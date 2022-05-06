ພວກນັກຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດທີ່ຈະຫຼຸດອັດຕາເງິນເຟີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດລົງນັ້ນ ອາດເປັນຜົນກະທົບທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍເງິນທຶນ ຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ແລະສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ເງິນຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ຄະນະກຳມະການເປີດຕະຫຼາດ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ກຳນົດ ອັດຕາດອກເບ້ຍກອງທຶນລັດຖະບານກາງນັ້ນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ເຄິ່ງເປີເຊັນ ຄືລະຫວ່າງ 0.75 ຫາ 1 ເປີເຊັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທະນາຄານກາງຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນໄດ້ແນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ໃນລະດັບເຄິ່ງເປີເຊັນເພີ້ມຕື່ມຫຼາຍໆເທື່ອ ຕະຫຼອດປີ.
ທ່ານເຈໂຣມ ພາວ (Jerome Powell) ປະທານທະນາຄານກາງ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ “ເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ ແລະພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມຍາກລຳບາກ ທີ່ມັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາແລະພວກເຮົາພວມທຳການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຫຼຸດລົງ.”
ເມື່ອທ່ານພາວກ່າວເຖິງການເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງເປີເຊັນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງແຜນການທະນາຄານກາງໃນເວລານີ້ ທ່ານໄດ້ສະເໜີຊ່ວຍໃຫ້ການບັນເທົາຕໍ່ພວກທີ່ຍັງມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບວ່າ ທະນາຄານກາງ ອາດຈະພິຈາລະ
ນາກ່ຽວກັບການຂຶ້ນດອກເບ້ຍຕື່ມຫຼາຍກວ່ານີ້ຫຼືບໍ່. ແນວໃດກໍຕາມ ໂອກາດທີ່
ທາງທະນາຄານກາງຈະທຳການຕໍ່ສູ້ຢ່າງເຕັມອັດຕາກັບເລື້ອງເງິນເຟີ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຈາກການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.
ມີເຫດຜົນຫຼາຍໆປະການທີ່ຕະຫຼາດປະເທດກຳລັງພັດທະນາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເວລາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສະຫະລັດສູງຂຶ້ນ.
ນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະມີການຍົກຍ້າຍທຶນ. ພວກນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ໄປລົງທຶນຢູ່ໃນຕະຫຼາດປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຈະສວຍໂອກາດໃນຂະນະທີ່ມີການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ຊຶ່ງຈະພົບວ່າການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະຫະລັດເປັນທີ່ດຶງດູດຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຂຶ້ນ ໂດຍຈະຍົກຍ້າຍທຶນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມາຍັງສະຫະລັດ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ ຍັງສາມາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ໃນທົ່ວໂລກສູງຂຶ້ນນຳດ້ວຍ. ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ອົງການກອງທຶນສາກົນ IMF ໄດ້ອອກລາຍງານທີ່ພົບເຫັນວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຊຶ່ງມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແມ່ນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມກັງວົນດ້ານໜີ້ສິນຫຼືບໍ່ກໍຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງສູງໃນການກະທຳແບບນັ້ນ. ລາຍງານເຕືອນວ່າ “ສະພາບການທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວ ສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂ ທາງດ້ານການເງິນພາຍນອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.”