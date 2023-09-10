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ອອສເຕຣເລຍ ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມ ສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ ກັບເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານິສ (Anthony Albanese) ພ້ອມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພນນີ ຫວ່ອງ (Penny Wong) ຍິ້ມໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ນຳສະເໜີທຸລະກິດໃໝ່ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາປະເທດ ​ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຢູ່ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ຈາ​ກາ​ຕາ. ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເປັນຄູ່ການຄ້າ ລາຍໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຖັດຈາກຈີນ, ແຕ່ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ຫວັງວ່າຈະລົງເລິກການພົວພັນດ້ານເສດຖະ ກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງທາງການຄ້າຕໍ່ປັກກິ່ງ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງອາດນະສັກ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການ​ຄ້າ​ແມ່ນ​ສ່ວນສຳຄັນ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ອອສເຕຣເລຍ. ມັນປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງລາຍຮັບຂອງປະເທດ, ຫຼື GDP.

12 ໃນ 15 ຕະ​ຫຼາດ​ສົ່ງ​ອອກຫຼັກ ​ຂອງ​ອອສເຕຣເລຍ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ເອເຊຍ. ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ຈີນ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ, ​ໂດຍກວມເອົາປະມານ 1/3 ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ອອສເຕຣເລຍ.

ສະມາຄົມ​ບັນດາປະເທດເອເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ຫຼື ອາ​ຊຽນ ຍັງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ສຳຄັນ, ໂດຍກວມ​ເອົາ 12% ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ອອສເຕຣເລຍ.

​ໃນ​ປີ 2021, ​ການ​ຄ້າ​ຂອງອອສເຕຣເລຍ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນມີມູນຄ່າ​ເຖິງ 80.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍກັບ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ ສະ ຫະລັດ, ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ.

ຖ່ານຫີນ ແລະ ແກັສທຳມະຊາດແມ່ນສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ສຳຄັນຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄປຍັງກຸ່ມອາຊຽນ, ພ້ອມກັບສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການການສຶກສາ. ສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນ​ຂາຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ, ພາຫະນະ ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃຫ້ກັບອອສເຕຣເລຍ.

ພາກພື້ນອາຊຽນລວມມີປະເທດທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ທີ່ມີປະຊາກອນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ເປັນຮູບແບບດິຈິຕອລ ແລະມີການສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນ. ​ແຕ່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ແຄນ​ເບີ​ຣາ​ກ່າວ​ວ່າ, ການພົວພັນ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນ​ໄດ້​ຢຸດ​ສະ​ງັກ ​ແລະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ​ການ​ສົ່ງເສີມ​ໂດຍ​ການ​ເພີ່ມ​ຈຳນວນ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໄປ​ຍັງ​ພາກ​ພື້ນດັ່ງກ່າວ ​ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ອຸປະສັກ​ຕໍ່​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປະ​ຈໍາ​ປີ​ຂອງອອສເຕຣເລຍ​ກັບ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ປະ​ມານ 4.64 ຕື້​ໂດ​ລາ​, ຫຼື​ຫນ້ອຍ​ກ​ວ່າ 2% ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຂອງ​ອອສເຕຣເລຍ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໃນນະຄອນຫຼວດງແຄນເບີຣາ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານວ່າ ນີ້ເປັນພື້ນ​ທີ່ນຶ່ງທີ່​ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​, ໂດຍໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ເຊິ່ງ​ເປັນນື່ງໃນ​ປະ​ເທດທີ່ມີ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ, ຢູ່​ໜ້າ​ປະຕູບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ແມ້ແຕ່ ບັນດາຄູ່ຄ້າຊັ້ນນໍາຂອງພວກເຮົາ.”

ການຄ້າຂອງອອສເຕຣເລຍກັບຈີນຖືກລົບກວນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງຕ່າງໆ, ລວມທັງປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອໃນທະເລຈີນໃຕ້, COVID-19 ແລະສິດທິມະນຸດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ ອອສເຕຣເລຍຕ້ອງຊອກຫາຕະຫຼາດໃຫມ່ແລະ ກະຈາຍການຄ້າຂອງຕົນ.

ທ່ານ ລີ ຮາວເວີດ (Leigh Howard), ຫົວຫນ້າຂອງ Asialink Business ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເມລເບີນ. ທ່ານ​ບອກກັບ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນໃຫ້ແກ່​ໂອກາດ​ອັນ​ດີ​ຂອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ, ໂດຍໄດ້ກ່າວວ່າ:

"ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກ ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດຕ່າງໆຊອກຫາຕະຫຼາດໃຫມ່ນອກຈາກ ຫຼືແທນທີ່ປະເທດຈີນ. ອີກເທື່ອນື່ງ, ດ້ວຍຄວາມໃກ້ຊິດກັບເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຊົນຊັ້ນຮັ່ງມີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີປະຊາກອນໜ້າແໜ້ນເລົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂອກາດທີ່ໜ້າ ສົນໃຈ ສຳລັບທຸລະກິດໃນອອສເຕຣເລຍ.”

ກຸ່ມ 10 ຊາດ​ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1967. ລວມ​ມີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ມາ​ເລ​ເຊຍ, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ສິງ​ກະ​ໂປ, ໄທ, ບຣູ​ໄນ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ມຽນ​ມາ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອາ​ຊຽນປະຈຳ​ປີຂອງປີ​ນີ້​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຈາ​ກາ​ຕາ​ໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈ ເນື່ອງຈາກ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ທາ​ນ​ປະ​ເທດຈີນ ທ່ານ​ ​ສີ ​ຈິ້ນ ​ຜິງ​ ແລະ​ຄູ່​ຮ່ວມຕຳ​ແໜ່ງ​ຈາກສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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