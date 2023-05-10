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ເອເຊຍ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງໃນມຽນມາ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ກາງ, ຢືນ​ຢູ່ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳທ່ານ​ອື່ນໆ​ ຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ​ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອ​ຮັບ​ຟັງ​ເພງ​ຊາດ​ອາ​ຊຽນ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ຢູ່​ເມືອງ ລາບວນ ບາໂຈ, ປະ​ເທດ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ວັນ​ທີ 10 ພຶດສະພາ 2023

ຜູ້ນຳສະມາຊິກທີ່ຫ້າວຫັນຂອງສະມາຄົມ​ບັນ​ດາປະຊາຊາດ​ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 9 ປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງໃນມຽນມາ ໃນມື້ທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເປັນເວລາ 2 ມື້ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.

“ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຫຼາຍຕໍ່​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່​ໃນ​ມຽນມາ​ ແລະ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢຸດຕິ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ທຸກ​ຮູບ​ແບບ ​ແລະ​ການ​ໃຊ້​ກຳລັງ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສະໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ​ແລະທັນ​ເວລາ ​ແລະ​ລວມເຖິງການ​ເຈລະຈາ​ລະດັບ​ຊາດໃນ​ທັນທີ,” ບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການ ຈາກເມືອງລາບວນ ບາໂຈ (Labuan Bajo) ໃນເກາະຟລໍເຣສ (Flores) ທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ມຽນມາ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທະຫານ​ໄດ້​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ລັດຖະບານ​ທີ່ມາຈາກການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຕາມລະບອບປະຊາທິປະ​ໄຕ​ ຂອງ​ທ່ານ​ນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ (Aung San Suu Kyi) ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ປີ 2021.

ການ​ກໍ່​ລັດຖະປະຫານ ໃນທັນທີທັນໃດ ໄດ້​ພາໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານທະຫານ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ມຽນມາ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ​ ​ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 18,000 ຄົນ​ຖືກ​ຈັບກຸມໂດຍ​ທະຫານ, ອີງ​ຕາມ​ກຸ່ມ​ສັງ​ເກດ​ການ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ. ຄວາມ​ບໍ່​ສະຫງົບ​ຍັງ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ ​ຄວາມຂັດແຍ່ງ ​ຢູ່​ຊົນນະບົດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ ລະຫວ່າງ​ທະຫານ​ກັບ​ກຸ່ມກຳລັງ​ກະບົດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ທີ່ຕໍ່ສູ້​ກັນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ທົດສະວັດ ​ເພື່ອ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ມີ​ການ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

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