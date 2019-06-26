ການຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອອສເຕຣເລຍ (ANU) ກຳລັງເຕືອນວ່າ ມີການ
ເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງແຄລໍຣີ ຫລືໜ່ວຍວັດແທກພະລັງງານທີ່ມີ ເພີ້ມຢູ່ໃນແຮມເບີ
ເກີ ອາຫານໄວທັນໃຈ ກັບພະຍາດສະໝອງ ຊຶ່ງຮວມທັງໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມນຳ. ບັນ
ດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຄົນພາກັນ “ກິນເຂົ້າໄປຢ່າງ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະໝອງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ອາຫານດ່ວນທີ່ບໍ່ດີ ແລະບໍ່ອອກກຳລັງກາຍກາຍຫລາຍພໍທໍ່ໃດ.” ນອກນັ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ANU ຍັງໄດ້ ເນັ້ນຢໍ້າການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງໂຣກເບົາຫວານ
ຊະນິດທີ 2 ຊຶ່ງມັກຈະເກີດມາຈາກຄວາມອ້ວນພີ ແລະສະພາບສະໝອງເຊື່ອມບໍ່ເຮັດ
ວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ. ຟຽລ ເມີຣເຊີຣ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະ
ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
“ພໍ່ຂອ້ຍເປັນພະຍາດຄວາມຈຳເຊື່ອມ”
“ຂ້ອຍເລີ້ມຕົ້ນເປັນພະຍາດຄວາມຈຳເຊື່ອມແລ້ວ”
“ຂ້ອຍເລີ້ມເປັນໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມແລ້ວ.”
ໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມເປັນສາເຫດທີ່ນຳໜ້າຂອງຄວາມຕາຍ ໃນໝູ່ພວກແມ່ຍິງອອສ
ເຕຣຍເລຍ ໃນຂະນະທີ່ມັນຕົກມາເປັນອັນດັບສອງສຳລັບພວກຜູ້ຊາຍ ລອງລົງມາ
ຈາກຫົວໃຈ. ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ
ການເຊື່ອມລົງຂອງສະໝອງ ກັບອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບແລະການ
ຂາດການ ອອກກຳລັງກາຍ.
ໄດ້ມີການເຕືອນວ່າ ການປຸງແຕ່ງອາຫານໄວທັນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີລາຄາຖືກຢູ່
ທົ່ວໄປ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍ ແຄລໍຣີ ນ້ຳຕານ ແລະໄຂມັນຈະນຳໄປສູ່ອັນຕະລາຍ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ການຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ຄວາມເສຍ
ຫາຍຂອງສະໝອງ ເກືອບວ່າເປັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້ ເວລາໃດຄົນເຮົາຕົກ
ເຖິງອາຍຸໄວກາງຄົນ.
ສາສດາຈານນິໂກລັສ ເຊີຣບິນ ກ່າວວ່າການເລືອກທາງແຫ່ງຊິວິດຄວາມເປັນຢູ່ແມ່ນ
ເປັນເລື້ອງສຳຄັນແທ້ໆ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ການກິນອາຫານທີມີຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າ ຈະນຳໄປສູ່ການກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຣກອ້ວນພີ່. ມັນຈະປະກອບດ້ວຍການຂາດກິດຈະກໍາອອກກຳລັງກາຍ ມັນຈະນຳໄປສູ່ລະດັບ
ຄວາມຮ້ອນຮົນຢູ່ໃນຮ່າງການຂອງເຮົາ ຊຶ່ງຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເວລາມີຄວາມອຸກອັ່ງ
ຮ້ອນຮົນ ແຕ່ວ່າ ຖ້າມັນຢູ່ຫັ້ນເລີຍ ມັນກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນຈະຂ້າເສັ້ນປະ
ສາດ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງພວກເຮົາ ແລ້ວຈະນຳໄປ
ສູ່ການສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ໄປຫາການເກີດຄວາມຈຳເຊື່ອມທີ່ຈະມີຕໍ່ມາພາຍຫລັງ
ໃນຊີວິດ.”
ການຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າປະມານສາມສ່ວນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງໂລກ ຈະອ້ວນພີຫຼື
ຕູ້ຍເກີນໄປ ຊຶ່ງການແນະນຳກໍຄືໃຫ້ກິນດີ ແລະອອກກຳລັງກາຍແຕ່ເວລາຍັງເຍົາໄວ.
ມີການຄຳນວນວ່າ ໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເກືອບ 50 ລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວ
ໂລກ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ວຍອາການສະໝອງເຊື່ອມຢູ່ທົ່ວໂລກ ຮວມທັງ
ພະຍາດຫຼົງລືມເປັນເງິນ ຫຼາຍ ກວ່າ 800 ພັນລ້ານໂດລາ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ມີການຮັກສາປ້ອງກັນ ຫຼືປິ່ນປົວໄດ້ ສຳລັບເກືອບທຸກຮູບແບບຂອງ
ໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກໍມີຢາຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນອາການເຫລົ່າ
ນີ້ ບາງຈຳນວນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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