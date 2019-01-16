ທ່ານວິລລຽມ ບາຣ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລືອກໃຫ້ເປັນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງ
ອີກໃນວັນພຸດມື້ນີ້ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານຈະປົກປ້ອງໄອຍະ
ການພິເສດທີ່ສືບສວນເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍຈາກຄວາມກົດດັນທາງດ້ານ
ການເມືອງ.
ຢູ່ໃນການປາກົດໂຕເທື່ອທຳອິດຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສະພາສູງນັ້ນ ທ່ານບາຣ ຍັງ
ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາ ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ລະບຸການສືບສວນ ໂດຍກຸ່ມ ວົງໃນຂອງ
ທ່ານ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບມົສກູນັ້ນວ່າ ເປັນການ “ຊອກຈັບຜິດ.”
ທ່ານບາຣ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ໄອຍະການພິເສດທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ຈະພົວ
ພັນກັບການຊອກຈັບຜິດແລະທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ອຍ ໃຫ້ການສືບ
ສວນດຳເນີນໄປຕາມທິດທາງຂອງມັນ ແລະຜົນອອກມາ ກໍຄວນໃຫ້ ສາທາລະນະຊົນ
ແລະລັດຖະສະພາຮູ້.
ທ່ານບາຣກ່າວວ່າ ໄອຍະການພິເສດສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເລີກກໍຕໍ່ເມື່ອ ມີສາ
ເຫດທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ ແລະເປັນເລື້ອງ “ທີ່ຄິດບໍ່ເຖິງ” ທີ່ທ່ານມັລເລີຈະ “ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະພາ
ໃຫ້ເກີດເປັນສາເຫດທີ່ດີ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຮັດໄດ້ກ່າວຢ້ຳຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງບົດບາດ
ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳແລະໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບການ
ມັກປະນາມຂອງທ່ານທຣຳຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ທ່ານນາງດາຍແອນ ຟາຍສໄຕນ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກ
ລັດຄາລີຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມີຄວາມສຳຄັນທີ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸ
ຕິທຳຄົນຕໍ່ໄປ ມີຄວາມສາມາດ ຕ້ານຢັນຄວາມກົດດັນຢ່າງແຂງຂັນບໍ່ ວ່າຈະມາຈາກ
ລັດຖະບານ ຫຼືລັດຖະສະພາ. ທ່ານຕ້ອງມີກຽດ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມກ້າຫານ
ບອກປະທານາທິບໍດີວ່າ “ບໍ່” ບໍ່ວ່າຈະມີສິ່ງທີ່ຕິດຕາມມາໃດໆ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດເວີມັນທ໌ ທ່ານແພຕຣິກ ເລຮີ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບ
ການຢືນຢັນ ປະທານາທິບໍດີ ຈະຄາດໝາຍທ່ານ ເຮັດວຽກສັ່ງການຈາກທ່ານ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າເກືອບສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະຂ້າມເສັ້ນຢູ່ຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ.”
ທ່ານບາຣ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເປັນອິດສະຫຼະ ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ຢູ່ໃນທ່າທີຂອງຊີວິດ ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ເປັນຫ່ວງ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕິດຕາມມາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າຜິດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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