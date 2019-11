ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ສົ່ງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ໄປ​ຮ່ວມ ກອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນຕໍ່​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ຖ​າ​ນະທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ພາ​ຄີ​ທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, Patsy Widakuswara ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຢູ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ​ນັ້ນ ການ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕຂອງ​ຄົນແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫລາຍ. ຢູ່​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ ແລະ ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມ ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຮອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຫລື​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ຮ່ວມ​ເລີຍ.

ໂດຍປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ພິ​ທີ​ການ​ທາງ​ການ​ທູດ, ບັນ​ດາຜູ້​ນຳ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດກັບອາ​ຊຽນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕົນ ໄປ​ພົບ​ກັບ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ໂອ​ໄບ​ຣ​ແອັນ (Robert O'Brien) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດນີ້.

ທ່ານ ໂອ​ໄບ​ຣແ​ອັນກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ຢາກ​ຮັບ​ປະ​ກັນກັບບັນ​ດາ​ທ່ານໄດ້​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຂງ​ແກ່ນ ທັງ​ຢູ່ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ ແລະ​ໃນການ​ກະ​ທຳຕໍ່ເພື່ອ​ນ​ມິດ, ຕໍ່​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ​ຄູ່​ພາ​ຄີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຊຽນ​."



ທ່ານ ໂອ​ໄບ​ຣແ​ອັນ (O'Brien) ໄດ້​ຍື່ນ​ການເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງທ່ານທ​ຣຳ ໃຫ້​ແກ່ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳຂອງ​ປະ​ເທດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ເພື່ອ​ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ ໃນສະ​ຫະ​ລັດ​ ໃນ​ປີ​ໜ້າ.

ທ່ານໄບ​ຣ​ອັນ ຮາດ​ດິງ, (Brian Harding) ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ສຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ​ສາ​ກົນໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນນັ້ນຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ. ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດອັນ​ນຶ່ງ​ຢູ່ໃນການ​ທີ່ມີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ເພື່ອ ເດີນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່ເຖິງ​ເວ​ລານັ້ນ, ບັນ​ດາ​ພວກ​ຕຳ​ໜິກໍເວົ້າ​ວ່າ ຄວາມ​ຄິ​ດ​ເຫັນ​ຂອງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນແມ່ນ​ໄດ້​ຂາດຫາຍ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຈ​ລ​ະຈາລະ​ດັບ​ຂົງ​ເຂດ ລວມ​ທັງ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີທີ່​ຈີນ​ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມນັ້ນ.



ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃໝ່ ທີ່​ໄດ້​ລິ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ປັກ​ກິ່ງ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ດັ່ງ​ກ່າວ. "ການ​ເປັນພາ​ຄີ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຮອບ​ດ້ານຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດ" ຫລື RCEP ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ໜ້ານີ້. ມັນ​ຈະ ...… ກວາມ​ເອົາ 1/3 ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ​ຂອງ​ໂລກ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນຂອງ​ໂລກເກືອບ ຮອດ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງຂອງ​ໂລກ.



ທ່ານ ລີ​ ຢູເຈງ (Yucheng), ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ກ່າວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຈີນ​ກາງວ່າ:

"ແນ່ນອນມັນ​ຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ ຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ທົ່ວຂົງ​ເຂດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ການ​ຄ້າ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ."



ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຫລາຍ​ຝ່າຍ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຄື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ​ກ້າວ​ໜ້າສຳ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ຂ້າມ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ກໍ​ໄດ້ກ້າວ​ໄປ​ຂ້າງໜ້າ​ໂດຍ​ປາດ ​ສ​ະຈາກການ​ກ່ຽວ​ພັນ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນເຊັ່ນ​ກັນ.



ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ​ມັກ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຫລາຍກວ່າ ຫລາຍ​ຝ່າຍ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ເຫັນ​ມີ​ການ​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອັນ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນນັ້ນ​.

ທ່ານຮາດ​ດິງ, ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ສຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ​ສາ​ກົນໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ອີກວ່າ:

"ຍີ່​ປຸ່ນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະເຈ​ລະ​ຈາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສອງ​ຝ່າຍ ແບບບໍ່​ຟ້າວ​ຟັ່ງທີ່​ສຸດເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້. ຫວຽດ​ນາມ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ປາ​ກົດ​ວ່າອາດຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມສົນ​ໃຈຫຍັງເລີຍ. ຟີ​ລິບ​ປິນ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ​ໃຈ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາ​ກັນ​ເບິ່ງ​ວິ​ທີ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ​ຄູ່​ພາ​ຄີ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ທີ່​ສຸດຂອງ​ຕົນ, ກາ​ນາ​ດາ, ເມັກ​ຊິ​ໂກ, ຢູ​ໂຣບ, ເກົາ​ຫລີ, ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າກໍ​ບໍ່​ຢາກ​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຍັງ​ກັບເລື້ອງ​ນີ້."



ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ຈີນສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳຂອງ​ປະ​ເທດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ເປັນ​ຫ່ວງ…



… ໂດຍ​ທີ່ມີ​ບາງ​ທ່ານ​ກໍສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ອອກ​ມາ​ຢ່າງ​ແຮງກວ່າຄົນ​ອື່ນ. ທ່ານ ມະ​ຫາ​ເທຍ ໂມຮໍາ​ມັດ (Mahathir Mohamad), ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ເວົ້າ​ວ່າ:

"ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄດ້​ພຽງ​ສອງ​ສະ​ໄໝ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສະ​ນັ້ນ ເວົ້າ​ແບບ​ຂີ້​ຮ້າຍ​ສຸດ​ກໍ​ແມ່ນ ເລື້ອງນີ້​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ມີ​ໄປ​ອີກ 5 ປີ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ."

President Donald Trump sent a low-ranking delegation to important summits with Southeast Asian leaders this week, triggering concerns about Washington's commitment to the region as a strategic partner. White House Correspondent Patsy Widakuswara has the story.

On the world stage, showing up matters. At this week's East Asia and ASEAN Summits, President Trump did not attend nor did he send his Vice President or Secretary of State.



Adhering to diplomatic protocol, Southeast Asian leaders did not show up for the US-ASEAN meeting either, sending their foreign ministers to meet National Security Adviser Robert O'Brien, Trump's special envoy for the summits.



Robert O'Brien, U.S. National Security Adviser:

"As he said in his letter, President Trump wants to assure you of the rock solid American commitment in word and deed to our friends, allies and partners in ASEAN."



O'Brien extended Trump's invitation to Southeast Asian leaders to a summit in the U.S. early next year.



Brian Harding, Center for Strategic and International Studies:

"I'm sure they'll take the the invitation seriously. There is an interest in the United States being more deeply engaged, and for making a joint trip to the United States."



Until then, critics say Washington's viewpoint is missing on regional negotiations including on free trade, where China is dominating.



A new economic agreement initiated by Beijing is underway at the summit. The "Regional Comprehensive Economic Partnership" or RCEP is expected to launch next year. It will ...

… account for a third of global gross domestic product and nearly half the world's population.



Le Yucheng, Chinese Vice Foreign Minister:

"It definitely will play a crucial role in promoting regional economic integration and cooperation across the board especially on trade and investment."



Another multilateral deal, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, is also moving along without Washington.



The Trump administration prefers bilateral trade agreements, but has not yet struck any in the region.



Brian Harding, Center for Strategic & Internatl. Studies:

"Japan has really slow walked the bilateral trade negotiations as much as they can. Vietnam who seemed to be a possibility is just not interested. The Philippines is not interested. They look at how the United States has treated its closest allies and partners, Canada, Mexico, Europe, Korea, and they don't want anything to do with it."



Meanwhile the trade war between the U.S. and China continues to worry ASEAN leaders…



… with some expressing their opinion more strongly than others.



Mahathir Mohamad, Malaysian Prime Minister:

"America allows only two terms to each president. So at the very worst, this is going to go on for another five years. If he wins."