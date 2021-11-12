ອຸດສາຫະກໍາລົດໄຟຟ້າຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຕ້ອງຕິນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານໃນການສ້າງສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າຫລາຍພັນແຫ່ງວ່າ “ໜ້ອຍເກີນໄປ, ຊ້າເກີນໄປ.” ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນວົງເງິນ 132 ລ້ານໂດລາເພື່ອເລັ່ງສ້າງສະຖານີຕື່ມເຊື້ອໄຟໄຮໂດຣເຈັນແລະສະຖານີສາກໝໍ້ໄຟຂອງລົດ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະພາລົດໄຟຟ້າກ່າວວ່າ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍມີແຜນການທີ່ຈະສ້າງສະຖານີສາກໝໍ້ໄຟ ແລະສະຖານີຕື່ມເຊື້ອໄຟໄຮໂດຣເຈັນ ສຳລັບລົດຮຸ້ນໃໝ່ ໂດຍບໍ່ລວມເງິນອຸດໜຸນ, ສິດຜົນປະໂຫຍດທາງພາສີຫລືມາດຕະຖານເຊື້ອໄຟຂັ້ນ ຕໍ່າ, ແລະເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍ ເປັນປະເທດຫລ້າຫລັງທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ການຂົນສົ່ງແມ່ນກວມເອົາ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງການປ່ອຍມົນລະຜິດໃນອອສເຕຣເລຍ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະກັອທ ມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ ລົດໄຟຟ້າ ແລະລົດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຮໂດຣເຈັນ ເປັນກະແຈສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລຸດການປ່ອຍທາດຄາບອນ ໃນລະບົບເສດຖະກິດ. ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະສ້າງສະຖານີສາກໝໍ້ໄຟຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຕື່ມ ຈໍານວນ 50,000 ແຫ່ງ ແລະເພີ້ມຈໍານວນລົດໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາ ຂອງລັດຖະບານ.
ທ່ານມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ແຜນການຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງຂອງແຜນການລະດັບຊາດໂດຍລວມ ເພື່ອບັນລຸການປ່ອຍມົນລະພິດລົງມາເປັນສູນໃນປີ 2050 ນີ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ, ອັນເປັນເຊື້ອໄຟໃນອະນາຄົດ ແລະການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ທີ່ຂັບຂີ່ໂດຍປະຊາຊົນອອສເຕຣເລຍ.”
ລັດຖະບານ ມີການຄາດຄະເນວ່າ ລົດໄຟຟ້າ ແລະລົດປະຢັດນໍ້າມັນທັງຫລາຍຈະປະກອບເປັນ 1 ສ່ວນສາມຂອງຍອດຂາຍລົດໃໝ່ ແລະລົດກະບະຂະໜາດນ້ອຍປະຈໍາປີ ພາຍໃນປີ 2030. ຍອດຂາຍໄດ້ບັນລຸສະຖິຕິສູງສຸດ ທີ່ 8,688 ຄັນ ໃນເຄິ່ງປີທໍາອິດຂອງປີນີ້, ແຕ່ຄິດເປັນສັດສ່ວນປະມານພຽງ 1.5 ເປີເຊັນຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ.
ລະຫວ່າງປີ 2019 ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານມໍຣິສັນ ໄດ້ກ່າວເຍາະເຍີ້ຍໃສ່ລົດໄຟຟ້າທັງຫລາຍ ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະ “ສິ້ນສຸດທ້າຍອາທິດ” ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລາກແກ່ມັອກລົດ ຫລືເຮືອເພື່ອໄປຕັ້ງແຄມປ໌ ບໍ່ໄດ້.
ຈຸດຢືນຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກແຮງກົດດັນທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ລັດຖະບານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ແຕ່ນັກວິຈານກ່າວວ່າ ຍຸດທະສາດຂອງອອສເຕຣເລຍຍັງຂາດຄວາມທະເຍີທະ ຍານ ແລະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໃດໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍສໍາລັບລົດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງກວ່າລົດ ທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ຫລື ກາຊວນ. ທ່ານມໍຣິສັນ ຢືນຢັນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນຈະຫລຸດລົງມາ ເມື່ອເທັກໂນໂລຈີຫາກປັບປຸງ ດີຂຶ້ນ.
ຫົວໜ້າພັກແຮງງານຊຶ່ງເປັນຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວວ່າບັນດາປະເທດຕ່າງໆກໍາລັງປະ ອອສເຕຣເລຍໄວ້ຂ້າງຫລັງ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ ໄປສູ່ລົດໄຟຟ້າ. ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ອອສເຕຣເລຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 2 ເປີເຊັນ. ໃນປະເທດ ນໍເວ ແມ່ນ 70 ເປີເຊັນ, ໃນສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດແມ່ນ 15 ເປີເຊັນ ແລະກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນ. ພວກເຮົານໍາຫລັງໝູ່ຫລາຍ.”
ອອສເຕຣເລຍມີການປ່ອຍມົນລະພິດສູງກວ່າໝູ່ໃນໂລກຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະມີການສົ່ງ ອອກເຊື້ອໄຟ ທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະຊາກສັດດຶກດໍາບັນ ຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງແມ່ນຈະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນທີ່ຈະບັນລຸການປ່ອຍທາດຄາບອນບອນລົງມາເປັນສູນ ໃນປີ 2050 ກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານຂອງ ທ່ານມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ ບັນດາອຸດສາຫະກໍາຖ່ານຫິນ ແລະແກສຕ່າງໆຈະບໍ່ມີການຍຸຕິລົງ.
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