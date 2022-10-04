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ວັນອັງຄານ, 04 ຕຸລາ 2022
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ອອສເຕຣເລຍ ກໍານົດການລົງໂທດເພີ້ມເຕີມຕໍ່ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການຜະນວກເອົາພູມິພາກຂອງຊາວ ຢູເຄຣນ

ໂຕອັກສອນຢາງທີ່ຈັດລຽງເປັນລະບຽບ ແລະອ່ານວ່າ "ການລົງໂທດ" ຕັ້ງໄວ້ຢູ້ທາງໜ້າຂອງທຸງທີ່ມີສີຂອງທຸງອອສເຕຣເລຍ ແລະທຸງ ຣັດເຊຍ ໃນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022. (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)

ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຮອບ​ໃໝ່​ຕໍ່ຣັດເຊຍ ​ຍ້ອນມົສກູ​ກ່າວ
ອ້າງ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຮວມ​ເອົາ 4 ​ເຂດ ​ຂອງຢູເຄຣນ ມາເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງ​ດິນ​ແດນຕົນ. ມີການວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆດ້ານການເດີນທາງ ແລະການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ ໃສ່ກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະໜັບສະໜູນຈາກ​ຣັດ​ເຊ. ພວກ​ນັກ​ປຸກ​ລະ​ດົມ ພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອສເຕຣເລຍ ສະໜອງອາວຸດເພີ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຕໍ່ ຣັດເຊຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການລົງໂທດຕ່າງໆໃນຮອບໃໝ່ໂດຍປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ 28 ຄົນເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍ. ລັດຖະບານໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຜ່ານການລົງປະຊາມະຕິແບບ “ຫຼອກລວງ”ແລະບິດ​ເບືອນຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ.

ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ​ຂົງ​ເຂດທັງ 4 ແຫ່ງຂອງ​ຢູເຄຣນ ລວມທັງເຂດດອນເນດສ໌ແລະ ລູຮານສ໌ ຈະກາຍມາເປັນດິນແດນຂອງ ຣັດເຊຍ.

ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍາໜິຕິຕຽນ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບການຜະນວກເອົາດິນແດນດັ່ງກ່າວ ຂອງຢູເຄຣນ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຣີຊາດ ມາເລສ (Richard Marles) ບອກກັບນັກຂ່າວໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ພວກເຂົາເຮັດຜິດກົດໝາຍ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ການຮຸກຮານທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນ ແມ່ນການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີສຸດ, ຜິດຕໍ່ພື້ນຖານຂອງກົດລະ ບຽບສາກົນ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການເຮັດແບບນັ້ນ.”

ກຸ່ມປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຍັງຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດ ຖະບານແຄນເບີຣາຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເພີ້ມ​ຕື່ມແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ.

ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສະ​ໜອງລູກສອນໄຟ ແລະຍານພາຫະນະ​ຫຸ້​ມເກາະບຸສມາສເຕີ້ (Bushmaster) ຈໍານວນນຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ.

ທ່ານສະເຕຟານ ໂຣມານຽວ (Stefan Romaniw), ປະທານຮ່ວມກ່ຽວກັບອົງກອນປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນຕ່າງໆ ຂອງສະຫະພັນອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານ ແລະການລົງໂທດທາງເສດທະກິດ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ແຈ່ມແຈ້ງເຖິງປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລ້ວ, ເຊິ່ງ ທ່ານໂຣມານຽວ ກ່າວວ່າ:

“ຍານພາຫະນະບຸສມາສເຕີ້ກໍາລັງຈະເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນ? ສີ່ງທີ່ມັນໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຟື້ນຟູດິນຂອງ ຢູເຄຣນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນັ້ນ. ໃນຕອນເຊົ້ານີ້, ບຸສມາສເຕີ້ ກໍາລັງແກ່ລົດຖັງຂອງຣັດເຊຍ. ຄໍາຖາມທີ່ວ່າເປັນການລົງໂທດ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນດີຕ້ອນຮັບຈາກປະຊາຄົມໂລກ, ເພາະລາວຄືສານຜິດ.”

ແຟ້ມ-ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້ໂດຍກອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ເປີກເຜີຍໃຫ້ເຫັນລົດຫຸ້ມເກາະບຸສມາສເຕີ ຂອງກອງທັບອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຖະໜົນ ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດການຝຶກແອບ, ເມື່ອວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021, ໃນເມືອງທາວສວີລ (Townsville), ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ແຟ້ມ-ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້ໂດຍກອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ເປີກເຜີຍໃຫ້ເຫັນລົດຫຸ້ມເກາະບຸສມາສເຕີ ຂອງກອງທັບອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຖະໜົນ ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດການຝຶກແອບ, ເມື່ອວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021, ໃນເມືອງທາວສວີລ (Townsville), ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.

ອອສເຕຣເລຍໄດ້​ທຳການລົງໂທດຕໍ່ສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ ແລະພວກ​ຜູ້​ນຳທາງດ້ານການເມືອງ ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ນໍາທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ, ລວມທັງ ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ.

ຣັດເຊຍ ດໍາເນີນການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການເອົາລາຍຊື່ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນຢູໂຣບ ລວມທັງສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ “ບໍ່ເປັນມິດ” ຂອງພວກເຂົາ.

ອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຕໍ່ສານຍຸຕິທໍາສາກົນ ຫຼື ICJ ໃນການສະໜັບສະໜຸນກໍລະນີທີ່ປະເທດ ຢູເຄຣນ ຟ້ອງຮ້ອງຣັດເຊຍ ​ໃນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບປະເທດອື່ນໆ ລວມມີ ນິວຊີແລນ, ເດັນມາກ ແລະປະເທດສະເປນ.

ສານຍຸຕິທໍາສາກົນ ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ຍຸຕິການຮຸກຮານຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ແລະກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທາງ ICJ ບໍ່ເຫັນຫຼັກຖານໃດໆ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນເຫດຜົນ ໃນການກໍ່ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ.

ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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