຊິ່ງ “ຕ້ອງທົນກັບປະສົບການທີ່ທໍລະມານ ແລະບອບຊໍ້າທາງດ້ານຈິດ ໃຈ.” ຫລາຍໆຄົນຕ້ອງມີຄວາມທຸກໃຈທີ່ໄດ້ປະຖິ້ມບັນດາຍາດພີ່ນ້ອງໃນອັຟການິສຖານໄວ້ຂ້າງຫລັງ.
ຄະນະທີ່ປຶກສາເລື້ອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຊາວອັຟການິສຖານຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍຈະຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບລັດຖະບານ ແລະຈະດໍາເນີນງານເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງປີ.
ປະທານຮ່ວມຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທ່ານປາຣິສ ອະຣິສໂຕເຕິລ (Paris Aristotle) ກ່າວວ່າ “ບາດແຜທີ່ຫລົງເຫລືອຢູ່” ຂອງຜູ້ທີ່ຫລົບໜີຈາກການເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດອັຟການິສຖານຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຈະ “ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ” ຂອງພວກຊາວອົບພະຍົບທີ່ອອສເຕຣເລຍເຄີຍຮັບເຂົ້າມາກ່ອນນັ້ນ. ເຊິ່ງທ່ານ ອະຣິສໂຕເຕິລກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາບໍເຄີຍໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆ ຈາກວິກິດການ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາກ່ອນ. ອິກປະ ການນຶ່ງສໍາລັບປະຊາຊົນຢູ່ໃນພາກສ່ວນນີ້ ແມ່ນພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກກັກໂຕ 14 ມື້ ໃນເມື່ອເວລາທີ່ມາເຖິງ. ນັ້ນມັນອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າບົນສະພາບທີ່ຕ້ອງຫລົບໜີ ໃນສະຖານນະການທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະສັບສົນວຸ້ນ ວາຍດັ່ງກ່າວ.”
ທັງປະເທດການາດາ ແລະສະຫະຣາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອັຟການິສຖານ 20,000 ຄົນຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ອອສເຕຣເລຍ ຈະໃຫ້ວີຊາສຳລັບການຫຼົບລີ້ທີ່ປອດໄພຕາມການຮ້ອງຂໍ 3,000 ຄົນ, ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆຈະມາຈາກໂຄຕາທີ່ມີຢູ່ຂອງວີຊາມະນຸດສະທໍາ, ແລະຈະບໍ່ມີການເພີ້ມຈໍານວນໂດຍລວມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກັອທ ມໍຣິສັນ ຈະມີການດໍາເນີນການອື່ນໆຕາມມາອີກ. ໂດຍທ່ານ ມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດ, ພວກເຮົາຄິດວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 3,000 ໃນປີນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ມັນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕພວກເຮົາເອງ, ພວກເຈົ້າຮູ້ ມັນເປັນວຽກທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດງານຢູ່ແລ້ວ. ຄວາມທ້າທາຍອັນແທ້ຈິງນັ້ນແມ່ນ ຜູ້ຄົນເຂົາອອກມາຈາກອັຟການິສຖານແນວໃດ.”
ກອງທັບອອສເຕຣເລຍໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນຫລາຍກວ່າ 4,000 ຄົນອອກຈາກສະໜາມບິນກາບູລ ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ເລີ້ມພາລະກິດໃນການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກມາທີ່ນໍາ ໂດຍສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຂະນະນີ້ ແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ໃນລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາປີ 2020, ອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃຫ້ຖານະອົບພະຍົບແກ່ຜູ້ຄົນເກືອບ 15,000 ຄົນ. ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກອີຣັກ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ແລະມຽນມາ.
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