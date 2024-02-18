ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ຮອງກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງມູນຄ່າກວ່າ 60 ຕື້ໂດລາໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດ້ານປ້ອງກັນປະເທດກໍປະຕິຍານວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກີຢິບ ດົນເທົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່. ແຈັຟ ແຊລດິນ ນັກຂ່າວດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆໄປໃຫ້ຢູເຄຣນນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາ ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ເຕືອນຣັດເຊຍຢ່າໄດ້ເພີ້ມຄວາມຫວັງຂອງຕົນຂຶ້ນໄປຫຼາຍກວ່ານີ້.
“ຢູເຄຣນຈະບໍ່ຍອມຈຳນົນ ແລະພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ທ່ານອອສຕິນ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມ ທາງອອນລາຍນ໌ ຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ປະສານງານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງໃນເວລາ ນີ້ ກໍແມ່ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດແລະປືນໃຫຍ່ເພີ້ມຕື່ມ.
“ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຂອງວັງເຄຣັມລິນ ແມ່ນຈະແຈ້ງເປັນພິເສດ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມລະດູໜາວອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ກຳລັງຂອງປູຕິນ ໄດ້ຍິງຖະຫຼົ່ມ ຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງໃສ່ຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະໂດຣນ
ຂອງອີຣ່ານ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນຍັງໄດ້ສົ່ງສານ ເບິ່ງຄືວ່າແນໃສ່ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທີ່ສະມາຊິກສະພາບາງທ່ານ ຍັງມີຄວາມລັງເລໃຈ ທີ່ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນແກ່ຢູເຄຣນ.
“ສຳລັບຜູ້ຄົນທີີ່ມີຫຼັກການແລະຈິດສຳນຶກຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ການຢືນຢູ່ທາງຂ້າງໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ພວມທຳການສູ້ລົບເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ.”
ໃນຂະນະທີ່ 50 ກວ່າປະເທດປະຊຸມກັນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຈ້ອນແຂນເສື້ອແລະເລີ້ມເຮັດວຽກ.
As U.S. lawmakers continue to haggle over a bill to send more than $60 billion in security aid to Ukraine, top defense officials are vowing to back Kyiv as long as it takes. VOA National Security Correspondent Jeff Seldin reports.
The United States has not sent Ukraine any aid packages since late December. But Defense Secretary Lloyd Austin warns Russia should not get its hopes up.
"Ukraine will not surrender, and neither will we.”
Austin, leading a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group, says the immediate focus is on Kyiv’s need for more air defense and artillery.
“The Kremlin's cruelty is especially clear during another winter of war. Putin's forces brazenly bombard Ukraine's cities with ballistic missiles and Iranian drones.”
Austin also shared a message, seemingly directed at the U.S. House of Representatives, where some lawmakers have so far balked at approving more aid for Ukraine.
“For people of principle and governments of conscience, standing aside while Ukraine fights for its very existence is not an option.”
As for the more than 50 nations meeting to support Ukraine, the U.S. defense secretary says it’s time to roll up their sleeves and get to work.
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