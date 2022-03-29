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ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວ ຊີແລນ ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ຈີນ ກັບ ໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ ທ່ານ ມານາສເຊ ໂຊກາແວ, ຊ້າຍ, ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ ຫຼີ ເຄີຈຽງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນສັນຍາຢູ່ຫ້ອງການລັດຖະບານ ຈີນ. 9 ຕຸລາ, 2019.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວ ຊີແລນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການມີໜ້າຂອງກອງທັບ ຈີນ ໃນໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ.

ເອກະສານສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ລະບຸວ່າ ຈີນ ອາດຈະຂະຫຍາຍການມີໜ້າທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ ການສົ່ງກຳປັ່ນລົບ​ໄປຢ້ຽມຢາມ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວ ຊີແລນ ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການທີ່ຈະລົມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນປະເທດ ປາປົວ ນິວກີເນຍ ແລະ ຟີຈີ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້.

ທ່ານ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ລາຍງານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ເປັນການເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາເອງ.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບພາກພື້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ. ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການກົດດັນທີ່ວ່ານີ້ມາດົນນານແລ້ວ.”

ທ່ານນາງ ອາເດີນ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກອງກຳລັງທະຫານ ຈີນ ປະຈຳການຢູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ ນັ້ນ​ວ່າ “ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ.”

ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາພິຈາລະນາການກະທຳນັ້ນ​ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງອິດທິພົນທາງທະຫານໃນພາກພື້ນ. ພວກເຮົາເຫັນເຫດຜົນພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນແງ່ຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ສຳ ລັບຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ ການມີໜ້າເຊັ່ນນັ້ນ.”

ທ່ານນາງ ອາເດີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກຜູ້ນຳໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ “ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງກາຍຄອບຄົວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຂອງພວກເຮົາເອງ” ເວລາທີ່ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.

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