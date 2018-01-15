ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຈີນ ແລະບັນດາປະເທດ ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຮັບຮອງເອົາແຜນການສະບັບໃໝ່

ນາຍົກລັດຖະມັນຕີຈີນ ທ່ານ ລີ ເກີຈຽງ (ກາງ) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ຜູ້ນໍາ ຫ້າປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ຈີນ ແລະ 5 ປະເທດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາສະບັບໃໝ່
ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ທີ່ໄດ້ມີການປ່າວ​ປະກາດເປັນຢ່າງໃຫຍ່ ​ແຕ່​ວ່າ ມີ​ລາຍ​ລະອຽດໜ້ອຍຫລາຍ​ນັ້ນ ຈີນ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ແຜນ​ພັດທະນາຫ້າ​ປີ​ຂອງ​ຕົນ ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ
​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ທີ່​ເປັນແມ່ນໍ້າສາຍ​ສໍາຄັນ ​ແລະ​ມີ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ
​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​.

ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາ​ຂອງ​ຫ້າ​ປະ​ເທດ ​ຢູ່​ເຂດແມ່​ນໍ້າຂອງຕອນ​ລຸ່ມ ຊຶ່ງລວມ​ມີ​ກໍາປູ​ເຈຍ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ, ​ໄທ ​ແລະ​ລາວ​ ​ໄດ້ພົບ​ກັບທ່ານ ຫລີ ​ເຄຈຽງ (Li Keqiang) ນາຍົກ ລັດຖະ
ມົນຕີຈີນ ຢູ່​ພະລາດ​ຊະ​ວັງ​ສັນຕິພາບ (Peace Palace) ​ໃນ​ນະຄອນ​ພະນົມ​ເປັນ ​ໃນ
ວັນ​ພຸດ​ອາທິດແລ້ວນີ້ ​ຊຶ່ງ​ເປັນກອງປະຊຸມ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມືໃນ​ເຂດ​ແມ່ນໍ້າ ລ້ານ​ຊ້າງ
ກັບ​ແມ່​ຂອງ ຫລື LMC ຄັ້ງທີ​ສອງ ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ​ຫລີເຄຈຽງ ທີ່​ມີ​ປະ​ເທດ​ຕັ້ງຢູ່​ຕອນ​ເທິງ​ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າ​ ທີ່​ເອີ້ນກັນໃນຊື່ພາສາຈີນ​ກາງ
ວ່າລ້ານ​ຊ້າງນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ​ໃນນາມທີ່​ເປັນ​ປະທານ​ປະ​ຈໍາ ຂອງອົງການ LMC ທີ່​ຫາກໍ່ຕັ້ງ
ຂຶ້ນມາ​ໃໝ່ໆ ຈີນ​ຈະ​ນໍາ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດມາ​ໃຫ້​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ທຸກ​
ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ກ່າວຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ​ຫຍັງ​ນັ້ນວ່າ "ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​
ຂົງ​ເຂດ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ຫລື ລ້ານ​ຊ້າງ (Lancang) ບໍ່​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ເວົ້າ​ແຕ່​ປາກຊື່ໆ,
" "ພວກ​ເຮົາ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ກ່ຽວກັບ​ຫລັກການ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​
ໃຫ້​ຄວາມ​ນັບຖື​ຊຶ່ງ​ກັນ ​ແລະ​ກັນ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ພິຈາລະນາຕໍ່ກັນໃນ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະ
ນາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ແບບ​ສະເໝີພາບ.”

ແຜນການ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນີ້ ແມ່ນ​ກວ້າງ​ຫຼາຍ ຊຶ່​ງ​ໄດ້​ກວມ​ເອົາເກືອບ
ໝົດທຸກ​ດ້ານ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ຈຸດປະສົງ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​
ນຶ່ງ ​ແລະ​ກໍ​ບໍ່ປາກົດ​ວ່າ​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ອັນໜັກ​ແໜ້ນ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ ທີ່ເກີດ
​ມາ​ຈາກ​ການ​ກະທໍາ​ຂອງຜູ້​ຄົນທີ່​ນັບມື້ນັບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ລະບົບ​ແມ່​ນໍ້າ​ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ສ່ວນທ່ານ​ຮຸນ​ເຊ​ນ (Hun Sen) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ
​ວ່າ ສູນ​ກາງ​ຕ່າງໆ ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານຊັບພະ ຍາກອນ​ນໍ້າ​ແລະ
​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ພ້ອມ​ທັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ສ້າງ ​ສູນ​ກາງ​ສຶກສາກ່ຽວກັບ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ໃນ​ລະດັບ
​ໂລກ ​ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດຫຍັງຕື່ມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

​ອົງການ LMC ຊຶ່ງໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2015 ພາ​ຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ແມ່ນເປັນຄູ່​ແຂ່ງ ຂອງຄະນະ​ກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ຫຼື MRC ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນທີ່
ຈີນ​ເປັນພຽງຄູ່​ສົນທະນາ ​ແລະດັ່ງນັ້ນຂໍ້ສະເໜີສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັ້ນຈາກການຖືກບັງຄັບ ມາຈົນເທົ່າປັດຈຸບັນນີ້.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ອົງການ MRC ​ໄດ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕິໂດຍບາງຄົນວ່າ​ ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແລ້ວເປັນ ​ສະ​ຖາ
​ບັນ​ທີ່​ບໍ່ອິດທິພົນພຽງພໍ ​ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ​ຮັກສາ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ແລະກາງຕໍ່​
ບັນດາ​ໂຄງການທີ່​ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະຍັງບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເທື່ອທີ່​ສະ​ເໜີແນະວ່າ ອົງການ
LMC ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງ​ໃດເລີຍ.

ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການເຫັນ​ວ່າ ​ນີ້ເປັນ​ກົນ​ໄກ​ອີກຢ່າງນຶ່ງ ເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ
ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ໂຄງການນຶ່ງແລ້ວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງທີ່ເປັນນະໂຍບາຍ

ຕ່າງປະເທດ ອັນເປັນລາຍ​ເຊັນ ຂອງຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ​ຄຸນຄ່າ
ຂອງສັນຕິພາບ ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.

​ແຕ່​ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​ຫົກ​ປະ​ເທດ​ ໃນທາງປະຫວັດສາດແລ້ວ ​ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີຄວາມ
ສຳພັນທີ່ດີ ​ແລະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຈີນໃນ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃສ່​ແມ່​ນໍ້າຂອງ
ເອງນັ້ນ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ໃຫ້​ທຶນແກ່​ໂຄງການທີ່ຄ້າຍ​ຄື​ກັນຢູ່​ຕອນລຸ່​ມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ​ແມ່ນຂົ່ມຂູ່
ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕືງ ລະຫວ່າງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ທີ່​ຕ່າງກໍ​ອາ​ໄສແມ່ນ້ຳ
ສາຍນີ້​ຮ່ວມ​ກັນ.

​ແມ່​ນໍ້າ​ທີ່ຍາວ​ກວ່າ 4,000 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ເປັນແຫຼ່ງຫາປາ​ນ້ຳຈືດ ທີ່​ໃຫຍ່​ໃນ​ໂລກ ​ແລະໃຫ້
ການລ້ຽງດູ​ແກ່ຜູ້ຄົນ​ຈຳ​ນວນ 60 ລ້ານ​ຄົນ.

ກະແສຂະນາດນ້ຳແຮງ​ຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ເອົາຊະນະການປ່ອຍນ້ຳຂອງຕົງ​ເລ​ສາ​ບ
ໃນກຳປູ​ເຈຍ​ເປັນ​ເວລາ​ຫົກ​ເດືອນ​ຕໍ່​ປີຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂັ້ນຕອນທີ່ພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຄືນ ທີ່​ບໍ່
​ພົບ​ເຫັນຢູ່​ແຫ່ງໃດໃນ​ໂລກ ຊຶ່ງກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້ການ​ມີ​ການ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍພັນປາແລະ​ຊີວະ
ນາໆພັນ ໂດຍທົ່ວໄປ.

ຈາກນັ້ນ​ ມັນກໍໄດ້ໄຫລ​ຜ່ານເຂດສາມຫລ່ຽມ​ປາກ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງເປັນເຂດການ​ຜະລິດ
ທີ່​ມີຊື່​ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ບ່ອນ​ທີ່​ນໍ້າ​ທະເລ​ໄດ້ໄຫຼຍູ້ເຂົ້າມາເພີ້ມຂຶ້ນແລະ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ
ທີ່​ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງ​ໃນປີ 2016 ພາໃຫ້ຈີນ​ ສະ​ແດງ​ອຳນາດ​
ຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ​ການ​ເປີດ​ປະຕູ​ເຂື່ອນປ່ອຍນ້ຳ ​ເພື່ອ​ບັນ​ເທົາ ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​
ເພື່ອນ​ບ້ານ.

ຈີນ​ໄດ້​ສ້າງແປດ​ເຂື່ອນ​ໄປ​ແລ້ວ​ໃສ່່ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອີກ 20 ​ກວ່າເຂື່ອນ ກຳລັງ
​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້ການ​ກໍ່ສ້​າງ ຫລື​ກຳລັງວາ​ງ​ແຜນ​ໃນແຂວງ​ຢູນານ ທິ​ເບ​ດ ​ແລະ​ຈິງໄຮ່ ອີງ​ຕາມ​ອົງການແມ່ນໍ້າ​ສາກົນ.

ປະ​ເທດ​ລາວ ທີ່​ວາງ​ແຜນຈະເປັນ​ “ໝໍ້​ໄຟ​ເອ​ເຊຍ” ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ ກຳລັງ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ສ​ອງ
​ແຫ່ງ​ທີ່ສຳຄັນໃສ່​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ ທີ່ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້​ງກັນ ​ໃນ​ຂະນະພວມ​ກະກຽມເຂື່ອນ​ທີ​ສາມ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊາ​ຕໍ່ການ​ປະ​ທ້ວງຂອງປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ທີ່ອົງການ MRC ​ແລະ​ຍັງ​ມີ​ອີກຫຼາຍເຂື່ອນ ພວມຢູ່ໃນການວາງແຜນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ​ກຳປູ​ເຈຍ​ຫາ​ກໍ​ເສັດ​ສິ້ນການ​ສ້າງເຂື່ອນເຊສານ 2 ຊຶ່ງເປັນສາຂາຂອງ
ແມ່ນ້ຳຂອງ ພ້ອມ​ດ້ວຍການສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໃຫຍ່ໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ​ທີ່​ແຊມ​ບໍ ​ຊຶ່ງໄດ້​ວາງແຜນ
ໄວ້ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ທ່ານ​ນາງ​ມໍຣີນ ​ແຮຣິສ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ​ແມ່​ນໍ້າ​ສາກົນເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ອາ​ຄະ​ເນກ່າວ
​ວ່າ​ ບັນດາ​ປະຊາ​ຄົມ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ແລະປະ​ເທດ​ລາວ ​ມີລາຍ​ງານວ່າ ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກບາງເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີແລ້ວ ໂດຍ ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​
ເປັນ​ທາງ​ການ ຫລືແກ້ໄຂໃດໆ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ລະຫວ່າງ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ບັນດາ​ເຂື່ອນ​ທີ່ຢູ່​ຕອນເທິງ
ຂອງແມ່​ນໍ້າ​ ໄດ້​ປ່ຽນແປງທຳ​ມະ​ຊາດໃນການ​ໝູນວຽນຂອງແມ່ນໍ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ​
ແລະຕັນດິນຝຸ່ນໄວ້ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະການຫາປາທີ່ຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ
ລົງມາ.”

ການສຶກສາ​ໃນ​ປີ 2009 ​ໂດຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິທະຍາສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ 11 ເຂື່ອນ ທີ່ວາງ ແຜນໃສ່ແມ່​ນໍ້າຂອງ
​ແລະ 78 ເຂື່ອນ ທີ່ວາງແຜນໃສ່ແມ່ນ້ຳສາຂາ​ນັ້ນ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ ​ໝູ່ປາທັງໝົດຈະຫລຸດ
ລົງ 51 ​ເປີ​ເຊັນ​.

ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ ລີ ເກີຈຽງ ລະຫວ່່າງການເປີດ ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ ກັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ.
ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ ລີ ເກີຈຽງ ລະຫວ່່າງການເປີດ ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ ກັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ.

ຈີນ​ໄດ້​ປະກາດໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຫລາຍ​ພັນ​ລ້ານໂດ“ສ ແກ່​ ​ໂຄງການ
ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ​ຜ່ານທາງອົງການ LMC.

ທ່ານອຽນ ​ແບ​ດ ຮອງ​ສາ​ດສະ​ດາ​ຈານ​ພູມສາດທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ວິສຄອນ​ຊີ​ນ ​ທີ່
ເມືອງແມ​ດີ​ສັນ ຊຶ່ງໄດ້​ສື​ກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ມົງ​ຢູ່ໃນ​ແມ່​ນໍ້າຂອງກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ
​ທີ່ບັນດາ​ສະມາຊິກຂອງອົງການ LMC ອາດຈະພາກັນ​ດີ​ໃຈ ​ຮັບເອົາ​ເງິນ​ຈີນ ​ໂດຍໄດ້
​ຮັບ​ການ​ນັບຖື​ໃນໄລຍະຍາວ ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມືນັ້ນ ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສັບ ສົນ​ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ເວລາ​ຈະ​ບອກໄດ້​ວ່າຈີນ​ວ່ອງ​ໄວ​ຫຼາຍປານ​ໃດ ​ໃນ​
ການຈັດ​ຕັ້ງ​ກົນ​ໄກ​ຢູ່​ຂົງ​ເຂດ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຕັມໃຈຫຼືບໍ່ທີ່ຈະ​ຍິນ​ຍອມມອບອຳນາດ​ຫຼາຍ
ສົມຄວນ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າອິດທິພົນສຳລັບ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ ການສະໜັບສະໜູນ​ຂໍ້ລິ​ເລີ້ມດັ່ງກ່າວ.”

ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການ​ພັດທະນາຂອງ​ຈີນ​ໄດ້ລາມໄປ​ສູ່​ບັນດາ​ປະ​ເທດຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ​
ວ່່າ​ປະ​ເທດລາວ ທີ່​ມັກວາດ​ພາບ​ວ່າ ບໍ່ສາມາດຢຸດ​ໄດ້ ບ່ອນ​ທີ່​ຄວາມ​ຈິງນັ້ນ ແມ່ນຄວາມ
​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ໃນ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ ​ທີ່​ເປັນສຳນວນອຳນາດແຮງ​ພັກ​ດັນທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ໂຄງ
ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຈະ​ລົ້ມ​ແຫລວນັ້ນ.

ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງຈີນ ກຳລັງລ່ອງຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃກ້ກັບສາມຫລ່ຽມຄຳ ລະຫວ່າງມຽນມາ ແລະລາວ.
ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງຈີນ ກຳລັງລ່ອງຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃກ້ກັບສາມຫລ່ຽມຄຳ ລະຫວ່າງມຽນມາ ແລະລາວ.

“ນີ້ິ​ແມ່ນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ຂອງຄວາມ​ບອບ​ບາງ ທີ່ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ມີ​ມັກ​ຫລົງ​ລືມ.
ວິ​ທີດັ່ງກ່າວ​ທີ່​ຈີນຍົກ​ເວທີ​ສ​ະ​ແດງ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ບາງ​ເທື່ອ​ເວົ້າ​ໂຍກ
ເກີນ​ໄປ.”

​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຶ່ງ​ໃນຈຸດປະສົງທີ່​ສັບຊ້ອນຂອງຈີນ​ໃນຂົງ​ເຂດ ຄື​ຄ້ຳປະກັນການ​ສະໜັບສະ
ໜູນ ຫລື​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ກໍການໝົດໄປໃນການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດເກືອບ
ທັງໝົດຂອງຕົນໃນທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ກຳປູ​ເຈຍທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມອົງການ LMC ໄດ້​ໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູ​ນຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ ຕໍ່​ກາ​ນອ້າງເອົາກຳມະສິດ​ຂອງຈີນ
ແຕ່ປະເທດ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ​ວ່າຫວຽດນາມ ຍັງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ຂົມ​ຂື່ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG