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ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ໃຫ້ອາຊຽນ ​ຮັບ​ຮອງເອົາ ການ​ຫ້າມ​ນຳ​ເຂົ້າ ຂີ້​ເຫຍື້ອ ​ປ​ລາ​ສ​ຕິກ

ເດັກ​ນ້ອຍ ຫຼິ້ນ​ຢູ່ກອງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ປ​ລາ​ສ​ຕິກ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້າ ​ໃນ​ເມືອງ ໂມ​ໂຈ​ເກີ​ໂຕ, ແຂວງ ຈາ​ວາ ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ອິ​ນ​ໂດເນ​ເຊຍ. 19 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຈາກ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າ ນຳສະເໜີເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ກ່ອນກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສຳຄັນໃນ ບາງກອກ ກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອ ປລາສຕິກ
ແລະ ເຄື່ອງ ອີເລັກໂທຣນິກ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນ “ບ່ອນຖິ້ມຂີ້
ເຫຍື້ອ” ຂອງໂລກ.

ປ​ະ​ເທດ ໄທ, ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ຂອງ ສະ​ມາ​ຄົມປະ​ຊາ​ຊາດ ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​
ອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ, ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ນຳຈາກກຸ່ມ 10 ປະເທດ
ນັ້ນ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດເລີ່ມຕົ້ນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມມື ຮ່ວມ
ໃຈ ກ້າວໄກ ຍືນຍົງ.”

ແຕ່​ກຸ່ມ​ສິດ​ທິ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເຫັນ​ວ່າ​ມີການລະ​ເລີຍ​ໃນ​ວາ​ລະ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ປະ​ຈຳ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອົງ​ການ Greenpeace ທ່ານ ທາ​ຣາ ບົວ​ຄຳ​ສ​ຣີ
ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນ ບາງກອງ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ
“ພວກເຮົາຂ້ອນຂ້າງຈະຕົກໃຈ ແລະ ຜິດຫວັງໜ້ອຍນຶ່ງ ເພາະວ່າ ບັນຫາ ກ່ຽວກັບ
ການຄ້າຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ພາກພື້ນກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນໂຕະປະຊຸມ.”

ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ຜັກ​ດັນ ເພື່ອຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄື້ນ​ຂອງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ປ​ລາ​ສ​ຕິກ
ທີ່ພັດເຂົ້າໃນທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດຂອງພາກພື້ນ. ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະຮັບຮອງ
ເອົາຖະແຫຼງການ ບາງກອກ, ເຊິ່ງແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທຳອິດ ທີ່ຈະປາບປາມຂີ້ເຫຍື້ອ
ໃນນ້ຳ, ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ທາ​ຣາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ.”

ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ ຈີນ ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ
ປລາສຕິກ ຂອງໂລກ, ຮັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຂອງໂລກເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ, ປະມານ 9 ລ້ານໂຕນ,
ເຊິ່ງສູງທີ່ສຸດໃນປີ 2012, ອີງຕາມອົງການ Greenpeace.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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